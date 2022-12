64 proc. konsumentów kupi prezenty przez smartfona

Na świecie konsumenci w okresie świątecznym wybierają mobile. Ponad 6 na 10 z nich kupi prezent za pomocą smartfona. Z kolei według najnowszego raportu GWI, Holiday Shopping in Europe, Q3 2022, co trzeci z badanych przyznaje, że większość zakupów online robi za pomocą swojego telefonu. Blisko 70 proc. z nich wybiera dostawę do domu, a 27 proc. zakupy online z odbiorem produktu w sklepie.[1] W tym roku ponad połowa skorzysta też z porównywarek cen, zanim kupi prezent, a następnie sprawdzi dostępność na stronie lub w wyszukiwarce. Większą uwagę będziemy zwracać również na oferowane w reklamach promocje i oferty specjalne. Blisko połowa z nas liczy na kupon rabatowy czy informacje o przecenach i prawie tyle samo oczekuje reklam, które będą dotyczyły marek, które nas interesują. A jak i kiedy najlepiej trafić do użytkowników? Okazuje, że najlepsza percepcja dopasowanego przekazu reklamowego ma miejsce podczas jednej z ulubionych rozrywek Polaków, czyli grania na smartfonach. W okresie świątecznym blisko 70 proc. respondentów sięgnie po gry mobilne przynajmniej raz dziennie.[2] Jak będą wyglądały zakupy świąteczne w tym roku, co będziemy kupować i za pomocą jakich urządzeń – komentują eksperci Mobiem Polska.

Gwiazdka 2022 – mobile znowu wygrywa?

W tym roku głównym kanałem zakupów online dla św. Mikołaja będą urządzenia mobilne. Według raportu Modern Mobile Consumer 2022: Holiday marketing playbook, 64 proc. konsumentów na świecie użyje smartfonu lub tabletu, żeby kupić prezenty na tegoroczną Gwiazdkę. Ponad 6 na 10 badanych deklaruje, że podczas zakupów na urządzeniach przenośnych chce korzystać z aplikacji mobilnych, a 59 proc. twierdzi, że ściągnęłoby nową „apkę” na czas świątecznych zakupów, gdyby zobaczyło wcześniej jej reklamę.[3]

Z kolei z danych GWI wynika, że ponad 1/3 konsumentów w Europie, kupując online, korzysta z urządzeń mobilnych przez większość czasu, a tylko czasami sięga po komputer bądź laptopa.[4] A jak kupują Polacy?

– Z raportu E-commerce 2022 (PBI, IAB Polska, Gemius) wynika, że smartfony wyprzedziły laptopy i stały się najpopularniejszym urządzeniem wykorzystywanym przez respondentów w procesie zakupów online. Już 75 proc. ankietowanych korzysta z mobile’u. 43 proc. respondentów również porównuje ceny produktów na telefonie i tabletach podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Mobile jest wiodącym kanałem zakupowym. Tylko niecałe 4 na 10 osób deklaruje robienie zakupów z wykorzystaniem urządzeń mobilnych, zaczynając proces na telefonie, a kończąc na komputerze – mówi Michał Giera, Mobiem Polska.

Najczęściej ze smartfonów podczas zakupów online korzystają młodzi – 15-24 lata (92 proc.), niemniej, nawet wśród najstarszej grupy badanych (powyżej 50 roku życia) po telefon w tej sytuacji sięga już blisko 6 na 10 badanych.

Porównywarki rozgrzane do czerwoności

Sytuacja ekonomiczna na świecie nie rozpieszcza konsumentów. W Polsce kwoty, które przeznaczymy na organizację Świąt wzrosną o 300 zł więcej w porównaniu do ubiegłego roku i wyniosą średnio 1259 złotych.[5] Wyższe koszty zakupów świątecznych są skutkiem m.in. inflacji i rosnących cen towarów. Ta niełatwa sytuacja zmusza kupujących do szukania oszczędności. Większość z nas zamierza odpowiedzialnie podjeść do tegorocznych zakupów świątecznych, robiąc wcześniej research i analizując różnice w cenach. 56 proc. konsumentów w Europie planowała zacząć poszukiwania świątecznych upominków w serwisach porównujących ceny, a następnie na stronach marki (53 proc.) i wyszukiwarkach internetowych (45 proc.).[6]

Polacy, w poszukiwaniu oszczędności, często zaczynają świąteczne „polowanie” już na kilka miesięcy przed świętami (1/5 badanych), a wcale nie mały odsetek (15,7 proc.) szuka okazji przez cały rok. A nieco ponad 17 proc. chętnie korzysta z grudniowych wyprzedaży.[7]

Prezenty świąteczne pod lupą

W tym roku 7 na 10 osób na świecie dokona zakupów świątecznych. Najczęściej chęć sprostania listom do św. Mikołaja deklarują rodzice (86 proc.) i kobiety (84 proc.). Panowie z mniejszym entuzjazmem niż panie, ale również zamierzają obdarować prezentami bliskie osoby (67 proc.).[8]

A co dokładnie znajdziemy pod polską choinką?

Nieco ponad 27 proc. konsumentów chciałoby dostać pieniądze lub bony na zakupy. Na drugim miejscu świątecznych życzeń znajdują się kosmetyki i perfumy (15,5 proc.). A dalej odzież i obuwie (9,9 proc.), elektronika (8 proc.) i biżuteria (7,7 proc.).[9]

Świąteczne last minute. Jak w święta marki wygrywają wyścig o uwagę konsumenta?

Reklamy mobilne mają duży wpływ na decyzje zakupowe konsumentów szczególnie w sezonie okołoświątecznym. 66 proc. ankietowanych stwierdziło, że jest dość prawdopodobnym, że zakupi produkt bezpośrednio z reklamy, z czego 17 proc. jest tego pewna.[10]

– Jak wygrać wyścig o uwagę konsumenta? Biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną, w jakiej znajdują się obecnie konsumenci, każdy gest w stronę potencjalnego klienta może zaważyć na „być albo nie być” sprzedaży. Czego oczekują odbiorcy od reklam mobilnych w sezonie świątecznym? 49 proc. Europejczyków liczy na to, że dostarczy mu ona kupon lub zniżki, a 44 proc. chce informacji na temat dostępnych promocji[11] – komentuje Michał Giera, Mobiem Polska.

– Co więcej blisko połowa ankietowanych w Europie oczekuje, że wyświetlane reklamy będą zawierały atrakcyjną i istotną dla oglądającego ofertę. Biorąc pod uwagę fakt, że prezenty najczęściej kupują rodzice i kobiety. Dlatego marketerzy przede wszystkim powinni pamiętać o tym, żeby komunikaty reklamowe były dopasowane do różnych grup docelowych – dodaje Michał Pietruszka, Head of Mobile Product, Mobiem Polska.

Gdzie na święta szukać klientów? W mobile gamingu

W okresie okołoświątecznym w gry mobilne grają niemal wszyscy. W podróży, w trakcie zakupów, imprez i spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi – użytkownicy codziennie korzystają ze swoich telefonów po to, aby uczestniczyć w mobilnych rozgrywkach, co czyni je doskonałym kanałem reklamowym dla marek.

Według raportu Modern Mobile Consumer 2022: Holiday Marketing Playbook w okresie świątecznym 7 na 10 użytkowników codziennie znajduje trochę czasu na gry mobilne. Dość często się zdarza, że mobile gaming jest jednym ze sposobów wspólnego spędzania czasu z bliskimi. 57 proc. graczy[12] dołączy do mobilnej rozgrywki z przyjaciółmi, rodziną lub partnerem podczas świąt, a wśród pokolenia Z jest to aż 67 proc. ankietowanych. – Jest to zatem doskonałe potencjalne miejsce styku z marką. Biorąc pod uwagę, że 40 proc. badanych twierdzi, że reklamy z bonusami wpływają na ich decyzje zakupowe, a blisko połowa znalazła dzięki nim prezentowe inspiracje, śmiało można stwierdzić, że reklama w grach mobilnych to idealny kanał do kampanii świątecznych, więc jeśli planujesz przyszłoroczny budżet, zaplanuj go na reklamę w grach. Jeśli nie zrobisz tego ty, to zrobi to za Ciebie konkurencja – dodaje Magda Wąsikowska-Gal, Marketing Manager, Mobiem Polska.

[1] Raport ironSource I M&C Saatchi Performance partnered – Modern Mobile Consumer 2022: Holiday marketing playbook

[2] jw.

[3] Raport: Modern Mobile Consumer 2022: Holiday marketing playbook

[4] GWI, Digital Turbine – Holiday Shopping in Europe, Source: GWI, Q3 2022

[5] Barometr Providenta, 2021

[6] GWI, Digital Turbine – Holiday Shopping in Europe, Source: GWI, Q3 2022

[7] Barometr Providenta

[8] Raport:Modern Mobile Consumer 2022: Holiday marketing playbook

[9] Barometr Providenta

[10] GWI, Digital Turbine – Holiday Shopping in Europe, Source: GWI, Q3 2022

[11] jw.

[12] Raport: Modern Mobile Consumer 2022: Holiday marketing playbook