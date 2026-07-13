Obroty w polskich centrach handlowych wzrosły w maju 2026 r. o 3 proc. rok do roku, a odwiedzalność — o 0,8 proc. Jak wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), to już czwarty miesiąc tego roku ze wzrostem sprzedaży, a najsilniejszym motorem wzrostu pozostaje rozrywka, która zyskała aż 12 proc. rok do roku.
Czwarty miesiąc wzrostów z rzędu
Wyniki PRCH Turnover Density Index oraz PRCH Footfall Density Index za maj 2026 r. wskazują na jednoczesny wzrost sprzedaży i ruchu klientów w centrach handlowych. Zwiększenie obrotów o 3 proc. przy wzroście odwiedzalności o 0,8 proc. i pozytywnych wynikach sprzedaży detalicznej potwierdza — jak podkreśla PRCH — poprawę nastrojów konsumenckich. Klienci odwiedzali centra handlowe nie tylko w celach zakupowych, ale coraz częściej także po to, by skorzystać z oferty gastronomicznej (wzrost o 2 proc.) oraz rozrywkowej (wzrost o 12 proc.).
Rozrywka i moda liderami wzrostu
Liderem wzrostu w maju okazała się rozrywka, notując wynik 12 proc. r/r — kategoria ta zwyżkuje istotnie już po raz trzeci w tym roku. Zdaniem PRCH nie jest to przypadek, lecz efekt trwałego trendu rozwijania oferty centrów handlowych poza sam handel, który wyraźnie się umacnia. Po raz trzeci w tym roku odnotowano też wzrost obrotów w kategorii moda i akcesoria — o 6,5 proc. r/r; pierwszy znaczący wzrost w tej kategorii miał miejsce w styczniu br., kiedy wyniósł 7,2 proc.
|Kategoria
|Zmiana obrotów r/r
|Rozrywka
|+12,0%
|Moda i akcesoria
|+6,5%
|Zdrowie i uroda
|+4,1%
|Restauracje i kawiarnie
|+2,0%
Wartość koszyka zakupowego w centrach handlowych rosła szybciej niż liczba odwiedzin, która w maju zwiększyła się rok do roku nieznacznie — to sygnał stabilności branży. Klienci niezmiennie chętnie odwiedzają stacjonarne punkty sprzedaży i wydają tam więcej. Widać to zwłaszcza w modzie i akcesoriach — kategorii dominującej w centrach handlowych — gdzie wynik był szczególnie dobry, bo maj to czas premier letnich kolekcji, na które klienci czekali. Pokazuje to, że handel w centrach handlowych pozostaje trudny do zastąpienia przez inne kanały.
Duże obiekty rosną, małe tracą
Wzrost obrotów w maju odnotowały zarówno obiekty bardzo duże, duże, jak i średnie. Spadek widać natomiast w obiektach bardzo małych i małych — i jest on skorelowany ze spadkiem odwiedzalności w tym segmencie. Odwiedzalność dużych obiektów handlowych była o 0,5 proc. niższa niż rok wcześniej, podczas gdy obiekty średnie i bardzo duże odwiedzano odpowiednio o 0,1 proc. i 3 proc. częściej niż w maju 2025 r.
|Kategoria obiektu (wielkość GLA)
|Obroty (TO)
|Odwiedzalność (FF)
|Bardzo duże
|+4,2%
|+3,0%
|Duże
|+2,6%
|-0,5%
|Średnie
|+2,6%
|+0,1%
|Bardzo małe i małe
|-3,6%
|-2,6%
Wschód i centrum Polski liderami regionalnymi
W ujęciu regionalnym największe wzrosty obrotów w maju odnotowano w regionach wschodnim, centralnym oraz południowo-zachodnim. Wśród aglomeracji miejskich najmocniej zyskały Białystok, Poznań i Warszawa.