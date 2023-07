Hydra Games zmienia nazwę na Eneida Games

Hydra Games, warszawski producent gier komputerowych, ogłasza zmianę nazwy na Eneida Games. Ta transformacja symbolizuje nowy rozdział dla spółki i jej aspiracje do odrodzenia się. Motywacją wyboru nazwy „Eneida Games” było odwołanie do mitologii grecko-rzymskiej i odzwierciedlenie pełnej trudności historii spółki, porównywanej do nieustannego boju Herkulesa z Hydrą. Po wyczerpującej walce, spółka zdecydowała się symbolicznie „uśmiercić” Hydrę, aby ożywić ją na nowo pod inną nazwą.

– Zmieniając nazwę, nie zapominamy o naszych korzeniach w mitologii grecko-rzymskiej. Historia spółki była pełna trudności i przypominała nieustanny bój Herkulesa z Hydrą. Jednak dzięki naszemu uporowi i determinacji, pokonaliśmy te przeszkody i ponownie zaczęliśmy tworzyć nowe gry. Ta walka była jednak tak wyczerpująca, że zdecydowaliśmy się symbolicznie uśmiercenie Hydry, aby ożywić ją na nowo pod inną nazwą. Teraz nadszedł czas na budowę i nowy początek. Zainspirowani Eneidą Wergiliusza porzucamy upadłą Troję, aby udać się na tereny przyszłego Rzymu i stworzyć Nowe Miasto – Nową Spółkę – tłumaczy Michał Rudowski, Prezes Zarządu Hydra Games. – Podczas wczorajszego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został przegłosowany renaming, obecnie oczekujemy na potwierdzenie zmiany w KRS, by w pełni móc posługiwać się nową nazwą.

Spółka, która była rozpoznawalna jako Hydra Games, teraz przyjmuje nową tożsamość, pragnąc odciąć się od przeszłości i zainicjować nowy start. Nowi właściciele i Zarząd dostrzegli potencjał marki, ale jednocześnie zdawali sobie sprawę, że konieczne są znaczące zmiany, aby zredefiniować strategię i dostosować ją do zmieniającego się rynku gier.

– Wybór nazwy „Eneida Games” jest odzwierciedleniem naszego pragnienia stworzenia nowego rozdziału i unikalnej tożsamości. Chcemy odciąć się od przeszłości i rozpocząć nową historię jako Eneida Games. Jesteśmy pełni zapału, by wprowadzić spółkę na zupełnie nowe tory. Zaczynając od podstaw, skupiamy się na odbudowie reputacji składającej się z solidnej jakości, innowacyjności i pasji w tworzeniu gier. Nasze plany obejmują nowe pomysły, projekty i cele. Zespół Hydra Games jest gotowy, aby wykorzystać swoje doświadczenie i potencjał w celu stworzenia gier, które przyciągną uwagę graczy na całym świecie – kończy Michał Rudowski.

Przeobrażenie Hydra Games w Eneida Games to o wiele więcej niż tylko zmiana nazwy. To deklaracja, że firma odcina się od dotychczasowego modelu działania oraz jest gotowa do podjęcia wyzwań i rozwoju na nowych obszarach. Wśród nowych projektów spółki znajdują się: druga część horroru Don’t Be Afraid oraz gra Kanashimi: Path of Samurai. Ta druga gra to strategia turowa z elementami RPG i roguelike zapowiadana wcześniej jako „Road to Yokoshima”. Spółka prowadzi także negocjacje w zakresie dalszego rozszerzenia swojego portfolio produkcyjnego i wydawniczego.