Parytet franka, euro i dolara

Na rynku mieliśmy wczoraj sytuacje, gdy kursy głównych walut obcych dla Polaków niemal się zrównały. Do zestawu brakowało tylko funta, ale jeżeli Bank Anglii będzie kontynuował swoje działania niewykluczone, że funt też dołączy do pozostałych.

Czekając na RPP

Dzisiaj poznamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Rynki oczekują wzrostu o 0,25% pomimo ostatnich deklaracji i utrzymaniu stóp na niezmienionym poziomie. Powodem jest wzrost inflacji we wrześniu mimo zapowiadanego przez prezesa NBP tzw. płaskowyżu. Okazuje się, że jest to półprawda. Jest to wyż, ale już niepłaski. Należy również pamiętać, że RPP ma dziwny zwyczaj niepodawania godziny publikacji decyzji. W rezultacie dzisiaj gdzieś pewnie między 15:00 a 17:00 poznamy werdykt. Patrząc na WIBOR, w cenie jest już większość podwyżki o 0,25%. W rezultacie brak zmiany powinien działać na niekorzyść naszej waluty. Większy wzrost, mało prawdopodobny z powodów politycznych, z kolei powinien umacniać polskiego złotego.

Dolar znów szuka parytetu

Wczoraj rano dolar był niemal na wartości parytetu względem franka. Wieczorem z kolei zbliżył się względem euro. W obydwóch przypadkach była to odległość wyraźnie niższa niż 1%. Powodem jest zmiana nastrojów na rynkach. Mamy obecnie ruch w stronę górnych ograniczeń trendu spadkowego na parze EURUSD. Oprócz technicznych przesłanek warto jednak wskazać na dane makroekonomiczne. USA od kilku dni pokazuje mocno przeciętne odczyty. Przeczy to koncepcji dużo lepszej sytuacji gospodarczej za Oceanem. W rezultacie wielu inwestorów realizuje zyski z ostatniego ruchu, nie spodziewając się jego kontynuacji.

Nowa Zelandia nie zaskakuje

W przeciwieństwie do swoich najbliższych sąsiadów, Nowozelandczycy nie spowalniają zmian w polityce monetarnej. Stopy procentowe zgodnie z oczekiwaniami wzrosły z 3% na 3,5%. Powodem oczywiście jest wzrost inflacji, która sięga tam już 7,3%. Reakcja na rynkach jest relatywnie niewielka, bo inwestorzy byli właśnie przygotowani na taką decyzję. Brak zaskoczenia powoduje, że mogli się oni do wzrostu przygotować już wcześniej, co tłumaczy brak silnych ruchów po samej publikacji.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

16:00 – USA – zamówienia na dobra.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl