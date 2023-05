Więcej bąbelków – mniej plastiku! Ekologiczne rozwiązania dla firm

Jak sprawić, żeby firma była postrzegana jako bardziej pożądany pracodawca na rynku, szczególnie dla osób z pokolenia Z, które dopiero wkraczają na rynek pracy? Młodzi ludzie stawiają przede wszystkim na rozwój zawodowy – wybierając pracę w organizacjach, które dbają o zapewnienie szkoleń branżowych, a także rozwój kompetencji miękkich. Nie mniej ważne są dla nich również wartości, jakimi kieruje się firma, do której aplikują i szukają pracodawcy, z którym mogliby się w tym obszarze identyfikować. Na pierwszy plan wysuwają się działania społeczne i ekologiczne. Pracownicy (szczególnie młodzi), zwracają uwagę na to, czy organizacja, którą są zainteresowani, angażuje się w działania proekologiczne i stosuje takie rozwiązania w firmie. O ekologię pracodawca może zadbać w różny sposób: umieszczając pojemniki do segregacji śmieci, montując panele fotowoltaiczne, używając energooszczędnego sprzętu czy inwestując w montaż dyspenserów do wody.

Ekologia ma znaczenie – dlaczego warto być eko?

Z przeprowadzonego przez Deloitte raportu „Global 2022 Gen Z & Millennial Survey”[1] wynika, że zarówno dla Millenialsów, jak i generacji Z, kwestie ochrony środowiska są niezwykle ważne. Blisko trzy czwarte ankietowanych uważa, że to ostatni moment na podjęcie walki ze zmianami klimatycznymi. Dodatkowo, co piąta przepytywana osoba twierdzi, że firmy podejmują zbyt mało działań proekologicznych. Aby zachęcić potencjalnych pracowników do składania CV, firmy powinny zatem częściej i dobitniej komunikować swoje zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska naturalnego.

Wyniki raportu jasno pokazują, że firmy, które stawiają na ekologiczne rozwiązania, są postrzegane jako atrakcyjniejsze miejsca pracy od firm, które takich rozwiązań nie stosują. Proekologiczne działania są szczególnie ważne dla młodych pracowników (Millenialsów, generacji Z). Wszystko dlatego, że młodzi ludzie nie traktują pracy jedynie jako źródła zarobku, ale jako miejsce, które realizuje pewną bliską im misję. Właśnie dlatego warto być eko.

Dyspenser do wody – pierwszy krok w stronę ekologicznej firmy

Firmy, które rozumieją wagę i potrzebę angażowania się w działania proekologiczne powinny rozważyć także wprowadzenie ekologicznych rozwiązań do organizacji, na przykład wyposażając biuro w dyspensery do wody. Takie działanie pomaga w znacznym stopniu ograniczyć zużycie plastiku, raz na zawsze eliminując z obiegu jednorazowe, plastikowe butelki z wodą. Co równie ważne – zmniejszy ślad węglowy, związany z transportem i produkcją wody butelkowanej.

Dyspenser do wody to ekologiczne rozwiązanie, które podnosi prestiż organizacji. Dzięki niemu, pracownicy i klienci nie tylko postrzegają firmę jako proekologiczną, ale też zyskują dostęp do wysokiej jakości wody. W zależności od zakupionego urządzenia, mogą wybierać spośród wielu rodzajów wody: najczęściej do dyspozycji jest woda zimna i gorąca, gazowana i niegazowana.

Dyspenser Top Pro – popraw smak wody w swojej firmie

Opcja dostępu do wody gazowanej i lekko gazowanej jest miłą alternatywą dla osób, które nie przepadają za jej niegazowanym odpowiednikiem. Dodatkowo woda gazowana gasi pragnienie lepiej niż zwykła, a wszystko dzięki obecności dwutlenku węgla, którym jest nasycona. Bąbelki musują przyjemnie na języku dając uczucie orzeźwienia i chłodu.

Jaki dyspenser do wody wybrać do firmy? Warto rozważyć dyspenser Top Pro. To designerski model z kranem ze stali nierdzewnej, który jest dostępny w dwóch wersjach: nablatowej lub wolnostojącej. Dyspenser oferuje aż 4 różne rodzaje wody:

nieschłodzoną niegazowaną,

schłodzoną niegazowaną,

lekko gazowaną,

gazowaną.

Dystrybutor jest zasilany wodą z wodociągu. To ekologiczne rozwiązanie, które pozwala zrezygnować z plastiku w firmie – zastąpienie wody butelkowanej wodą z dyspensera pozwala zmniejszyć ślad węglowy aż o 86%.

[1] https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/about-deloitte/articles/raport-global-2022-gen-z-and-millennial-survey.html