(Jednak) optymistyczna prognoza dla biznesu – podsumowanie 2022 roku w handlu

Rok 2022 przyniósł istotne wyzwania dla ogólnoświatowej gospodarki. Kryzys ekonomiczny, rozpoczęty przez pandemię, a pogłębiony przez wojnę w Ukrainie i związany z nią kryzys energetyczny, wpłynął na kondycję globalnego rynku i każdej możliwej branży. Mimo wielu pesymistycznych prognoz z ubiegłego roku, wyniki sprzedażowe podczas okresu wyprzedaży w czwartym kwartale pokazują jednak, że dopasowanie odpowiedniej strategii może pozwolić na ostrożny optymizm co do nadchodzących miesięcy.

Ostatni kwartał roku to zawsze prawdziwy maraton sprzedażowy. Jesienny sezon wyprzedażowy jest wyczekiwany nie tylko przez fanów zniżek, ale również przez sprzedawców. Chociaż wszyscy spodziewali się spadku wyników sprzedażowych względem ubiegłych lat, podsumowanie kwartału nas zaskoczyło. Kryzys nie wpłynął negatywnie na chęć skorzystania z wyprzedaży przez Polaków. Wręcz przeciwnie – podczas jesiennych wyprzedaży kupowaliśmy nawet chętniej niż w roku 2021.

Zmiany w trendach zakupowych

Maraton sprzedażowy końcówki roku coraz częściej zaczyna się od Dnia Singla. To chińskie święto rabatów stworzone przez AliExpress, przypadające na 11 listopada. Według analiz ekspertów Admitad, wzrost sprzedaży online rozpoczął się w tym roku już na początku listopada i trwał przez kolejne dni. Najwięksi giganci chińskich rynków, a więc Alibaba Group (spółka zarządzająca platformą AliExpress) czy JD.com nie zdecydowali się na udostępnienie zeszłorocznych danych sprzedażowych, zachowując je do użytku wewnętrznego. Dlatego Admitad, dostawca rozwiązań IT skoncentrowanych na performance marketingu, przeanalizował 20 milionów zamówień z całego świata w swojej sieci marketingu partnerskiego. Z danych wynika, że aż 55% płatności w omawianym okresie została zrealizowana przy pomocy serwisów cashback. Ponadto w Polsce aż 22% źródeł informacji o produkcie stanowiły strony internetowe i portale tematyczne, a same media społecznościowe zachęciły do zakupów aż 8% konsumentów. Jeśli dodać do tego fakt, że liczba zakupów wykonanych na urządzeniach mobilnych podczas tegorocznego Dnia Singla zwiększyła się w porównaniu do roku 2021 o 30%, zyskamy bardzo istotne wskazówki co do wyboru platform, na rozwoju których powinni skupić szczególną uwagę sprzedawcy, aby zwiększyć szanse na dodatkowe dochody.

Polacy coraz chętniej kupują w Black Friday

Pomimo szalejącego kryzysu, dane sprzedażowe podczas Black Week utrzymały w 2022 roku tendencję wzrostową. Eksperci twierdzą, że średnia wartość zamówienia była od 2% do 15% wyższa, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Co więcej, z analiz Admitad wynika, że Polacy zwiększyli wydatki na swoje zamówienia aż o 55% względem „normalnego” okresu sprzedażowego. Jest to wprawdzie wynik porównywalny do roku 2021, jednak w obliczu wysokiego poziomu inflacji i obecnej sytuacji gospodarczej, sam fakt, że odnotowano tak wysoki wzrost sprzedaży, jest bardzo dobrym sygnałem dla sprzedawców i całego biznesu. Polscy konsumenci, mimo trudności, nadal chętnie będą dokonywać zakupów – jednak pod warunkiem, że otrzymają wystarczająco atrakcyjną ofertę.

Nowy lider w działaniach sprzedażowych?

2022 rok przyniósł istotne zmiany, jeśli chodzi o mechanizmy sprzedażowe. Poza wspomnianą już rosnącą popularnością serwisów cashback, intensywnie rozwijał się marketing partnerski, nazywany również afiliacyjnym. Ten rodzaj marketingu, oparty na współpracy między sprzedawcami i wydawcami treści internetowych, a także łączącą obie strony siecią partnerską, nie bez powodu jest określany jako metoda win-win-win. Sprzedawca zyskuje tani sposób skutecznej reklamy swojego produktu, trafiającej wprost do odpowiedniej grupy docelowej. Wydawca treści ma szansę na dodatkowy zarobek, który dzięki nowoczesnym rozwiązaniom sieci afiliacyjnej, wykorzystującym najnowsze trendy technologiczne, jak AI, może otrzymać nawet w ciągu 24 godzin. Zyskuje także konsument. Otrzymuje on dostosowane do jego zainteresowań reklamy i treści promocyjne, a finalnie również produkt dopasowany do jego potrzeb. Liczne korzyści wynikające ze współpracy afiliacyjnej, a także jej rosnąca popularność sprawiają, że po roku 2022 model ten śmiało można nazwać marketingiem przyszłości.

Prognozy dla biznesu na rok 2023 nie są więc tak pesymistyczne, jak mogłoby się początkowo wydawać. Nowe technologie pozwoliły na rozwój narzędzi, które łagodzą wpływ kryzysu na sprzedaż i marketing. Pomimo wyzwań, jakie dla e-commerce przyniósł rok 2022, wyniki sprzedażowe uzyskane dzięki marketingowi partnerskiemu zachowały tendencję wzrostową. Co więcej, dalsze wykorzystywanie wymienionych narzędzi sprawia, że ten pozytywny trend ma szansę utrzymać się w nadchodzących miesiącach.

Autor: Mateusz Łukianiuk, Country Manager Admitad, Ekspert w zakresie optymalizacji struktur i procesów, budowania strategii i e-commerce.

Doświadczony menedżer oraz mentor o profilu operacyjno-strategicznym, specjalizujący się w segmencie e-commerce, marketingu afiliacyjnym oraz reklamie on-line. Konsultant doradztwa strategicznego, strategii marki oraz komunikacji dla sklepów internetowych. Specjalizuje się w zarządzaniu, optymalizacji struktur i procesów, strategii oraz sprzedaży.