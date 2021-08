Wyniki finansowe Allegro za I półrocze 2021 roku

Allegro jest niekwestionowanym liderem e-commerce w Polsce, obejmującym 33% rynku e-commerce w ujęciu wartościowym w 2020 r., na podstawie danych Euromonitor International.

Po udanym IPO w październiku 2020 roku, Allegro kontynuuje aktywny rozwój w kraju: dodając nowe sklepy do marketplace’u, poszerzając asortyment, zapewniając wygodne metody dostawy i możliwość subskrypcji. Allegro oferuje niezwykle szeroki asortyment – od produktów popularnych po unikalne i niszowe, które nie są dostępne w sklepach offline i które trudno znaleźć na innych stronach internetowych. Uwaga jaką Allegro poświęca obserwowaniu i analizowaniu zmieniających się preferencji konsumentów jest głównym czynnikiem wpływającym na sukces tej firmy. Rozwój e-commerce w Polsce, inwestycje firmy w ulepszanie doświadczenia konsumentów, czujność i dostosowanie do zmieniającego się otoczenia przyczyniają się do wysokiego, dwucyfrowego wzrostu. Jak wynika z raportu rocznego Allegro, spółka zwiększyła bazę aktywnych konsumentów do 13 mln w 2020 r. (wzrost o 14% w porównaniu z rokiem ubiegłym), a wartość sprzedaży wzrosła o ponad 50%.

Spółka zapowiedziała nowe premiery, takie jak Allegro Biznes czy system płatności Allegro Pay. Allegro bogatsze o pozytywne doświadczenia w Polsce poszukuje możliwości rozwoju międzynarodowego. Co więcej, firma inwestuje w zrównoważony rozwój i jako lider rynku, Allegro dołączyło się do UN Global Compact, największej na świecie inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Polski e-commerce pozostaje kategorią o dużym potencjale rozwoju. Według prognoz Euromonitor International, w ciągu najbliższych 5 lat e-commerce zanotuje skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 14%. W 2020 roku e-handel wygenerował 14% całkowitej sprzedaży detalicznej w Polsce. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii 25% wartości sprzedaży detalicznej odbywa się za pośrednictwem kanału e-commerce i jest to najwyższa penetracja w Europie Zachodniej. Ogólnie rzecz biorąc, e-commerce ma pole do rozwoju na całym świecie. 75% globalnych respondentów uważa, że przejście na zakupy online ma trwały wpływ na rynek, według Euromonitor International Voice of the Industry, Covid-19 Survey, za kwiecień 2021 r. Jeszcze rok temu tylko 54% respondentów uważało, że zakupy online będą miały długoterminowy wpływ na rynek, jak wykazała poprzednia edycja tego samego badania Euromonitor, opublikowanego w 2020 roku. Potwierdza to tezę o dynamicznym rynku i szybko zmieniających się preferencjach konsumentów. Dlatego takie firmy jak Allegro, które inwestują w analitykę, innowacje, udogodnienia i wprowadzanie nowych produktów, a także potrafią szybko zaadaptować się do nowego otoczenia, korzystają z rozwijającego się rynku i rosnącego zainteresowania konsumentów.