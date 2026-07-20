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Ceny w polskim przemyśle rosną czwarty miesiąc z rzędu

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Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w czerwcu 2026 roku o 1,7 proc. rok do roku, choć w porównaniu z majem obniżyły się o 0,2 proc. To już czwarty kolejny miesiąc dodatniej dynamiki rocznej po niemal dwóch latach deflacji producenckiej. Powrót wzrostu cen w przemyśle może poprawiać przestrzeń producentów do zmiany cenników i odbudowy marż, ale jednocześnie oznacza stopniowe wygasanie jednego z czynników ograniczających presję inflacyjną.

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Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w czerwcu 2026 r. o 1,7% r/r, spadając jednocześnie o 0,2% względem maja. To już czwarty z rzędu miesiąc dodatniej dynamiki rocznej – po dwóch latach deflacji producenckiej trwającej nieprzerwanie od lipca 2023 r. Polski przemysł wychodzi z okresu spadających cen wytwórczych.

+1,7%ceny produkcji sprzedanej przemysłu r/r
-0,2%zmiana cen m/m (czerwiec vs maj 2026)
4 mies.z rzędu dodatniej dynamiki r/r (marzec–czerwiec 2026)

Koniec dwuletniej deflacji producenckiej

Od lipca 2023 r. ceny w przemyśle systematycznie spadały w ujęciu rocznym – jeszcze w grudniu 2025 r. dynamika wynosiła -2,5%, a w styczniu 2026 r. pogłębiła się do -2,6%. Od lutego trend odwrócił się gwałtownie: w marcu wskaźnik wszedł na dodatnie terytorium (+1,2%), w kwietniu i maju przyspieszył do odpowiednio +2,1% i +2,4%, a w czerwcu nieco wyhamował do +1,7%. Skok w marcu 2026 r. był również widoczny w danych miesiąc do miesiąca – ceny wzrosły wówczas o 3,0% względem lutego, co jest najsilniejszym odczytem m/m w całym prezentowanym okresie.

Zmiana cen produkcji sprzedanej przemysłu, 01/2025–06/2026

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Po niemal dwóch latach nieprzerwanych spadków, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w Polsce rosną już czwarty miesiąc z rzędu. To sygnał odwrócenia trendu dezinflacyjnego w sektorze wytwórczym, istotny dla prognoz inflacji producenckiej i marż przemysłowych w drugiej połowie 2026 r.

Górnictwo najbardziej zmienne, przetwórstwo stabilnie w górę

W czerwcu 2026 r. w ujęciu miesięcznym spadły ceny w górnictwie i wydobywaniu (-1,7%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (-0,1%), natomiast wzrosły w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (+0,4%); w dostawie wody, gospodarce ściekami i rekultywacji ceny pozostały praktycznie bez zmian. W ujęciu rocznym obraz jest odwrotny: najbardziej wzrosły ceny w górnictwie (+2,4%) i przetwórstwie przemysłowym (+2,0%), a spadły w energetyce (-0,9%).

Skumulowana zmiana cen wg sekcji PKD 2007 (od grudnia 2024 r.), 01/2025–06/2026

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ujęciu skumulowanym od grudnia 2024 r. najbardziej podrożała dostawa wody, gospodarka ściekami i odpadami oraz rekultywacja – o 3,8% do czerwca 2026 r. Przetwórstwo przemysłowe, które waży najwięcej w koszyku, podrożało o 1,2%, a górnictwo i wydobywanie – sekcja o największej zmienności miesięcznej, widoczna wyraźnymi wahaniami na wykresie – pozostaje w ujęciu skumulowanym na minusie (-0,3%). Ceny energii elektrycznej, gazu i ciepła utrzymują się blisko poziomu z grudnia 2024 r. (0,0%).

Pełne dane: wskaźniki cen, czerwiec 2026

Wyszczególnienie05/2026 = 100 (m/m)05/2026 = 100 (r/r)06/2026 = 100 (m/m)06/2026 = 100 (vs 12/2025)01–06 2026 = 100 (r/r)
Ogółem100,0102,4101,7103,5100,5
Górnictwo i wydobywanie102,7*105,6*102,499,9102,5
Przetwórstwo przemysłowe99,6*102,6*102,0104,1100,6
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę101,8*99,2*99,1101,198,5
Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja101,1*102,0*101,8101,7101,8

* Wskaźniki zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych.

Co to oznacza dla firm

Powrót cen producenckich w przemyśle na dodatnie terytorium ma znaczenie dla planowania cenników i kontraktów w drugiej połowie 2026 r. – po dwóch latach, w których spadające ceny wytwórcze ułatwiały negocjacje z odbiorcami, producenci odzyskują pewną przestrzeń do przenoszenia kosztów na klientów. Warto jednak zwrócić uwagę na zróżnicowanie sektorowe: przetwórstwo przemysłowe, obejmujące większość polskiej produkcji eksportowej, notuje umiarkowany, ale stabilny wzrost cen (+2,0% r/r w czerwcu), podczas gdy górnictwo pozostaje najbardziej zmienne miesiąc do miesiąca, co utrudnia prognozowanie kosztów surowcowych w krótkim horyzoncie.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane za czerwiec 2026 r. mają charakter wstępny.

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