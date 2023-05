EKIPA Holding S.A. zawiązuje nową spółkę celową ESSA w branży FMCG

Notowana na NewConnect EKIPA Holding S.A. zawiązała nową spółkę – ESSA Co Sp. z o.o., która ma umocnić pozycję grupy w obszarze FMCG wycenianym na ponad 200 mld zł według NielsenIQ. EKIPA Holding wraz z EKIPA Management objęła 90% udziałów nowej firmy, a 10% objął Dariusz Drewnicki, doświadczony manager, członek zarządów globalnych i lokalnych korporacji.

Celem założenia ESSA jest wykorzystanie globalnych trendów i olbrzymiego potencjału brandów wspieranych przez influencerów. ESSA będzie wprowadzała na rynek marki

i produkty w różnych kategoriach FMCG z podmiotami z branży influencerskiej, także spoza grupy kapitałowej Spółki. Do współpracy zaproszono DD, który w swojej karierze budował

i zarządzał portfolio globalnych i lokalnych brandów wielu kategorii FMCG, w korporacjach takich jak Mars, Coca-Cola, Gillette oraz Grupa Neuca. W ESSA odpowiadać będzie za strategiczny rozwój przedsiębiorstwa. Na Prezesa Zarządu ESSA powołano Krzysztofa Misiałkiewicza, który do dnia 9 stycznia 2023 r. pełnił funkcję Prezesa EKIPA Holding S.A.

– Powołanie nowej spółki wpisuje się w naszą strategię umacniania pozycji w sektorze FMCG. Po sukcesie lodów Ekipa oraz innych produktów mamy głębokie przekonanie o słuszności naszej strategii i niezbędne doświadczenie, które zamierzamy wykorzystać w dalszym rozwoju. Cieszę się, że udało nam się pozyskać do współpracy osobę, która ma tak duże doświadczenie. Tak jak wspominałem jest to kolejny krok ku budowie silnych i profesjonalnych struktur naszej grupy. Plany są ambitne i dalekosiężne i nie wykluczam, że w przyszłości zaprosimy do spółki innych partnerów, którzy będą mogli w istotny sposób przyczynić się do jej rozwoju – podsumował Łukasz Wojtyca Prezes EKIPA Holding S.A.

ESSA planuje budować marki, które będą dostępne w szerokiej dystrybucji.

Prezes ESSA Co Sp. z o.o., Krzysztof Misiałkiewicz, wyraził swoje podekscytowanie zbliżającym się debiutem:

“Nie możemy się doczekać, aż konsumenci będą mogli ujrzeć owoce naszych kilkumiesięcznych prac. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane przez nas produkty zostały dobrze przyjęte przez konsumentów i trwale towarzyszyły im w codziennym życiu.

Pracujemy ciężko, aby, premiera nowych produktów ESSA jeszcze latem tego roku przyciągnęła uwagę i zyskała uznanie szerokiego grona klientów. ESSA Co Sp. z o.o. ma ambicję aby szybko zaistnieć w wielu kategoriach FMCG i stać się istotnym graczem w tej konkurencyjnej branży” – komentuje Krzysztof Misiałkiewicz