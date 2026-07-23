Najzamożniejsi klienci oczekują od doradców finansowych czegoś więcej niż tylko wysokich stóp zwrotu. Nowym celem staje się planowanie dłuższego i sprawniejszego życia. Jak wynika z najnowszego raportu Capgemini „World Wealth Report 2026”, aż 69% przedstawicieli kadry zarządzającej firmami wealth management uznaje strategię długowieczności oraz rozwiązania majątkowe powiązane ze zdrowiem za najważniejszy priorytet w obsłudze klientów HNWI (High-Net-Worth Individual – osób dysponujących majątkiem inwestycyjnym powyżej 1 mln USD). To fundamentalna zmiana dla branży, która przez dekady skupiała się wyłącznie na portfelach giełdowych i profilach ryzyka.

Współczesne rozumienie bogactwa wyraźnie się zmienia. Dla osób o statusie HNWI pieniądze stają się nie tylko narzędziem pomnażania aktywów, lecz także sposobem zabezpieczenia jakości życia, niezależności, zdrowia i dobrostanu rodziny. W efekcie nowoczesne doradztwo finansowe coraz częściej wychodzi poza tradycyjne zarządzanie portfelem i obejmuje sukcesję, planowanie emerytalne, opiekę zdrowotną oraz zarządzanie wielopokoleniowe.

Zdrowie wchodzi do oficjalnej oferty wealth management

Wiodące instytucje finansowe już dziś rozwijają usługi, które łączą zarządzanie majątkiem ze zdrowiem i dobrostanem. Raport Capgemini wskazuje m.in. na przykład Standard Chartered Bank, który w listopadzie 2025 roku nawiązał współpracę z międzynarodowym ubezpieczycielem zdrowotnym Bupa Global oraz firmą WHOOP, producentem urządzeń monitorujących parametry organizmu.

Celem tej współpracy jest włączenie ubezpieczeń zdrowotnych i danych dotyczących kondycji fizycznej do skoordynowanego modelu obsługi zamożnych klientów. To sygnał, że zdrowie i długowieczność przestają być tematem pobocznym wobec wyników inwestycyjnych, a stają się elementem budowania trwałej relacji z klientem.

Rekordowy majątek i rosnący problem personalizacji

Koncentracja na zdrowiu i jakości życia pojawia się w momencie przełomowego wzrostu globalnego majątku. W 2025 roku populacja klientów ze statusem HNWI zwiększyła się o 7,9%, osiągając poziom 25,3 mln osób. Ich łączny portfel powiększył się o 8,7%, osiągając niespotykany dotąd pułap 98,3 biliona USD. Takie wyniki były napędzane m.in. dobrą koniunkturą na rynkach akcji oraz inwestycjami w spółki związane ze sztuczną inteligencją.

Mimo korzystnego otoczenia rynkowego tradycyjne instytucje finansowe mierzą się z problemem jakości obsługi. Tylko 17% klientów HNWI ocenia swoje doświadczenia doradcze jako płynne i w pełni spersonalizowane. Aż 42% badanych deklaruje, że musi wielokrotnie powtarzać swoje cele i preferencje różnym pracownikom tej samej instytucji. Jednocześnie 97% firm nadal segmentuje klientów przede wszystkim według wartości aktywów, a 78% opiera się na statycznych profilach ryzyka.

– Zdrowie, długowieczność i bezpieczeństwo rodziny coraz częściej stają się integralną częścią rozmowy o pieniądzach. Klienci zamożni oczekują doradztwa, które nie kończy się na rekomendacji produktowej, ale pomaga im planować kolejne dekady życia. To wymaga od firm wealth management zupełnie innego modelu pracy: lepszego wykorzystania danych, współpracy wielu specjalistów i technologii, która wspiera doradcę, zamiast zastępować jego relację z klientem – komentuje Piotr Siuda, Head of Financial Services Poland w Capgemini Polska.

Doradca jako koordynator życia finansowego klienta

Odpowiedzią na te wyzwania ma być przebudowa roli doradców, czyli relationship managerów. Obecnie 41% ich czasu pracy pochłaniają zadania operacyjne, a nie bezpośredni kontakt z klientem. Raport Capgemini wskazuje, że przyszłość należy do doradców działających jako koordynatorzy interdyscyplinarnych zespołów eksperckich – od podatków, inwestycji alternatywnych i sukcesji po zdrowie, ubezpieczenia i filantropię. Dane pokazują, że 53% klientów, których doradcy skutecznie koordynują pracę wyspecjalizowanych zespołów, deklaruje gotowość do polecenia swojej firmy innym.

W tym modelu kluczową rolę odgrywa tzw. augmented intelligence, czyli inteligencja rozszerzona. Jej zadaniem nie jest zastępowanie człowieka, lecz automatyzacja rutynowych procesów, porządkowanie danych i tworzenie pełniejszego obrazu sytuacji klienta. Dzięki temu doradca może poświęcić więcej czasu na rozmowę, empatię i zrozumienie osobistych celów klienta.

O raporcie

„World Wealth Report 2026: Wealth.AI” to 30. edycja globalnego raportu Capgemini poświęconego rynkowi zarządzania majątkiem. Opracowanie opiera się m.in. na badaniu 6 510 inwestorów HNWI z czterech regionów świata, ankiecie przeprowadzonej wśród 144 przedstawicieli firm wealth management z 10 rynków oraz badaniu 1 317 doradców relacyjnych z 16 rynków. Model rynkowy raportu obejmuje 71 krajów odpowiadających za ponad 98% globalnego dochodu narodowego brutto i 99% światowej kapitalizacji giełdowej.