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Ubywa miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw. Płace wzrosły o 5,9 proc.

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W czerwcu 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło o 0,9 proc. rok do roku, do 6,375 mln etatów. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,9 proc. i osiągnęło 9401,58 zł brutto. Firmy stopniowo ograniczają liczbę miejsc pracy, ale nadal muszą podnosić płace, szczególnie w branżach wymagających specjalistycznych kompetencji.

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W czerwcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,4 mln etatów i było o 0,9% niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sięgnęło 9401,58 zł – o 5,9% więcej niż w czerwcu 2025 r. i o 2,5% więcej niż w maju br. Rynek pracy w Polsce kurczy się liczbowo, ale rośnie płacowo.

6,4 mlnetatów w sektorze przedsiębiorstw (-0,9% r/r)
9401,58 złprzeciętne wynagrodzenie brutto (+5,9% r/r)
4806 złpłaca minimalna od stycznia 2026 (+3,0% r/r)

Prezentowane dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje m.in. przemysł, budownictwo, handel, transport, informację i komunikację oraz większość usług biznesowych – nie obejmuje natomiast administracji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych ani mikroprzedsiębiorstw poniżej 10 zatrudnionych.

Zatrudnienie: piąty rok systematycznego spadku dynamiki

Przeciętne zatrudnienie w czerwcu 2026 r. pozostawało na poziomie zbliżonym do notowanego w maju br. (100,0), natomiast w ujęciu rocznym było niższe o 0,9%. To kontynuacja trendu widocznego od 2023 r.: po silnym wzroście zatrudnienia w latach 2022–2022 (dynamika ponad 102% r/r) kolejne lata przyniosły stopniowe wyhamowanie, a od połowy 2024 r. sektor przedsiębiorstw notuje ujemną dynamikę zatrudnienia rok do roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, 01/2022–06/2026

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W liczbach bezwzględnych zatrudnienie spadło z ponad 6,50 mln etatów w połowie 2022 r. do 6,375 mln w czerwcu 2026 r. – to ubytek o ponad 125 tys. etatów w ciągu czterech lat. Spadek ten należy odczytywać ostrożnie: część redukcji wynika z automatyzacji i optymalizacji zatrudnienia w przemyśle, część – z ograniczonej podaży pracy wynikającej z demografii, tylko częściowo kompensowanej napływem pracowników z zagranicy.

Wynagrodzenia: przyspieszenie napędzane premiami i podwyżkami

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu względem maja wynikał z dodatkowych wypłat – nagród, premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń zasadniczych. W styczniu 2026 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4806 zł (+3,0% wobec 4666 zł w 2025 r.), co miało też wpływ na dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w całym sektorze.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, 01/2022–06/2026 (zł)

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Widoczna jest wyraźna sezonowość – grudniowe wypłaty nagród rocznych i trzynastek podbijają wynagrodzenie na przełomie roku, po czym w styczniu i lutym następuje korekta w dół. Mimo tych wahań trend długoterminowy jest jednoznacznie wzrostowy: z ok. 6,1 tys. zł w styczniu 2022 r. do 9,4 tys. zł w czerwcu 2026 r., czyli wzrost nominalny o ponad 55% w niespełna cztery i pół roku.

Wynagrodzenia według branż: górnictwo z wyraźnym skokiem

Zróżnicowanie płacowe między branżami pozostaje duże. Najwyżej wynagradzanym segmentem sektora przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. było górnictwo i wydobywanie – 17 375,89 zł brutto, czyli aż o 50,6% więcej niż w maju br. Tak duży skok miesięczny wskazuje najpewniej na jednorazowe wypłaty (np. nagrody kwartalne lub uznaniowe w dużych spółkach surowcowych), a nie na trwałą zmianę poziomu płac – warto to zweryfikować w kolejnych odczytach. Wysoko wynagradzane pozostają też informacja i komunikacja (15 156,05 zł) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12 658,25 zł). Na przeciwnym biegunie znajduje się zakwaterowanie i gastronomia (6801,60 zł) oraz administrowanie i działalność wspierająca (7354,75 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD, czerwiec 2026 (zł)

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rynek pracy w Polsce wchodzi w fazę, w której liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw powoli się kurczy, a presja płacowa pozostaje wysoka – efekt niskiego bezrobocia, rosnącej płacy minimalnej i ograniczonej podaży pracy.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w wybranych sekcjach – czerwiec 2026

Sekcja PKDZatrudnienie (tys. etatów)Zmiana r/rWynagrodzenie brutto (zł)Zmiana r/r
Sektor przedsiębiorstw ogółem6375,3-0,9%9401,58+5,9%
Przetwórstwo przemysłowe2298,3-1,1%9036,74+6,6%
Handel; naprawa pojazdów samochodowych1287,6-0,6%8445,22+6,1%
Transport i gospodarka magazynowa655,2-0,4%9070,25+5,3%
Budownictwo410,6-0,8%8887,14+6,3%
Administrowanie i działalność wspierająca378,4-0,5%7354,75+4,4%
Informacja i komunikacja308,6-0,8%15156,05+5,9%
Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna273,9-5,4%12658,25+9,3%
Górnictwo i wydobywanie111,9-6,7%17375,89+2,4%
Zakwaterowanie i gastronomia141,5+1,6%6801,60+4,7%

Warto zwrócić uwagę na działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz górnictwo i wydobywanie – obie sekcje notują wyraźny spadek zatrudnienia rok do roku (odpowiednio -5,4% i -6,7%), przy jednoczesnym solidnym wzroście wynagrodzeń. To typowy obraz rynku pracy, na którym pracodawcy ograniczają liczbę etatów, ale utrzymują presję płacową na pozostałych pracowników, często w segmentach wymagających wysokich kwalifikacji.

Co to oznacza dla firm

Dla działów HR i planowania budżetów płacowych dane za czerwiec potwierdzają dwa równoległe trendy: malejącą dostępność pracowników w sektorze przedsiębiorstw oraz utrzymującą się presję na wzrost wynagrodzeń, szczególnie w segmentach o wysokich kompetencjach (IT, usługi profesjonalne) oraz w branżach z niską elastycznością zatrudnienia (górnictwo, energetyka). W drugiej połowie 2026 r. można się spodziewać kontynuacji tego układu – ograniczonej dynamiki zatrudnienia przy dwucyfrowym w niektórych sekcjach wzroście wynagrodzeń.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane mają charakter wstępny; w przypadku braku pełnej ewidencji na dzień sporządzania sprawozdania GUS dopuszcza dane szacunkowe.

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