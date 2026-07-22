Nastroje konsumentów lekko słabsze. Polacy lepiej oceniają jednak przyszłość

Nastroje polskich konsumentów dotyczące bieżącej sytuacji nieznacznie pogorszyły się w lipcu 2026 roku. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do minus 10,2, głównie z powodu słabszej oceny sytuacji gospodarczej kraju. Jednocześnie poprawiły się oczekiwania na kolejne miesiące, a wyprzedzający wskaźnik wzrósł do minus 7,3. Oba wyniki pozostają ujemne, ale są wyraźnie lepsze niż rok wcześniej.

Nastroje konsumentów dotyczące obecnej sytuacji nieznacznie pogorszyły się w lipcu 2026 roku. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej spadł do minus 10,2. Jednocześnie poprawiły się oczekiwania dotyczące kolejnych miesięcy, a wyprzedzający wskaźnik wzrósł do minus 7,3.

−10,2 bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej w lipcu 2026 roku −7,3 wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej +3,8 roczna poprawa bieżącego wskaźnika w porównaniu z lipcem 2025 roku

W lipcu 2026 roku pogorszyły się oceny konsumentów dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej, określany skrótem BWUK, wyniósł minus 10,2 i był o 0,3 punktu niższy niż w czerwcu.

Jednocześnie konsumenci nieco lepiej ocenili perspektywy na najbliższe miesiące. Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej, czyli WWUK, wzrósł o 0,4 punktu i osiągnął poziom minus 7,3.

Oba wskaźniki pozostały poniżej zera. Oznacza to, że wśród badanych nadal przeważają osoby nastawione pesymistycznie nad konsumentami oceniającymi sytuację optymistycznie.

Jak interpretować wskaźniki? BWUK i WWUK mogą przyjmować wartości od minus 100 do plus 100. Wynik dodatni oznacza przewagę konsumentów nastawionych optymistycznie, a wynik ujemny przewagę osób oceniających sytuację pesymistycznie.

Bieżące nastroje nieznacznie słabsze niż w czerwcu

W czerwcu 2026 roku bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej wynosił minus 9,9. W lipcu obniżył się do minus 10,2. Skala miesięcznego pogorszenia była więc niewielka, jednak zmiany poszczególnych składowych wskaźnika były bardziej zróżnicowane.

Najmocniej pogorszyła się ocena obecnej sytuacji ekonomicznej kraju. Jej saldo spadło o 2,7 punktu, z minus 20,7 w czerwcu do minus 23,4 w lipcu.

O 0,8 punktu obniżyła się także ocena przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Wzrosły natomiast oceny możliwości dokonywania obecnie ważnych zakupów oraz dotychczasowej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Zmiana składowych bieżącego wskaźnika w lipcu Zmiana w porównaniu z czerwcem 2026 roku, w punktach Obecna możliwość dokonywania ważnych zakupów +1,7 Obecna sytuacja finansowa gospodarstwa domowego +0,3 Przyszła sytuacja ekonomiczna kraju +0,1 Przyszła sytuacja finansowa gospodarstwa domowego −0,8 Obecna sytuacja ekonomiczna kraju −2,7

Nastroje wyraźnie lepsze niż rok wcześniej

Pomimo niewielkiego miesięcznego pogorszenia bieżący wskaźnik był zdecydowanie wyższy niż przed rokiem. W lipcu 2025 roku BWUK wynosił minus 14,0, natomiast w lipcu 2026 roku minus 10,2. Oznacza to poprawę o 3,8 punktu.

W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprawiły się wszystkie składowe bieżącego wskaźnika. Szczególnie widoczna była zmiana w ocenie możliwości dokonywania ważnych zakupów. Jej saldo wzrosło z minus 10,7 w lipcu 2025 roku do minus 1,6 rok później.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej Miesięczne wartości od lipca 2025 do lipca 2026 roku 0 −4 −8 −12 −16 VII 25 VIII IX X XI XII I 26 II III IV V VI VII BWUK WWUK

Oceny przyszłości lekko się poprawiły

Wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej wzrósł w lipcu do minus 7,3 z minus 7,7 w czerwcu. Wskaźnik ten opisuje oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej w najbliższych miesiącach.

Największy pozytywny wpływ na jego wartość miały oceny możliwości oszczędzania pieniędzy w kolejnych dwunastu miesiącach. Odpowiednie saldo wzrosło o 4 punkty, z 12,3 do 16,3.

Nieznacznie poprawiła się również ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju. Jednocześnie pogorszyły się oczekiwania dotyczące poziomu bezrobocia oraz sytuacji finansowej gospodarstwa domowego.

Zmiana składowych wskaźnika wyprzedzającego Zmiana w porównaniu z czerwcem 2026 roku, w punktach Możliwość oszczędzania pieniędzy +4,0 Przyszła sytuacja ekonomiczna kraju +0,1 Przyszła sytuacja finansowa gospodarstwa domowego −0,8 Przewidywany poziom bezrobocia −1,4

Najlepiej oceniana jest możliwość dokonywania zakupów

Wśród składowych bieżącego wskaźnika relatywnie najlepszy wynik osiągnęła ocena możliwości dokonywania ważnych zakupów. Jej saldo wyniosło minus 1,6, wobec minus 3,3 w czerwcu.

Najbardziej negatywnie konsumenci oceniali zmiany sytuacji gospodarczej kraju w ostatnich dwunastu miesiącach. Saldo odpowiedzi wyniosło minus 23,4.

Składowa bieżącego wskaźnika Czerwiec 2026 Lipiec 2026 Zmiana miesięczna Sytuacja finansowa gospodarstwa domowego w ostatnich 12 miesiącach −6,3 −6,0 +0,3 Sytuacja finansowa gospodarstwa domowego w najbliższych 12 miesiącach −1,9 −2,7 −0,8 Sytuacja ekonomiczna kraju w ostatnich 12 miesiącach −20,7 −23,4 −2,7 Sytuacja ekonomiczna kraju w najbliższych 12 miesiącach −17,4 −17,3 +0,1 Obecne dokonywanie ważnych zakupów −3,3 −1,6 +1,7 Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej −9,9 −10,2 −0,3

Obawy o wojnę w Ukrainie nieznacznie wzrosły

GUS zapytał również respondentów o wpływ sytuacji na terytorium Ukrainy na ich odpowiedzi dotyczące koniunktury konsumenckiej. Umiarkowany wpływ zadeklarowało 41,5 proc. badanych, a znaczny 9,9 proc.

Łącznie umiarkowany lub znaczny wpływ wskazało 51,4 proc. respondentów. Dla 48,6 proc. sytuacja w Ukrainie nie miała wpływu na udzielane odpowiedzi.

Wpływ sytuacji w Ukrainie na odpowiedzi konsumentów Struktura odpowiedzi w lipcu 2026 roku 9,9% 41,5% 48,6% Znaczny wpływ Umiarkowany wpływ Brak wpływu

Odsetek osób wskazujących znaczny wpływ sytuacji w Ukrainie obniżył się z 11,4 proc. w czerwcu do 9,9 proc. w lipcu. Jednocześnie udział odpowiedzi wskazujących wpływ umiarkowany wzrósł z 41 proc. do 41,5 proc.

22,2 proc. badanych widzi duże zagrożenie dla gospodarki

Dla 22,2 proc. respondentów sytuacja na terytorium Ukrainy stanowiła duże zagrożenie dla gospodarki w Polsce. Przeciętne zagrożenie wskazało 43,6 proc., a małe 26,1 proc. Braku zagrożenia nie dostrzegało 8,1 proc. badanych.

Ocena zagrożenia dla polskiej gospodarki Struktura odpowiedzi w lipcu 2026 roku 22,2% 43,6% 26,1% 8,1% Duże zagrożenie Przeciętne zagrożenie Małe zagrożenie Brak zagrożenia

7,6 proc. obawia się dużego wpływu na własne finanse

W przypadku osobistej sytuacji finansowej duże zagrożenie związane z sytuacją w Ukrainie wskazało 7,6 proc. ankietowanych. Był to wzrost z 6,2 proc. w czerwcu oraz 5,3 proc. w maju.

Przeciętne zagrożenie odczuwało 25,9 proc. respondentów, a małe 35,3 proc. Brak zagrożenia zadeklarowało 31,2 proc. badanych.

Zagrożenie dla osobistej sytuacji finansowej Porównanie odsetka odpowiedzi „duże zagrożenie” Maj 2026 5,3% Czerwiec 2026 6,2% Lipiec 2026 7,6%

Większość pracujących nie obawia się utraty zatrudnienia

Wśród osób pracujących 54,6 proc. odpowiedziało, że nie obawia się utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności w związku z sytuacją w Ukrainie.

Odpowiedź „raczej nie” wskazało 30,6 proc. pracujących. Możliwość utraty pracy dopuszczało 8,9 proc., natomiast zdecydowaną obawę wyraziło 2,3 proc. respondentów. Pozostałe 3,6 proc. nie miało zdania.

Obawy o utratę pracy lub działalności Odpowiedzi osób pracujących w lipcu 2026 roku 2,3% 8,9% 30,6% 54,6% 3,6% Zdecydowanie tak Możliwe Raczej nie Nie Brak zdania

22,8 proc. widzi duże zagrożenie dla suwerenności Polski

Dla 22,8 proc. respondentów sytuacja w Ukrainie stanowiła duże zagrożenie dla suwerenności i niepodległości Polski. Przeciętne zagrożenie wskazało 40,5 proc., a małe 27,7 proc. Braku zagrożenia nie dostrzegało 9 proc. ankietowanych.

W porównaniu z czerwcem zmniejszył się odsetek osób wskazujących duże zagrożenie, ale wzrosła grupa oceniająca je jako przeciętne lub małe.

Badanie objęło ponad 1300 respondentów

Badanie koniunktury konsumenckiej przeprowadzono w dniach od 6 do 15 lipca 2026 roku. Zrealizowano 1311 wywiadów.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej jest średnią ocen sytuacji finansowej gospodarstwa domowego, ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju oraz możliwości dokonywania ważnych zakupów.

Wyprzedzający wskaźnik uwzględnia oczekiwania dotyczące przyszłej sytuacji finansowej gospodarstw domowych, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu bezrobocia oraz możliwości oszczędzania pieniędzy w najbliższych dwunastu miesiącach.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, „Koniunktura konsumencka – lipiec 2026 r.”, publikacja z 22 lipca 2026 r.