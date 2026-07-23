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Bezrobocie w Polsce rośnie mimo sezonowego spadku w czerwcu

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Liczba zarejestrowanych bezrobotnych rośnie w Polsce nieprzerwanie od 14 miesięcy. Po wyeliminowaniu wahań sezonowych w czerwcu 2026 r. sięgnęła 930,1 tys. osób – najwięcej od marca 2019 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że na koniec czerwca 2026 r. w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 901,5 tys. osób bezrobotnych, co odpowiada stopie bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,8 proc. Choć jest to wskaźnik wciąż relatywnie niski w ujęciu historycznym, kierunek zmian w ostatnim roku jest jednoznaczny – liczba bezrobotnych systematycznie rośnie.

Trend wyrównany sezonowo rośnie od 14 miesięcy

Dane odsezonowane, które lepiej pokazują rzeczywisty kierunek zmian niż surowe odczyty miesięczne, wskazują, że lokalne minimum przypadło na kwiecień 2025 r. – 791,4 tys. osób. Od tego momentu liczba zarejestrowanych bezrobotnych rosła nieprzerwanie każdego miesiąca, osiągając w czerwcu 2026 r. poziom 930,1 tys. – to wzrost o 138,7 tys. osób, czyli o 17,5 proc. w ciągu 14 miesięcy. Sam czerwiec przyniósł wzrost o 3,3 tys. osób względem maja.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych, dane wyrównane sezonowo (tys. osób), styczeń 2019 – czerwiec 2026

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, dane wyrównane sezonowo bezrobocia rejestrowanego, czerwiec 2026.

Bezrobocie rejestrowane a badanie BAEL

Stopa bezrobocia rejestrowanego dotyczy osób zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy i różni się metodologicznie od stopy bezrobocia wyliczanej w Badaniu Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), opartym na metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy. Dane wyrównane sezonowo eliminują efekty kalendarzowe i sezonowe (np. wzrost bezrobocia w miesiącach zimowych w budownictwie czy rolnictwie), dzięki czemu lepiej oddają trend niż odczyty surowe.

Duże różnice między województwami

Zróżnicowanie regionalne pozostaje wyraźne. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,3 proc.) oraz podkarpackim (9,0 proc.), a najniższą – w wielkopolskim (3,7 proc.) i mazowieckim (4,4 proc.). Warto zauważyć, że mazowieckie ma najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych w liczbach bezwzględnych (121,5 tys. osób), co wynika z wielkości rynku pracy tego województwa, przy jednocześnie jednej z niższych stóp bezrobocia w kraju.

Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw – czerwiec 2026 (kolor amber = powyżej średniej krajowej 5,8%)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Tablica 1a, stan na 30 czerwca 2026 r.

Powiaty: od 1,4 proc. do 22,4 proc.

Największe rozpiętości widać na poziomie powiatów. Najwyższą stopę bezrobocia w kraju odnotowano w powiecie szydłowieckim w województwie mazowieckim – 22,4 proc. W czołówce znalazły się też powiaty brzozowski i leski (oba podkarpackie – odpowiednio 19,1 i 18,1 proc.) oraz przysuski i makowski (oba mazowieckie – 18,0 i 17,3 proc.). Na przeciwnym biegunie najniższą stopę bezrobocia miał powiat poznański – zaledwie 1,4 proc., a tuż za nim miasta Poznań i Warszawa (po 1,6 proc.).

Szczególnie wyraźnie widać to na przykładzie samego województwa mazowieckiego, które mieści zarówno stolicę z jedną z najniższych stóp bezrobocia w kraju (m. Warszawa – 1,6 proc.), jak i powiat szydłowiecki z najwyższą stopą w Polsce (22,4 proc.).

Powiaty o najwyższej i najniższej stopie bezrobocia rejestrowanego – czerwiec 2026 (proc.)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Tablica 1a, stan na 30 czerwca 2026 r.

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