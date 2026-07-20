Cloud Technologies zwiększyła sprzedaż danych o 72 proc. Rekordowy maj spółki

Cloud Technologies, notowana na głównym rynku GPW spółka technologiczna działająca na globalnym rynku danych dla reklamy internetowej, zwiększyła w maju 2026 r. sprzedaż danych do kluczowych klientów o 72 proc. rdr. Rekordowa miesięczna dynamika wzrostu

w kluczowym obszarze działalności Spółki to m.in. efekt kontrybucji nowego produktu Cloud Technologies: Data Curation i wysokiej dynamiki sprzedaży w podstawowym biznesie. Około 80% przychodów Cloud Technologies pochodzi z rynku USA.

– Maj był dla nas kolejnym bardzo mocnym miesiącem i przyniósł rekordową dynamikę sprzedaży danych do kluczowych klientów. Wysokie tempo wzrostu obserwujemy zarówno w naszym podstawowym biznesie, jak i w rozwijanym w ramach Strategii 2026+ produkcie Data Curation, który zwiększa swój udział w sprzedaży i otwiera przed Cloud Technologies nowe możliwości współpracy z globalnymi klientami, w tym największymi agencjami reklamowymi. To potwierdza, że obrany kierunek rozwoju odpowiada na potrzeby rynku i pozwala nam skutecznie skalować działalność. Cieszy nas, że założenia Strategii 2026+ znajdują odzwierciedlenie w realnych wynikach biznesowych, a osiągnięte w maju tempo wzrostu daje nam solidne podstawy, by z optymizmem patrzeć na kolejne miesiące – mówi Piotr Prajsnar, prezes zarządu Cloud Technologies.

Przyjęta w lutym 2026 r. Strategia 2026+ Cloud Technologies zakłada dalszy rozwój sprzedaży danych przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu. Jednym z kluczowych elementów strategii jest odejście od modelu white-label na rzecz sprzedaży danych pod własnymi markami, co ma zwiększać skalę biznesu, poprawiać ekonomię sprzedaży i rozszerzać rynek adresowalny.

Cloud Technologies zamierza dalej rozwijać kanały sprzedaży, zwiększać obecność na globalnych platformach reklamowych oraz przyspieszać wzrost zarówno organicznie, jak też poprzez partnerstwa i akwizycje. Jednym z nowych motorów wzrostu jest produkt Data Curation, który łączy sprzedaż danych ze sprzedażą mediów, otwierając spółce dostęp do nowej kategorii klientów, w tym globalnych agencji reklamowych. Produkt Data Curation stanowi nowy obszar sprzedaży rozwijany w ramach Strategii 2026+, a jego wzrost jest niezależny od pozostałej działalności Spółki. Zaraportowana wartość miesięcznej sprzedaży danych ma charakter szacunkowy i może ulec zmianie po otrzymaniu kompletu raportów sprzedażowych oraz zakończeniu procesu zamknięcia danych sprzedażowych za maj 2026 r.

Realizacja Strategii 2026+ może przyczynić się do wzrostu sprzedaży danych* przez Cloud Technologies do poziomu 16 – 18 mln USD w 2026 roku oraz 18 – 24 mln USD w 2027 roku przy utrzymaniu wysokiej rentowności biznesu. Strategia zakłada także kontynuację redystrybucji kapitału do akcjonariuszy poprzez politykę dywidendową (ok. 20% oczyszczonego wyniku EBITDA za dany rok) oraz skup akcji własnych (250.000 sztuk akcji własnych).

Dodatkowo, przyjęty w czerwcu br. program motywacyjny dla wybranych kluczowych członków zespołu zakłada możliwość objęcia akcji Spółki pod warunkiem osiągnięcia przez Cloud Technologies skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za lata 2026–2028 w łącznej wysokości co najmniej 60 mln USD.

Raportowany przez spółkę co miesiąc wskaźnik dynamiki sprzedaży danych obejmuje sprzedaż danych do kluczowych klientów Cloud Technologies i jest wyrażony w USD. Natomiast w raportach okresowych spółka prezentuje dane w PLN, a zatem na raportowane dynamiki wpływ mają różnice kursowe.

*Przedstawione w niniejszym dokumencie wartości przychodów stanowią cel postawiony przez Zarząd Spółki w związku z wdrożeniem i realizacją zaprezentowanych planów rozwoju. Założenia te nie stanowią prognozy.