Wstępny lipcowy odczyt indeksu PMI dla przemysłu obniżył się nieznacznie do 53,8 pkt z 53,9 pkt miesiąc wcześniej, potwierdzając jednak utrzymującą się ekspansję w amerykańskim przemyśle. Jednocześnie tempo wzrostu produkcji przemysłowej wyraźnie osłabło, osiągając najniższy poziom od marca, a napływ nowych zamówień zwiększał się najwolniej od czterech miesięcy. Dane sugerują, że pozytywny wpływ wcześniejszego gromadzenia zapasów przez firmy zaczyna wygasać, ograniczając dynamikę sektora wytwórczego. Negatywnym sygnałem pozostaje również pogorszenie sytuacji w łańcuchach dostaw, gdzie opóźnienia osiągnęły największą skalę od sierpnia 2022 r. w związku z napięciami na Bliskim Wschodzie.

Presja kosztowa pozostaje podwyższona, a przedsiębiorstwa nadal przenoszą rosnące koszty energii, transportu i ceł na odbiorców końcowych, co wspiera wzrost cen producentów. Mimo lekkiego spadku głównego wskaźnika, poziom PMI nadal wskazuje na ekspansję sektora przemysłowego, choć perspektywy krótkoterminowe są obciążone ryzykiem dalszych zakłóceń podażowych i słabszego popytu w związku z ponowną eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Adrian Jarysz, Dyrektor ds. Klientów Strategicznych, Michael / Ström Dom Maklerski