Honey Payment zapowiada debiut na NewConnect

Honey Payment wchodzi na kolejny poziom dojrzałości, przybliżając się do zapowiadanego giełdowego debiutu. To polski FinTech, który rozwija multiaplikację do prowadzenia finansów osobistych. Wspólnie z Maximus S.A. realizują umowę inwestycyjną, której celem jest debiut Honey Payment na NewConnect. Maximus S.A. zwołał na 30 czerwca 2023 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zdecyduje o emisji akcji dla dotychczasowych wspólników Honey Payment, w zamian za 100% udziałów w tej spółce.

Dzięki transakcji Honey Payment będzie spółką notowaną na rynku NewConnect, a jego dotychczasowi wspólnicy zostaną głównymi akcjonariuszami notowanego podmiotu. Po ostatniej rundzie finansowania, w której firma pozyskała 11 mln zł, oraz tej transakcji połączenia, Honey Payment został wyceniony na 400 mln zł.

– Zwołane na koniec czerwca Walne Zgromadzenie to kolejny krok w drodze realizacji umowy inwestycyjnej. Wierzymy, że debiut na warszawskiej giełdzie pozwoli nam zwiększyć rozpoznawalność i transparentność, a w konsekwencji ułatwi konkurowanie na globalnym rynku o miano najlepszej multiplikacji finansowej – komentuje Grzegorz Szulik, prezes i założyciel Honey Payment.

Honey Payment to jest autorem aplikacji i narzędzi do prowadzenia finansów osobistych. Tworzy multiaplikację finansową, która pozwala użytkownikowi załatwiać wszelkie finansowe sprawy w jednym miejscu, oszczędzając jego czas i zwiększając wygodę. Spółka tym samym idzie w awangardzie rynkowych trendów w branży finansowej. Najważniejsza technologia Honey Payment to aplikacja DotBee, która ma ponad 500 tys. aktywnych użytkowników. Firma prowadzi również platformę MamBon oraz system ratalny LoanBy.link.

– Naszym celem jest dalsze skalowanie działalności i pozyskiwanie nowych klientów – zarówno w kraju, jak i ekspansja zagraniczna – zapowiada Grzegorz Szulik.

Zgodnie z projektami uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, akcjonariusze Maximus S.A. 30 czerwca br. zdecydują o emisji 15,17 mln akcji serii D po cenie emisyjnej wynoszącej 21,68 zł za jedną akcję.