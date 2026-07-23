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Co 14 minut próba wyłudzenia kredytu. Skala oszustw wyraźnie rośnie

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Do Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE trafia coraz więcej zgłoszeń o utraconych dokumentach, a banki każdego dnia udaremniają dziesiątki prób wyłudzenia kredytu na cudze dane – w II kwartale 2026 r. zatrzymały próby na łączną kwotę ponad 303 mln zł.

Z opublikowanego przez Związek Banków Polskich 66. Raportu infoDOK wynika, że skala zarówno zastrzegania dokumentów, jak i prób wyłudzeń kredytów z wykorzystaniem cudzej tożsamości, pozostaje w 2026 r. na wysokim poziomie. Raport powstaje na podstawie danych ZBP, Biura Informacji Kredytowej oraz Policji.

Baza rośnie w rekordowym tempie

Na koniec czerwca 2026 r. w Centralnej Bazie Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE znajdowało się 2 996 514 dokumentów tożsamości. Tylko w II kwartale zastrzeżono 139 342 dokumenty, czyli średnio ponad 1,5 tys. każdego dnia – nowy wpis pojawiał się w bazie średnio co 56 sekund. W ujęciu ostatnich 12 miesięcy do systemu trafiły łącznie 313 552 nowe zastrzeżenia.

Roczna liczba nowych zastrzeżeń dokumentów tożsamości (2026 r. – dane za I i II kwartał)

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), Związek Banków Polskich – System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Banki udaremniają coraz więcej prób wyłudzeń

W II kwartale 2026 r. banki udaremniły 9 362 próby wyłudzeń kredytów na łączną kwotę 303,1 mln zł. Oznacza to, że dziennie dochodziło średnio do 104 prób wyłudzenia kredytu o łącznej wartości przekraczającej 3,3 mln zł – czyli próba pojawiała się średnio co 14 minut. Średnia kwota pojedynczej próby wyniosła 18,6 tys. zł w kwartale i 17,4 tys. zł w ujęciu ostatnich 12 miesięcy, w trakcie których odnotowano łącznie 21 920 prób na kwotę 674,9 mln zł.

Liczba i łączna kwota udaremnionych prób wyłudzeń kredytów w ujęciu rocznym (2026 r. – I i II kwartał)

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), opracowanie ZBP na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej.

Rekordowa pojedyncza próba w kujawsko-pomorskim

Największa pojedyncza próba wyłudzenia w II kwartale 2026 r. opiewała na 3 mln zł i została odnotowana w województwie kujawsko-pomorskim. To najwyższa jednorazowa próba od III kwartału 2023 r., gdy w województwie śląskim usiłowano wyłudzić 3 434 000 zł. Wśród dziesięciu największych zdarzeń kwartału znalazły się również próby na kwoty 1,9 mln zł, 1,86 mln zł oraz 1,75 mln zł – wszystkie trzy odnotowano w województwie mazowieckim.

10 największych prób wyłudzeń kredytów w II kwartale 2026 r. (mln zł)

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), opracowanie ZBP na podstawie danych Biura Informacji Kredytowej.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że 10 największych kwot spośród 5,36 tys. prób wyłudzeń zarejestrowanych w kwartale odpowiadało za 5 proc. sumy wszystkich pieniędzy, które przestępcy próbowali wyłudzić.

Mazowieckie i śląskie na czele regionalnego rankingu

Najwięcej prób wyłudzeń w II kwartale 2026 r. odnotowano w województwie mazowieckim – 1 383. Kolejne miejsca zajęły województwa śląskie (1 141) oraz dolnośląskie (867).

Województwo mazowieckie było też liderem pod względem łącznej wartości prób wyłudzeń – 73,4 mln zł. W województwie pomorskim było to 26 mln zł, a w śląskim 22,7 mln zł. Inaczej wygląda ranking średnich kwot pojedynczej próby: najwyższe odnotowano w województwach zachodniopomorskim (22,8 tys. zł), podlaskim (22,77 tys. zł) oraz podkarpackim (22,36 tys. zł).

Kategoria1. miejsce2. miejsce3. miejsce
Liczba prób wyłudzeńmazowieckie – 1 383śląskie – 1 141dolnośląskie – 867
Łączna kwota próbmazowieckie – 73,4 mln złpomorskie – 26 mln złśląskie – 22,7 mln zł
Średnia kwota próbyzachodniopomorskie – 22,8 tys. złpodlaskie – 22,77 tys. złpodkarpackie – 22,36 tys. zł

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), Związek Banków Polskich.

Baza dokumentów zastrzeżonych systematycznie się powiększa

Wielkość Centralnej Bazy Danych rośnie z kwartału na kwartał od lat. Na koniec 2024 r. liczyła ona 2 626 823 dokumenty, na koniec 2025 r. – 2 744 642, a na koniec I kwartału 2026 r. – już 2,86 mln. Stan na 30 czerwca 2026 r., czyli 2 996 514 dokumentów, oznacza zbliżenie się do symbolicznej granicy 3 mln pozycji.

Wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE na koniec okresu

Źródło: 66. Raport o dokumentach infoDOK (II kwartał 2026 r.), Związek Banków Polskich.

Co zrobić po utracie dokumentu?

  • Zastrzec dokument w banku – osobiście w placówce lub telefonicznie pod numerem 828 828 828 (jeśli bank udostępnia taką opcję).
  • Gdy nie ma możliwości szybkiego dotarcia do placówki, dowód osobisty lub paszport można zastrzec przez aplikację mObywatel lub – jeśli wcześniej założono tam konto – w serwisie BIK.
  • W przypadku kradzieży zgłosić zdarzenie na Policji oraz zawiadomić właściwy urząd gminy lub placówkę konsularną w celu wyrobienia nowego dokumentu.

Ostrzeżenia z policyjnych kronik

Raport infoDOK zawiera też przykłady rzeczywistych oszustw opisanych przez Policję. W maju 2026 r. mieszkanka powiatu karkonoskiego straciła ponad 308 tys. zł, przekonana przez rzekomego „konsultanta finansowego” do inwestowania w kryptowaluty i metale szlachetne za pośrednictwem fałszywej platformy inwestycyjnej. W czerwcu 2026 r. 61-letnia mieszkanka Gdańska straciła około 750 tys. zł w wyniku oszustwa metodą „na pracownika banku/BIK” połączonego z podszyciem się pod funkcjonariusza Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. W obu przypadkach kluczową rolę odegrała presja czasu i podszycie się pod zaufaną instytucję.

Związek Banków Polskich przypomina, że trwa XIX etap Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, którą w bieżącej edycji wspierają: Bank Polskiej Spółdzielczości, Erste Bank Polska, ING Bank Śląski, Bank Pekao, Bank Pocztowy oraz Spółdzielcza Grupa Bankowa.

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