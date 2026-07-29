sztuczna inteligencja
SZTUCZNA INTELIGENCJA
Do przeczytania w3 min.

Kompetencje ważniejsze niż narzędzia. Tak firmy powinny wdrażać AI

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Spis treści

Przewagę zdobędą nie firmy, które jako pierwsze kupią narzędzia AI, lecz te, które jako pierwsze nauczą się wykorzystywać je w codziennych decyzjach operacyjnych. Czy wdrożenie rozwiązań AI jest wyłącznie inwestycją w nową technologię, czy również momentem budowania doświadczeń organizacji, które za kilka lat będą miały równie dużą wartość jak samo rozwiązanie? O tym, dlaczego rozwój technologii opartych na AI wymaga nowego spojrzenia na kompetencje menedżerskie i operacyjne, odpowiada w komentarzu poniżej dr Katarzyna Marczuk, CEO Aleet, spółki technologicznej, twórcy rozwiązań do zarządzania transportem w oparciu o AI.

Technologia zmienia się zdecydowanie szybciej niż organizacje uczą się wykorzystywać jej potencjał. Dotyczy to niemal wszystkich rozwiązań opartych na algorytmach sztucznej inteligencji. Znacznie łatwiej jest podjąć decyzję o zakupie narzędzia AI niż uświadomić tym, którzy dokonują jego implementacji, jakich kompetencji wymaga wdrożenie i jakie pozwala rozwinąć.

Technologia jako strategia a nie projekt

Przyzwyczailiśmy się do postrzegania implementacji technologicznych przede wszystkim jako projektów. Rozmawiamy o harmonogramach, integracjach systemów czy zwrocie z inwestycji. Dotykamy też zmiany, która obejmuje sposób podejmowania decyzji, zarządzanie procesami operacyjnymi oraz wykorzystywanie danych w organizacjach. Oznacza to konieczność pracy w środowisku wykorzystującym coraz większe strumienie danych, rozumienia zależności pomiędzy procesami biznesowymi a operacyjnymi oraz umiejętności oceny wartości rekomendacji dostarczanych w danym systemie. Rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję nie są więc tylko projektem technologicznym, a stają się elementem strategii biznesowej. Natomiast znacznie rzadziej zastanawiamy się nad tym, jakie kompetencje powstają przy okazji ich wdrażania i jak zmieniają one sposób funkcjonowania organizacji i jej kultury pracy. Z perspektywy przedsiębiorstw może to być jedna z najistotniejszych wartości obecnej transformacji technologicznej. W tym kontekście warto zwrócić uwagę, że technologie wdrażane dzisiaj, takie jak cyfrowy bliźniak floty, będą za kilka lat rozwiązaniami powszechnie dostępnymi, a przewagę zdobędą niekoniecznie firmy, które jako pierwsze kupią narzędzie AI, ale te, które jako pierwsze nauczą się wykorzystywać je w codziennych decyzjach operacyjnych.

Wyraźnie widać to w przypadku cyfrowych bliźniaków floty, opartych na AI. Ich potencjał nie sprowadza się wyłącznie do możliwości szybkiej integracji i przetwarzania danych. Zmieniają one sposób zarządzania organizacją. Pozwalają analizować skutki określonych decyzji jeszcze przed ich podjęciem, modelować scenariusze operacyjne i wspierać procesy w czasie rzeczywistym. Jednakże technologia pozostaje tu wyłącznie narzędziem i ostateczna odpowiedzialność za jej wykorzystanie oraz decyzje nadal pozostają po stronie człowieka. Niestety, to właśnie dlatego też wdrożenia nowych rozwiązań bardzo często postrzegane są jako dodatkowy obowiązek operacyjny. Tymczasem stają się one procesem budowania i rozwoju dodatkowych kompetencji ludzi odpowiedzialnych za wykorzystanie nowego potencjału. Przy czym kompetencji tych nie należy sprowadzać wyłącznie do znajomości konkretnego rozwiązania technologicznego. Chodzi tutaj o umiejętności rozumienia procesów biznesowych funkcjonujących w środowisku wspieranym przez AI, np. porównywanie scenariuszy operacyjnych, ocena jakości rekomendacji systemu oraz rozumienie kompromisów między kosztami, wykorzystaniem floty i SLA (Service Level Agreement).

Bądź pierwszy na rynku

Zmiana ta znajduje swoje odzwierciedlenie w najnowszych raportach dotyczących kompetencji na rynku pracy. Z raportu World Economic Forum „The Future of Jobs Report 2025”[1] wynika, że 63 proc. pracodawców wskazuje niedobór kompetencji jako główną barierę utrudniającą transformację organizacji w perspektywie lat 2025-2030. Wśród najszybciej rosnących kompetencji wymieniane są m.in. analityczne myślenie, praca z AI i Big Data oraz technologiczna biegłość (technological literacy). Warto zauważyć, że raport nie ogranicza się do kompetencji technologicznych. Wśród najbardziej pożądanych umiejętności znajdują się również elastyczność działania, kreatywne myślenie oraz uczenie się przez całe życie. Pokazuje to wyraźnie, że zmiana kompetencyjna zachodząca obecnie w organizacjach ma charakter znacznie szerszy niż jedynie rozwój kompetencji cyfrowych. Podobne wnioski płyną z raportu OECD „AI and Skills”[2], który zwraca uwagę na rosnące znaczenie kompetencji komplementarnych wobec sztucznej inteligencji. Obejmują one m.in. krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji oraz zdolność do efektywnego wykorzystywania nowych technologii w środowisku pracy. Interesujących obserwacji dostarcza również raport OECD „Artificial Intelligence and the Changing Demand for Skills in the Labour Market”[3], wskazujący na wzrost znaczenia kompetencji poznawczych, pozwalających łączyć rozumienie procesów biznesowych z umiejętnością wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych. A te można zdobyć, będąc otwartym na potencjał, który wnoszą ze sobą implementacje innowacyjnych rozwiązań.

Warto więc spojrzeć na obecne wdrożenia nowych technologii z szerszej perspektywy.

Przewagę zyskają bowiem ci, którzy jako pierwsi zdobędą kompetencje do zarządzania procesami operacyjnymi wspieranymi przez AI. Za kilka lat dostęp do rozwiązań wchodzących dziś na rynek nie będzie już wyróżnikiem, ale kompetencje zdobyte podczas ich wdrażania pozwolą pracownikom lepiej odnaleźć się w środowisku coraz silniej wspieranym przez AI, niezależnie od stanowiska i wieku.

[1] https://reports.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_Report_2025.pdf

[2] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2026/06/ai-and-skills_8dbed5fe/f843b352-en.pdf

[3] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/04/artificial-intelligence-and-the-changing-demand-for-skills-in-the-labour-market_861a23ea/88684e36-en.pdf

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Modele AI mają podobne możliwości, ale dzieli je przepaść w bezpieczeństwie

0
Przez długi czas rozwój modeli AI opierał się na...

Monitoring przestaje tylko nagrywać. AI wykorzystuje kamery do zarządzania firmą

0
Kamery coraz częściej przestają być wyłącznie elementem systemu ochrony....

Zarządy muszą przygotować się na odpowiedzialność za błędy sztucznej inteligencji

0
Jeszcze kilka lat temu sztuczna inteligencja była przede wszystkim...

AI skraca obecność cyberprzestępców w firmowej sieci o 80 dni. Oszczędności sięgają 1,9 mln dolarów

0
Organizacje szeroko wykorzystujące sztuczną inteligencję w cyberbezpieczeństwie potrafią średnio o około 80 dni szybciej usunąć cyberprzestępców ze swojej infrastruktury po naruszeniu zabezpieczeń. Pozwala to ograniczyć przeciętny koszt cyberataku o 1,9 mln dolarów. Z raportu World Economic Forum i KPMG wynika, że 77 proc. firm stosuje już AI do ochrony przed cyberzagrożeniami, a 88 proc. zespołów bezpieczeństwa inwestuje w agentów AI.

Przypadek Anthropic ostrzeżeniem dla Europy. Kto naprawdę kontroluje sztuczną inteligencję?

0
Jeszcze kilka miesięcy temu dyskusja o suwerenności technologicznej mogła...

AI Act od 2 sierpnia. Firmy powinny sprawdzić, gdzie używają sztucznej inteligencji

0
ChatGPT to dopiero początek. Z raportu „Barometr rynku pracy...

Agentowa AI może ograniczyć koszty wielkich inwestycji infrastrukturalnych

0
Pomimo inwestycji poczynionych w ostatnich latach światowy sektor infrastruktury...

Dwie na trzy inicjatywy AI w polskich firmach nie wychodzą poza etap testów

0
Rozwój sztucznej inteligencji i coraz większa ilość przetwarzanych danych...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
sztuczna inteligencja monitoring
Monitoring przestaje tylko nagrywać. AI wykorzystuje kamery do zarządzania firmą
Następny artykuł
sztuczna inteligencja prawo
Modele AI mają podobne możliwości, ale dzieli je przepaść w bezpieczeństwie