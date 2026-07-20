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XTB uruchamia asystenta AI do analizy rynków. Pierwszym rynkiem jest Chile

ŹródłoMateriały prasowe
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XTB rozpoczęło wdrażanie w swojej aplikacji mobilnej czatu analitycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję. Całodobowy asystent ma odpowiadać na pytania dotyczące rynków finansowych, analizować portfel użytkownika i ułatwiać porównywanie aktywów. Pierwszym krajem, w którym udostępniono nowe rozwiązanie, jest Chile.

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XTB rozpoczęło wdrażanie w aplikacji mobilnej czatu analitycznego wykorzystującego sztuczną inteligencję. Narzędzie ma odpowiadać na pytania dotyczące rynków finansowych, wspierać analizę portfela oraz ułatwiać porównywanie aktywów. Funkcja została w pierwszej kolejności udostępniona klientom w Chile.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez spółkę, asystent będzie dostępny przez całą dobę. Odpowiedzi generowane przez system mają opierać się na danych rynkowych dostarczanych przez LSEG, do którego należy również Reuters.

Nowa funkcja została bezpośrednio zintegrowana z aplikacją inwestycyjną XTB. Ma dzięki temu uwzględniać informacje dotyczące portfela użytkownika oraz jego sposobu korzystania z platformy. Spółka zapowiada, że narzędzie będzie mogło prezentować informacje dostosowane m.in. do poziomu doświadczenia inwestora, deklarowanego podejścia do ryzyka i stylu zarządzania kapitałem.

AI ma ułatwiać dostęp do informacji finansowych

XTB przedstawia nowe rozwiązanie jako kolejny element rozwijanej od kilku lat oferty edukacyjnej i analitycznej. Firma udostępnia obecnie m.in. webinary, komentarze rynkowe, analizy oraz kursy dotyczące inwestowania.

Jak wskazuje spółka, jednym z powodów opracowania czatu były trudności nowych inwestorów z samodzielnym wyszukiwaniem i interpretowaniem informacji finansowych.

– Jedną z największych obaw związanych z rozpoczęciem samodzielnego zarządzania finansami wśród nowych inwestorów jest brak odpowiedniej wiedzy. Dlatego kwestie edukacyjne oraz budowanie świadomości finansowej są dla nas niezwykle ważne – powiedział Omar Arnaout, prezes zarządu XTB.

Według przedstawiciela spółki narzędzie ma pomagać użytkownikom w docieraniu do informacji odpowiadających ich zainteresowaniom i doświadczeniu. Ostateczne decyzje dotyczące zawierania transakcji nadal będą jednak podejmowane przez inwestorów.

Wdrożenie rozpoczyna się poza Europą

Chile jest pierwszym krajem, w którym udostępniono czat analityczny AI. XTB nie podało dokładnego harmonogramu rozszerzania funkcji na kolejne rynki.

Po zakończeniu wdrożenia w Chile rozwiązanie ma być stopniowo uruchamiane w innych państwach. W pierwszym etapie spółka zamierza koncentrować się na rynkach pozaeuropejskich. Nie poinformowano dotychczas, kiedy asystent mógłby zostać udostępniony klientom w Polsce lub innych krajach Unii Europejskiej.

Wprowadzanie narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję przez platformy inwestycyjne wpisuje się w szerszy trend automatyzacji dostępu do danych finansowych. Tego rodzaju systemy mogą skracać czas potrzebny na wyszukiwanie informacji i porównywanie instrumentów, ale ich odpowiedzi zależą od jakości danych, przyjętego modelu analitycznego oraz sposobu interpretacji pytań użytkownika.

XTB nie poinformowało, ilu klientów w Chile uzyskało już dostęp do asystenta ani kiedy zakończy się pierwszy etap testowania rozwiązania.

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