Do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafia coraz więcej zgłoszeń o utraconych dokumentach, a banki każdego dnia udaremniają dziesiątki prób wyłudzenia kredytu na cudze dane – w II kwartale 2026 r. zatrzymały próby na łączną kwotę ponad 303 mln zł.

Z opublikowanego przez Związek Banków Polskich 66. Raportu infoDOK wynika, że skala zarówno zastrzegania dokumentów, jak i prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości, pozostaje w 2026 r. na wysokim poziomie. Raport powstaje na podstawie danych ZBP, Biura Informacji Kredytowej oraz Policji.

Baza rośnie w rekordowym tempie

Na koniec czerwca 2026 r. w Centralnej Bazie Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajdowało się 2 996 514 dokumentów tożsamości. Tylko w II kwartale zastrzeżono 139 342 dokumenty, czyli średnio ponad 1,5 tys. każdego dnia – nowy wpis pojawiał się w bazie średnio co 56 sekund. W ujęciu ostatnich 12 miesięcy do systemu trafiły łącznie 313 552 nowe zastrzeżenia.

Roczna liczba nowych zastrzeżeń dokumentów tożsamości (2026 r. – dane za I i II kwartał)

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), Związek Banków Polskich – System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Banki udaremniają coraz więcej prób wyłudzeń

W II kwartale 2026 r. banki udaremniły 9 362 próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 303,1 mln zł. Oznacza to, że dziennie dochodziło średnio do 104 prób wyłudzenia kredytu o łącznej wartości przekraczającej 3,3 mln zł – czyli próba pojawiała się średnio co 14 minut. Średnia kwota pojedynczej próby wyniosła 18,6 tys. zł w kwartale i 17,4 tys. zł w ujęciu ostatnich 12 miesięcy, w trakcie których odnotowano łącznie 21 920 prób na kwotę 674,9 mln zł.

Liczba i łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w ujęciu rocznym (2026 r. – I i II kwartał)

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), opracowanie ZBP na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej.

Rekordowa pojedyncza próba w kujawsko-pomorskim

Największa pojedyncza próba wyłudzenia w II kwartale 2026 r. opiewała na 3 mln zł i została odnotowana w województwie kujawsko-pomorskim. To najwyższa jednorazowa próba od III kwartału 2023 r., gdy w województwie śląskim usiłowano wyłudzić 3 434 000 zł. Wśród dziesięciu największych zdarzeń kwartału znalazły się również próby na kwoty 1,9 mln zł, 1,86 mln zł oraz 1,75 mln zł – wszystkie trzy odnotowano w województwie mazowieckim.

10 największych prób wyłudzeń kredytów w II kwartale 2026 r. (mln zł)

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), opracowanie ZBP na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że 10 największych kwot spośród 5,36 tys. prób wyłudzeń zarejestrowanych w kwartale odpowiadało za 5 proc. sumy wszystkich pieniędzy, które przestępcy próbowali wyłudzić.

Mazowieckie i śląskie na czele regionalnego rankingu

Najwięcej prób wyłudzeń w II kwartale 2026 r. odnotowano w województwie mazowieckim – 1 383. Kolejne miejsca zajęły województwa śląskie (1 141) oraz dolnośląskie (867).

Województwo mazowieckie było też liderem pod względem łącznej wartości prób wyłudzeń – 73,4 mln zł. W województwie pomorskim było to 26 mln zł, a w śląskim 22,7 mln zł. Inaczej wygląda ranking średnich kwot pojedynczej próby: najwyższe odnotowano w województwach zachodniopomorskim (22,8 tys. zł), podlaskim (22,77 tys. zł) oraz podkarpackim (22,36 tys. zł).

Kategoria 1. miejsce 2. miejsce 3. miejsce Liczba prób wyłudzeń mazowieckie – 1 383 śląskie – 1 141 dolnośląskie – 867 Łączna kwota prób mazowieckie – 73,4 mln zł pomorskie – 26 mln zł śląskie – 22,7 mln zł Średnia kwota próby zachodniopomorskie – 22,8 tys. zł podlaskie – 22,77 tys. zł podkarpackie – 22,36 tys. zł

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), Związek Banków Polskich.

Baza dokumentów zastrzeżonych systematycznie się powiększa

Wielkość Centralnej Bazy Danych rośnie z kwartału na kwartał od lat. Na koniec 2024 r. liczyła ona 2 626 823 dokumenty, na koniec 2025 r. – 2 744 642, a na koniec I kwartału 2026 r. – już 2,86 mln. Stan na 30 czerwca 2026 r., czyli 2 996 514 dokumentów, oznacza zbliżenie się do symbolicznej granicy 3 mln pozycji.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE na koniec okresu

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), Związek Banków Polskich.

Co zrobić po utracie dokumentu? Zastrzec dokument w banku – osobiście w placówce lub telefonicznie pod numerem 828 828 828 (jeśli bank udostępnia taką opcję).

Gdy nie ma możliwości szybkiego dotarcia do placówki, dowód osobisty lub paszport można zastrzec przez aplikację mObywatel lub – jeśli wcześniej założono tam konto – w serwisie BIK.

W przypadku kradzieży zgłosić zdarzenie na Policji oraz zawiadomić właściwy urząd gminy lub placówkę konsularną w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Ostrzeżenia z policyjnych kronik

Raport infoDOK zawiera też przykłady rzeczywistych oszustw opisanych przez Policję. W maju 2026 r. mieszkanka powiatu karkonoskiego straciła ponad 308 tys. zł, przekonana przez rzekomego „konsultanta finansowego” do inwestowania w kryptowaluty i metale szlachetne za pośrednictwem fałszywej platformy inwestycyjnej. W czerwcu 2026 r. 61-letnia mieszkanka Gdańska straciła około 750 tys. zł w wyniku oszustwa metodą „na pracownika banku/BIK” połączonego z podszyciem się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W obu przypadkach kluczową rolę odegrała presja czasu i podszycie się pod zaufaną instytucję.

Związek Banków Polskich przypomina, że trwa XIX etap Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, którą w bieżącej edycji wspierają: Bank Polskiej Spółdzielczości, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Pocztowy oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.