Polscy studenci nauczą Europę przedsiębiorczości

W nowym roku szkolnym na licealistów czeka 7. edycja konkursu High School Business Challenge. Tym razem polscy uczniowie będą zdobywali wiedzę na temat biznesu, rywalizując ze swoimi rówieśnikami z Czech, Słowacji i Węgier. To największa tego typu inicjatywa w Europie, a stoją za nią studenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

High School Business Challenge jest konkursem biznesowym skierowanym do uczniów szkół średnich krajów grupy wyszehradzkiej: Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Uczestnicy podczas 4 etapów konkursu mierzą się z prawdziwymi wyzwaniami biznesowymi, gdzie mają okazję sprawdzić swoją wiedzę, kreatywność i elastyczność. Zadania konkursowe oparte są na formule biznesowych case study, następnie uczestnicy prezentują wypracowane rozwiązania przed praktykami i teoretykami biznesu. Dzięki takiej formie konkurs oprócz rozwoju przedsiębiorczości wspiera rozwój kompetencji „jutra” przydatnych w życiu i dalszej karierze zawodowej takich jak: inteligencja społeczna, umiejętność pracy w zróżnicowanym zespole czy myślenia poza schematem i szukania nowych rozwiązań. W tym roku celem organizatorów jest poszerzenie wiedzy z tych obszarów co najmniej 10000 uczniów, uczestniczących w pierwszym etapie HSBC, i dotarcie do kolejnych 100 000 poprzez media społecznościowe.

Działania studentów skomentował dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie „Konkurs High School Business Challenge wspieram od samego początku. Bardzo cieszy mnie jego dynamiczny rozwój. Projektowi, jak i mi osobiście, bliska jest misja kształtowania umiejętności przedsiębiorczych wśród młodzieży, pozwalają one dostosować się do dynamicznego otoczenia i realizować własne cele. Forma konkursu w odpowiedni sposób próbuje zaciekawić młodych ludzi przedsiębiorczością, bowiem stawia na praktykę i rozwiązywanie konkretnych problemów biznesowych” – zauważa.

Realizacja projektu na taką skalę możliwa jest dzięki wsparciu V4. Polskim studentom z Europejskiej Fundacji Przedsiębiorczości udało się pozyskać jeden z najwyższych grantów, przyznawanych przez Fundusz Wyszehradzki. Dzięki temu mogą zorganizować międzynarodowy konkursu, promujący przedsiębiorczą postawę wśród licealistów.

„W Funduszu Wyszehradzkim wierzymy, że edukacja kształtująca przedsiębiorczość jest siłą napędową przyszłego rozwoju i pomoże nam inspirować przedsiębiorców jutra. Zdecydowaliśmy się więc wesprzeć projekt High School Business Challenge realizowany przez Europejską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości wspólnie z partnerami wyszehradzkimi. Jeśli nasz region chce pozostawać konkurencyjnym, musimy inwestować w młodzież i doskonalić jej umiejętności z zakresu innowacyjności. Oznacza to, że musimy zachęcać do realnej zmiany mentalności w regionie w kierunku postaw przedsiębiorczych, a to zaczyna się od rozwijania ducha przedsiębiorczości od wczesnych etapów edukacji” – zwraca uwagę przedstawicielka Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Anna Adamczyk.

Europejska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości to organizacja założona przez studentów Szkoły Głównej Handlowej, którym nie jest obca działalność społeczna. Misją fundacji jak i realizowanego projektu jest swoista praca u podstaw poprzez szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz kształcenie kompetencji i umiejętności przydatnych w życiu codziennym jak i zawodowym. Jak podkreślają organizatorzy ich działania mają stanowić uzupełnienie wiedzy zdobywanej w szkole o część praktyczną. Dodają, że konkurs HSBC nie jest jedynym narzędziem jakie chcą stosować do podnoszenia świadomości ekonomicznej młodych Polaków i Europejczyków. O kolejnych planach będą informować wkrótce.