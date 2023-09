Creotech Instruments rozpoczyna ofertę Akcji Serii J

Creotech Instruments, notowany na GPW polski producent satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych, rozpoczął budowę księgi popytu w ramach oferty Akcji Serii J. W dniu 27 września 2023 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeprowadzeniu oferty łącznie do 396.557 akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów na zasadach przewidzianych w uchwale emisyjnej Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2023 r., w tym akcjonariuszy posiadających prawo pierwszeństwa. Cena jednej Akcji Serii J zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowy księgi popytu. W procesie Spółkę wspiera cc group – stały doradca IR oraz doradca finansowy, Menadżerami Oferty są Pekao Investment Banking S.A., Trigon Dom Maklerski S.A. oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. – Biuro Maklerskie Pekao.

W lipcu br. Creotech Instruments przedstawił strategię finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez Spółkę platform mikrosatelitarnych. W celu osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych, Creotech Instruments zamierza zrealizować w kolejnych latach plan inwestycyjny obejmujący trzy kluczowe obszary: rozbudowę portfolio produktowego, w tym przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, zwiększenie zdolności produkcyjnych, a także wzmocnienie działu sprzedażowego. Zaplanowane inwestycje mają zostać sfinansowane ze środków pozyskanych z emisji akcji serii J. Creotech Instruments zamierza pozyskać środki z emisji akcji serii J w łącznej kwocie brutto około 72-87 mln PLN.

– Rozpoczęta oferta Akcji Serii J, skierowana do wybranych inwestorów, i środki z niej pozyskane mają na celu umożliwić nam zajęcie istotnej pozycji w skali całej Unii Europejskiej – jako wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych. Planujemy inwestycje w trzy strategiczne obszary: rozbudowę portfolio produktowego, zwiększenie zdolności produkcyjnych i wzmocnienie działu sprzedażowego. W obrębie rozbudowy portfolio zamierzamy przede wszystkim przeskalować rozwijaną przez nas platformę HyperSat do 200 kg, co pozwoli nam aktywnie uczestniczyć w bardzo perspektywicznym segmencie rynku satelitarnego, czyli mikro i mini satelitów. Planujemy przeznaczyć na ten obszar około 60%-70% środków z emisji. W zakresie rozbudowy zdolności produkcyjnych, chcemy szybciej móc dostosować się do zwiększonego popytu na produkty Spółki m.in. rozwijając i doposażając nasze zaplecze produkcyjne oraz laboratoryjne. Na ten cel zamierzamy alokować około 15%-25% środków z emisji. Ostatni obszar to istotne wzmocnienie działu sprzedażowego, gdzie zakładamy podwojenie dedykowanego zespołu i większą liczbę działań zorientowanych na budowę globalnej rozpoznawalności Creotech. Zamierzamy przeznaczyć na to około 15%-20% środków z emisji – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Wybrani trzej akcjonariusze posiadający łącznie ok. 36,5% akcji Spółki, tj. Pan Grzegorz Brona, Pani Katarzyna Kubrak i Pan Paweł Kasprowicz zawrą w dniu 13 października 2023 r. lub w zbliżonym terminie umowy typu lock-up, zgodnie z którymi zobowiążą się, że w okresie do dnia 31 lipca 2024 r. nie będą rozporządzać, w tym zbywać, posiadanych akcji bez uzyskania zgody wskazanych w umowie lock-up Menadżerów Oferty, z zastrzeżeniem typowych wyłączeń dla ofert podobnych do Oferty. Ponadto umowy lock-up będą przewidywały wyjątek umożliwiający zbycie nie więcej niż 30.000 akcji po dniu 31 stycznia 2024 r. przez każdego z trzech ww. akcjonariuszy Spółki, obejmujący przeznaczenie środków pozyskanych ze sprzedaży takich akcji w pierwszej kolejności na rozliczenie i spłatę wierzytelności wobec Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i na warunkach określonych w umowie lock-up.

Jednocześnie akcje posiadane przez Pana Grzegorza Kasprowicza (łącznie ok. 9,66%) pozostają objęte zobowiązaniem lock-up wynikającym z umowy akcjonariuszy Spółki do dnia 12 października 2024 r.