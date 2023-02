Tanie gadżety reklamowe z logo – 9 pomysłów na dodatki do paczek

Wybraliśmy dla Ciebie listę praktycznych artykułów promocyjnych, które z pewnością nie wylądują na dnie szuflady.

Czym się kierować wybierając gadżety reklamowe z logo?

Przygotowujesz paczki dla swoich kontrahentów z okazji zbliżających się świąt, rocznicy współpracy lub innej ważnej dla Was okazji? Chcesz, by znalazły się w nich wyjątkowe gadżety z reklamowe, które nie tylko pomogą wypromować Twoją markę, ale również znajdą praktyczne zastosowanie? Przedstawiamy zróżnicowane propozycje, lecz pamiętaj, że najlepiej byłoby dostosować rodzaj upominków do rodzaju działalności. Wykorzystaj to, że Twoi kontrahenci są grupą docelową o określonych preferencjach. Niech materiały promocyjne będą dla nich przydatne, bo tylko wówczas spełnią swoją funkcję.

9 gadżetów promocyjnych, w które warto zainwestować

Ołówki promocyjne – artykuły piśmiennicze to niedrogi, a przy tym bardzo praktyczny drobiazg, który zawsze się sprawdza. Co ważne, możesz wybrać wyjątkowe ołówki z nadrukiem w różnej wersji: podstawowe eko, eleganckie z metalicznym połyskiem, stolarskie, elastyczne lub z zabawnymi figurkami zwierząt. Sprawdź bogatą ofertę marki Artilon na https://www.artilon.pl/Olowki-reklamowe-z-nadrukiem. Kubki promocyjne – kolejna klasyka gatunku. Możesz wybrać proste kubki z porcelitu albo nieco bardziej oryginalne kubki z drewna dębowego, metalowe kubki z grawerem i uchwytem w kształcie karabińczyka, bądź kubki termiczne, które doceni każdy miłośnik ciepłej kawy lub herbaty. Pomadka ochronna – propozycja dla firm w branży beauty, lecz nie tylko. Eleganckie opakowanie pomadki z Twoim logo z pewnością zachęci do korzystania z zawartości nie tylko zimą, szczególnie jeśli pomadka zawiera filtr SPF. Torby reklamowe – wśród nich znajdziesz torby papierowe z nazwą Twojej marki, ale także ekologiczne torby materiałowe na zakupy, teczki szkolne, kosmetyczki, teczki konferencyjne, nerki lub torby termiczne. Zdecyduj, które z nich najbardziej wpisują się w Twoją działalność i mieszczą w planowanym budżecie. Pendrive z logo – coraz częściej wybierany gadżet, który w dzisiejszych czasach przyda się każdemu. Wśród dostępnych modeli masz drewniane, metalowe, skórzane, klasyczne i w bardzo oryginalnych kształtach o różnej pojemności. Powerbank reklamowy – kolejny nowoczesny i bardzo przydatny drobiazg. Kieszonkowy powerbank z grawerem jest uniwersalnym upominkiem dla każdego. Maskotki z logo – pluszak ubrany w koszulkę z logo Twojej firmy może się stać biurową maskotką Twojego klienta. Misie, renifery, zajączki, słoniki w klasycznym wydaniu lub jako breloczki to świetny wybór dla firm oferujących produkty dziecięce, lecz nie tylko. Gadżety antystresowe z nadrukiem – pomóż ukoić nerwy swoich kontrahentów, pokaż, że o nich dbasz. Podaruj im piłki, serduszka antystresowe z nadrukowaną nazwą Twojej firmy. Niech kojarzy się ze spokojem i poczuciem bezpieczeństwa. Worki reklamowe – worek sportowy to dziś modna i bardzo praktyczna alternatywa dla plecaka lub torebki. Wybierz jeden spośród wielu dostępnych kolorów, który najbardziej będzie się kojarzył z Twoją marką.

