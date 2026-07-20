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Polski przemysł pozytywnie zaskoczył. Produkcja wyższa o 7,6 proc.

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Czerwcowe dane o produkcji przemysłowej pozytywnie zaskoczyły, pokazując wzrost o 7,6 proc. r/r wobec prognoz na poziomie 7,2 proc. r/r. natomiast w całym okresie styczeń-czerwiec dynamika była wyższa o 3,9 proc. r/r. Odczyt potwierdza solidną aktywność w sektorze. Struktura danych również prezentuje się korzystanie. Pozytywnym sygnałem jest również szeroki zakres odbicia. Wzrost produkcji odnotowano w blisko 80 proc. sektorów przemysłu.

Silny przemysł może częściowo kompensować ewentualne słabsze wyniki innych sektorów gospodarki. Jeśli podobnie korzystne dane napłyną z innych gałęzi gospodarki, będą one silnym argumentem wpływającym na dynamikę PKB w kolejnych kwartałach.

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