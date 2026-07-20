W czerwcu 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,4 mln etatów i było o 0,9% niższe niż rok wcześniej. Jednocześnie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto sięgnęło 9401,58 zł – o 5,9% więcej niż w czerwcu 2025 r. i o 2,5% więcej niż w maju br. Rynek pracy w Polsce kurczy się liczbowo, ale rośnie płacowo.

6,4 mln etatów w sektorze przedsiębiorstw (-0,9% r/r) 9401,58 zł przeciętne wynagrodzenie brutto (+5,9% r/r) 4806 zł płaca minimalna od stycznia 2026 (+3,0% r/r)

Prezentowane dane dotyczą podmiotów sektora przedsiębiorstw zatrudniających 10 i więcej osób, który stanowi część gospodarki narodowej. Sektor ten obejmuje m.in. przemysł, budownictwo, handel, transport, informację i komunikację oraz większość usług biznesowych – nie obejmuje natomiast administracji publicznej, edukacji, ochrony zdrowia finansowanej ze środków publicznych ani mikroprzedsiębiorstw poniżej 10 zatrudnionych.

Zatrudnienie: piąty rok systematycznego spadku dynamiki

Przeciętne zatrudnienie w czerwcu 2026 r. pozostawało na poziomie zbliżonym do notowanego w maju br. (100,0), natomiast w ujęciu rocznym było niższe o 0,9%. To kontynuacja trendu widocznego od 2023 r.: po silnym wzroście zatrudnienia w latach 2022–2022 (dynamika ponad 102% r/r) kolejne lata przyniosły stopniowe wyhamowanie, a od połowy 2024 r. sektor przedsiębiorstw notuje ujemną dynamikę zatrudnienia rok do roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, 01/2022–06/2026 Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W liczbach bezwzględnych zatrudnienie spadło z ponad 6,50 mln etatów w połowie 2022 r. do 6,375 mln w czerwcu 2026 r. – to ubytek o ponad 125 tys. etatów w ciągu czterech lat. Spadek ten należy odczytywać ostrożnie: część redukcji wynika z automatyzacji i optymalizacji zatrudnienia w przemyśle, część – z ograniczonej podaży pracy wynikającej z demografii, tylko częściowo kompensowanej napływem pracowników z zagranicy.

Wynagrodzenia: przyspieszenie napędzane premiami i podwyżkami

Wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czerwcu względem maja wynikał z dodatkowych wypłat – nagród, premii kwartalnych i rocznych, nagród jubileuszowych oraz podwyżek wynagrodzeń zasadniczych. W styczniu 2026 r. ustawowe minimalne wynagrodzenie za pracę wzrosło do 4806 zł (+3,0% wobec 4666 zł w 2025 r.), co miało też wpływ na dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w całym sektorze.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw, 01/2022–06/2026 (zł) Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Widoczna jest wyraźna sezonowość – grudniowe wypłaty nagród rocznych i trzynastek podbijają wynagrodzenie na przełomie roku, po czym w styczniu i lutym następuje korekta w dół. Mimo tych wahań trend długoterminowy jest jednoznacznie wzrostowy: z ok. 6,1 tys. zł w styczniu 2022 r. do 9,4 tys. zł w czerwcu 2026 r., czyli wzrost nominalny o ponad 55% w niespełna cztery i pół roku.

Wynagrodzenia według branż: górnictwo z wyraźnym skokiem

Zróżnicowanie płacowe między branżami pozostaje duże. Najwyżej wynagradzanym segmentem sektora przedsiębiorstw w czerwcu 2026 r. było górnictwo i wydobywanie – 17 375,89 zł brutto, czyli aż o 50,6% więcej niż w maju br. Tak duży skok miesięczny wskazuje najpewniej na jednorazowe wypłaty (np. nagrody kwartalne lub uznaniowe w dużych spółkach surowcowych), a nie na trwałą zmianę poziomu płac – warto to zweryfikować w kolejnych odczytach. Wysoko wynagradzane pozostają też informacja i komunikacja (15 156,05 zł) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (12 658,25 zł). Na przeciwnym biegunie znajduje się zakwaterowanie i gastronomia (6801,60 zł) oraz administrowanie i działalność wspierająca (7354,75 zł).

Przeciętne wynagrodzenie brutto według sekcji PKD, czerwiec 2026 (zł) Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Rynek pracy w Polsce wchodzi w fazę, w której liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw powoli się kurczy, a presja płacowa pozostaje wysoka – efekt niskiego bezrobocia, rosnącej płacy minimalnej i ograniczonej podaży pracy.

Zatrudnienie i wynagrodzenia w wybranych sekcjach – czerwiec 2026

Sekcja PKD Zatrudnienie (tys. etatów) Zmiana r/r Wynagrodzenie brutto (zł) Zmiana r/r Sektor przedsiębiorstw ogółem 6375,3 -0,9% 9401,58 +5,9% Przetwórstwo przemysłowe 2298,3 -1,1% 9036,74 +6,6% Handel; naprawa pojazdów samochodowych 1287,6 -0,6% 8445,22 +6,1% Transport i gospodarka magazynowa 655,2 -0,4% 9070,25 +5,3% Budownictwo 410,6 -0,8% 8887,14 +6,3% Administrowanie i działalność wspierająca 378,4 -0,5% 7354,75 +4,4% Informacja i komunikacja 308,6 -0,8% 15156,05 +5,9% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 273,9 -5,4% 12658,25 +9,3% Górnictwo i wydobywanie 111,9 -6,7% 17375,89 +2,4% Zakwaterowanie i gastronomia 141,5 +1,6% 6801,60 +4,7%

Warto zwrócić uwagę na działalność profesjonalną, naukową i techniczną oraz górnictwo i wydobywanie – obie sekcje notują wyraźny spadek zatrudnienia rok do roku (odpowiednio -5,4% i -6,7%), przy jednoczesnym solidnym wzroście wynagrodzeń. To typowy obraz rynku pracy, na którym pracodawcy ograniczają liczbę etatów, ale utrzymują presję płacową na pozostałych pracowników, często w segmentach wymagających wysokich kwalifikacji.

Co to oznacza dla firm

Dla działów HR i planowania budżetów płacowych dane za czerwiec potwierdzają dwa równoległe trendy: malejącą dostępność pracowników w sektorze przedsiębiorstw oraz utrzymującą się presję na wzrost wynagrodzeń, szczególnie w segmentach o wysokich kompetencjach (IT, usługi profesjonalne) oraz w branżach z niską elastycznością zatrudnienia (górnictwo, energetyka). W drugiej połowie 2026 r. można się spodziewać kontynuacji tego układu – ograniczonej dynamiki zatrudnienia przy dwucyfrowym w niektórych sekcjach wzroście wynagrodzeń.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane mają charakter wstępny; w przypadku braku pełnej ewidencji na dzień sporządzania sprawozdania GUS dopuszcza dane szacunkowe.