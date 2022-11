One More Level zrealizuje Cyber Slash z Take-Two Interactive

Amerykański potentat branży gier wesprze One More Level w pracach nad największym przedsięwzięciem krakowskiego studia – grą o kodowej nazwie Cyber Slash. Take-Two Interactive, poprzez markę wydawniczą Private Division, sfinansuje realizację projektu oraz będzie wydawcą gry.

Cyber Slash jest projektem dynamicznej gry akcji, rozwijanej przez One More Level. Notowana na rynku NewConnect spółka w lipcu br. wykupiła pełnię praw autorskich do projektu. Zgodnie z zawartą z Take-Two Interactive umową One More Level pozostanie wyłącznym właścicielem tytułu oraz będzie odpowiadać za całość prac deweloperskich. Take-Two Interactive, poprzez Private Division, będzie odpowiadać za wydanie gry, w tym jej marketing. Oczekiwane zyski ze wspólnego przedsięwzięcia One More Level oraz Take-Two Interactive będą dzielone według ustalonych w umowie proporcji między partnerami.

– Zawarte z Take-Two Interactive porozumienie ma przełomowy charakter. Łączymy siły z gigantem globalnego rynku gier, by wspólnie zrealizować projekt gry w ramach nowego, stworzonego przez nas od podstaw uniwersum. Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju naszej firmy, zwiększając wartość Spółki dla Akcjonariuszy. Naszą ambicją jest dołączenie do grona czołowych światowych producentów dynamicznych gier akcji i jesteśmy przekonani, że współpraca z Take-Two Interactive wydatnie przybliży nas do jego realizacji – komentuje Szymon Bryła, prezes One More Level.

– Cyber Slash będzie największym, pod względem skali przedsięwzięcia oraz zakładanego efektu końcowego, projektem w naszej historii. Dzięki wsparciu, nie tylko finansowemu, ale i merytorycznemu, ze strony Take-Two Interactive, możemy poświęcić się tworzeniu wyjątkowej, ambitnej, bezkompromisowej gry akcji, która, w co głęboko wierzymy, ma potencjał, by podbić serca milionów graczy na całym świecie – mówi Radosław Ratusznik, wiceprezes One More Level.

Zarząd One More Level informuje, że pozyskanie finansowania dla Cyber Slash pozwala na intensyfikację prac nad projektem już w najbliższym czasie. – Obecnie gros zasobów One More Level zaangażowanych jest w realizację Ghostrunnera 2, który jest na zaawansowanym etapie realizacji. Prace nad oboma projektami zaplanowane są w sposób pozwalający optymalnie wykorzystać zasoby studia. Umowy wydawnicze dla obu tytułów dają nam komfort przemyślanego wzmacniania i rozbudowy naszego zespołu, co z pewnością wpłynie korzystnie na jakość naszych produktów – komentuje Szymon Bryła, prezes One More Level.