W co warto inwestować w 2021 roku?

Świadomość zarządzania własnymi finansami wśród Polaków wzrasta i coraz więcej ludzi decyduje się na inwestowanie kapitału w konkretne przedsięwzięcia biznesowe, które pozwolą na uzyskanie dodatkowego dochodu. Inwestowanie nigdy nie było łatwe – a w dzisiejszych czasach stało się jeszcze trudniejsze, ze względu na nieprzewidywalną sytuację gospodarczą na świecie. Duża część Polaków chętnie inwestycje między innymi w lokaty bankowe, fundusze inwestycyjne oraz nieruchomości. Te ostatnie cieszą się dużą popularnością, która wciąż rośnie – mimo wysokich cen mieszkań, które także idą w górę. Co więcej, wprowadzenie Polskiego Ładu może wesprzeć rynek nieruchomości, chociażby przez złagodzenie obostrzeń dla potencjalnych nabywców. Jednak inwestycje w nieruchomości wiążą się także z dużym ryzykiem, ze względu na niepewną sytuację na rynku mieszkaniowym. Alternatywą mogą być chociażby inwestycje w odnawialne źródła energii. Z drugiej strony ekonomiści podpowiadają, że ważne jest to, aby do inwestowania podchodzić holistyczne – śledząc tendencje gospodarcze oraz ogólną sytuację w kraju. Dlatego tak trudno jest jednoznacznie wskazać inwestycję, która rzeczywiście przyniesie zysk.

– Obecnie obserwujemy potencjał do wzrostu cen nieruchomości. Popyt na mieszkania w dalszym ciągu jest duży, biorąc pod uwagę niskie stopy procentowe oraz małą atrakcyjność lokat bankowych – powiedział serwisowi eNewsroom Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Coface. – Jednak ten kierunek inwestycyjny cieszy się ogromną popularnością – mimo że może być ryzykowny ze względu na możliwość unormowania się cen mieszkań, a nawet ich spadek. Poza tym fakt, że ceny materiałów budowlanych ciągle rosną, dodatkowo przekonuje o tym, że inwestowanie w nieruchomości w następnych kwartałach może nie być już aż tak interesujące. Natomiast sam popyt na mieszkanie zdecydowanie się utrzyma. W co zatem warto inwestować? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Moim zdaniem należy podejść do tematu bardzo zdywersyfikowanie. Z pewnością giełda daje szerokie możliwości do inwestowania – zwłaszcza w te spółki, które będą korzystały na obecnej sytuacji gospodarczej. Mówimy tu o spółkach technologicznych, oczywiście odpowiednio dobranych. W szczególności należy zwrócić uwagę na inwestowanie case-by-case albo powierzanie środków specjalistycznym funduszom inwestycyjnym. Co więcej, inwestycje w odnawialne źródła energii nadal jest dosyć atrakcyjne – choć z drugiej strony pozostaje bardzo ryzykowne – analizuje Sielewicz.