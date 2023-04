Udany debiut DB Energy S.A. na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Akcje DB Energy S.A., spółki świadczącej usługi poprawy efektywności energetycznej dla przemysłu, właśnie zadebiutowały na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. To szósty tegoroczny debiut na głównym parkiecie GPW. Do obrotu wprowadzonych zostało łącznie 1.807.460 akcji serii B i C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 415.000 PDA akcji serii D, które były przedmiotem przeprowadzonej na przełomie marca i kwietnia tego roku emisji nowych akcji. W trudnych warunkach rynkowych w ramach Oferty Spółka z sukcesem pozyskała blisko 10,8 mln zł brutto. Redukcja zapisów w Transzy dla Inwestorów Detalicznych wyniosła 24,3 proc. Kurs Praw do akcji na otwarciu notowań wzrósł o 23,1 proc. i wyniósł 32 zł.

– Dziś, z dumą pragnę przekazać, że przenieśliśmy notowania akcji naszej spółki z rynku NewConnect na główny parkiet GPW w Warszawie, osiągając tym samym jeden z głównych kamieni milowych, które wyznaczyliśmy sobie na ten rok. Mam nadzieję, że obecność na rynku regulowanym GPW dodatkowo wzmocni postrzeganie DB Energy, a pozyskane w publicznej ofercie środki przyczynią się do realizowania kolejnych ambitnych celów biznesowych. Wierzę też, że długoterminowo akcje naszej spółki przyniosą inwestorom zadowalające stopy zwrotu. – komentuje Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu DB Energy.

Dzięki emisji nowych akcji firma pozyskała 10,8 mln zł na rozwój działalności w modelu inwestycyjnym, w tym modelu ESCO, intensyfikację działań związanych z internacjonalizacją oraz działalność badawczo-rozwojową.

Oferta publiczna DB Energy obejmowała 415.000 akcji serii D, z czego 93.000 akcji serii D zostało objętych przez inwestorów w Transzy Inwestorów Detalicznych, natomiast 322.000 akcji serii D w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. Po rejestracji akcji serii D w KRS, i dopuszczeniu ich do obrotu przez GPW, wszystkie akcje na okaziciela Spółki będą notowane na rynku równoległym GPW. Koordynatorem oferty był Dom Maklerski Navigator SA, a współmenedżerem Oferty w Transzy Inwestorów Detalicznych Noble Securities S.A.. Doradcą prawnym Spółki w procesie jest kancelaria prawna SSW Pragmatic Solutions Spaczyński, Szczepaniak, Okoń Sp.k.

DB Energy sprzyja dynamicznie rozwijający się rynek efektywności energetycznej. Wzrost cen energii i zapotrzebowania na nią w przedsiębiorstwach sprawia, że firmy poszukują energooszczędnych rozwiązań. Szczególnie atrakcyjnym modelem rozliczenia się z klientami jest model ESCO, w którym klient w zamian za brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych, na zwiększenie efektywności energetycznej swojego zakładu produkcyjnego, dzieli się oszczędnościami w zużyciu energii z DB Energy. Im wyższe ceny prądu, tym większe przychody osiąga DB Energy.

– DB Energy stoi na solidnych fundamentach finansowych i ma ciekawe perspektywy rozwoju, dlatego wraz ze wzrostem biznesu realizujemy kolejne kroki na rynku kapitałowym. Jeszcze raz chciałbym podziękować za zaufanie, które otrzymaliśmy od Inwestorów. – dodaje Krzysztof Piontek.

DB Energy prowadzi działalność także na rynkach zagranicznych. Spółka, mimo zauważalnej większej liczby podmiotów konkurencyjnych poza Polską, dostrzega istotnie większy potencjał tych rynków, który związany jest zarówno z większą liczbą firm operujących w sektorze przemysłowym jak i samymi instalacjami, które są starsze w porównaniu z zamontowanymi w kraju. Aktualnie DB Energy jest obecne m.in. w Irlandii, we Włoszech, czy też w Niemczech. Ekspansja zagraniczna związana jest przede wszystkim z obsługą międzynarodowych koncernów przemysłowych, których zakłady są rozlokowane na całym świecie.