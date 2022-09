52 mln euro od EBOR dla Elemental Holding na inwestycję w Zawierciu

Celem pożyczki jest sfinansowanie rozbudowy tworzonego przez Grupę Elemental Holding zakładu recyklingu w Zawierciu oraz powstanie instalacji paneli fotowoltaicznych na miejscu.

Należąca do Grupy spółka Elemental Strategic Metals prowadzi obecnie projekt budowy zakładu, w którym recyklingowi poddawane będą zużyte akumulatory litowo-jonowe do pojazdów elektrycznych, baterie z laptopów, telefonów komórkowych i innych urządzeń, a także katalizatory. W Zawierciu odzyskiwane będą takie pierwiastki jak lit, kobalt, platyna, pallad oraz rod. Zakład będzie produkował metale szlachetne, a także inne materiały, których możliwe będzie ponowne wykorzystanie jako wsad do produkcji nowych baterii oraz innych zastosowań zgodnie z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Budowa zakładu w Zawierciu jest niezwykle ważną inwestycją bateryjną w Polsce, która w dodatku jest jedną z pierwszych w całej Europie. Nasz projekt powstaje w oparciu o wszelkie standardy środowiskowe i ma na celu wsparcie odpowiedzialnego zarządzania ograniczonymi zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym poprzez recykling metali z grupy platynowców– podkreśla Paweł Jarski, Prezes Elemental Holding

Inwestycja w Zawierciu umożliwi Grupie Elemental Holding wejście na nowy, stale rozwijający się rynek recyklingu akumulatorów litowo-jonowych oraz rozszerzenie działalności w procesie recyklingu PGM o własny zakład przetwórczy.

Realizację projektu budowy nowoczesnego zakładu, dysponującego wysokimi mocami produkcyjnymi, umożliwiło otrzymanie długoterminowego finansowania od Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Również dzięki środkom otrzymanym od EBOR, możliwa jest budowa instalacji paneli fotowoltaicznych, która odpowiadać będzie za wytwarzanie energii elektrycznej dla zakładu co przyczyni się do zmniejszenia śladu węglowego.

EBOR zapewnia również ocenę technologii projektu, mającą na celu wsparcie spółki w optymalizacji decyzji inwestycyjnych. Cały projekt Grupy został wysoko oceniony przez ekspertów Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.