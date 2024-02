Szwedzka firma Byggfakta Group przejmuje Marketplanet

Spółka ORE S.A., operator platformy zakupowej Marketplanet – lider krajowego rynku w obszarze zakupów korporacyjnych ma nowego właściciela. Udziały w należącej do tej pory do funduszu Avallon MBO spółce zostały wykupione przez Byggfakta Group, wycenianą na szwedzkiej giełdzie na blisko 700 mln USD.

Po zmianach właścicielskich Marketplanet będzie kontynuował dotychczasową strategię biznesową, zakładającą dalszą ekspansję na polskim rynku procurementowym i marketplace oraz wejście na rynki CEE. Nowy inwestor, z silną międzynarodową pozycją wesprze polską spółkę w tym procesie.

Szwedzka Grupa Byggfakta jest operatorem platformy cyfrowej dostarczającej rozwiązania związane z m.in. e-przetargami oraz oferującej narzędzia cyfrowe oraz informacje dla uczestników łańcucha dostaw w branży budowlanej. Byggfakta działa w globalnej skali, zatrudniając ponad 1800 pracowników w swoich oddziałach w Europie, krajach APAC i w Stanach Zjednoczonych.

Od 2013 r. większościowy pakiet udziałów spółce należał do polskiego funduszu private equity Avallon MBO. Po exicie funduszu, 20 grudnia br. spółka została wykupiona przez strategicznego inwestora branżowego – Grupę Byggfakta z siedzibą w Ljusdal w Szwecji. – Szukaliśmy inwestora branżowego, mającego doświadczenie w procuremencie i we współpracy z dostawcami. Połączenie naszego know-how i technologii pozwoli stworzyć nową jakość zarówno w obszarze procurementu, rozwiązań chmurowych, jak i oferty skierowanej do dostawców z innych państw, którzy będą mieli ułatwiony dostęp do firm na rynku polskim – podkreśla Piotr Matysik, prezes zarządu Marketplanet. – Kluczowe dla nas było także doświadczenie Byggfakty zarówno w sektorze public procurement, jak i w sektorze komercyjnym – dodaje.

Już w marcu 2023 r., aby wzmocnić swoją pozycję na rynku zamówień publicznych, Marketplanet przejął spółkę PortalPZP – operatora platformy Smart PZP służącej do obsługi procesów planowania i zamówień w administracji publicznej. Teraz, po zmianie właściciela Marketplanet będzie kontynuować dotychczasową strategię, zakładającą dalszą ekspansję na polskim rynku procurementowym i marketplace oraz wejście na rynki CEE. Duże doświadczenie i mocna pozycja międzynarodową Byggfakta Group będzie istotnym wsparcie dla zagranicznej ekspansji biznesowej spółki. Ten rok Marketplanet planuje zamknąć z 26 mln zł przychodów.

– Polska to ciekawy rynek, na który patrzymy już od jakiegoś czasu. Oferta e-przetargów Marketplanet bardzo dobrze pasuje do Grupy Byggfakta i niezwykle cieszy nas, że dzięki przejęciu podjęliśmy krok w kierunku rozpoczęcia działalności w Polsce i wzmocnienia naszej pozycji w regionie CEE. Polska to duży i rozwijający się rynek, na którym w dłuższej perspektywie planujemy dalsze wzmacnianie naszej oferty – mówi Dario Aganovic, CEO Byggfakta Group.

Szwedzka Grupa Byggfakta jest operatorem platformy cyfrowej dostarczającej rozwiązania łączące uczestników łańcucha dostaw w budownictwie. Struktura Byggfakta Group jest oparta na pięciu segmentach biznesowych, uszeregowanych geograficznie. Jednym z nich jest tzw. Europa kontynentalna, obejmująca Portugalię, Hiszpanię, Szwajcarię, Czechy, Słowację i Austrię. Marketplanet wzmocni właśnie tę część biznesu inwestora. Byggfakta Group nie była obecna do tej pory w Polsce, szukała więc akwizycji wśród liderów krajowego rynku. Teraz będzie miała pełną kontrolę nad spółką, która naszym regionie jest największą strukturą w obszarze procurementu. Byggfakta zatrudnia ponad 1800 osób w swoich oddziałach na całym świecie. Sprzedaż netto skandynawskiego potentata w 2023 r. po 3 kwartałach wyniosła 1,88 mld koron szwedzkich (ok. 180 mln USD) przy EBITDA na poziomie 632 mln koron (ok. 62 mln USD).

Marketplanet od 2013 r. funkcjonował jako spółka portfelowa funduszu Avallon MBO, doświadczonego inwestora private equity, specjalizującego się wykupach menedżerskich. – W trakcie naszej inwestycji świat IT zmienił się całkowicie i migracja do chmury oraz software as a service stały się codzienną oczywistością. Markeplanet bezbłędnie wykorzystywał ten wiatr w żaglach przez ostatnie 3-4 lata. Zbudowaliśmy dla inwestora solidną bazę do rozwoju – wyjście na nowe rynki, potencjał do komercjalizacji bazy dostawców, dla których spółka tworzy ofertę usług OnePlace. Spółka jest doskonale przygotowana na wypełnienie oczekiwań klientów związanych z rosnącą cyfryzacją procesów wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym zwłaszcza tak istotnych jak procesy zakupowe, wpływające znacząco na całkowitą efektywność firmy – mówi Piotr Miller, partner w Avallon MBO.

We współpracy z Avallonem Marketplanet konsekwentnie budował pozycję lidera polskiego rynku B2B e-commerce – wprowadzając do oferty system abonamentowy, zwiększając skokowo bazę klientów, czy uruchamiając innowacyjny portalu e-handlu B2B – OnePlace. W tym czasie spółka zbudowała także mocną pozycję w obszarze elektronizacji zamówień publicznych.