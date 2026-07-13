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Obroty i odwiedzalność w centrach handlowych w maju 2026 r.

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Centra handlowe notują kolejny miesiąc poprawy wyników, choć wzrost nie rozkłada się równomiernie. Sprzedaż rośnie szybciej niż liczba odwiedzających, a najlepsze rezultaty osiągają rozrywka oraz moda i akcesoria. Jednocześnie duże i bardzo duże obiekty zwiększają obroty, podczas gdy najmniejsze centra nadal tracą klientów.

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Obroty w polskich centrach handlowych wzrosły w maju 2026 r. o 3 proc. rok do roku, a odwiedzalność — o 0,8 proc. Jak wynika z danych Polskiej Rady Centrów Handlowych (PRCH), to już czwarty miesiąc tego roku ze wzrostem sprzedaży, a najsilniejszym motorem wzrostu pozostaje rozrywka, która zyskała aż 12 proc. rok do roku.

+3,0%
wzrost obrotów w maju 2026 r. r/r
+0,8%
wzrost odwiedzalności w maju 2026 r. r/r
+12,0%
wzrost obrotów w kategorii rozrywka r/r

Czwarty miesiąc wzrostów z rzędu

Wyniki PRCH Turnover Density Index oraz PRCH Footfall Density Index za maj 2026 r. wskazują na jednoczesny wzrost sprzedaży i ruchu klientów w centrach handlowych. Zwiększenie obrotów o 3 proc. przy wzroście odwiedzalności o 0,8 proc. i pozytywnych wynikach sprzedaży detalicznej potwierdza — jak podkreśla PRCH — poprawę nastrojów konsumenckich. Klienci odwiedzali centra handlowe nie tylko w celach zakupowych, ale coraz częściej także po to, by skorzystać z oferty gastronomicznej (wzrost o 2 proc.) oraz rozrywkowej (wzrost o 12 proc.).

Rozrywka i moda liderami wzrostu

Liderem wzrostu w maju okazała się rozrywka, notując wynik 12 proc. r/r — kategoria ta zwyżkuje istotnie już po raz trzeci w tym roku. Zdaniem PRCH nie jest to przypadek, lecz efekt trwałego trendu rozwijania oferty centrów handlowych poza sam handel, który wyraźnie się umacnia. Po raz trzeci w tym roku odnotowano też wzrost obrotów w kategorii moda i akcesoria — o 6,5 proc. r/r; pierwszy znaczący wzrost w tej kategorii miał miejsce w styczniu br., kiedy wyniósł 7,2 proc.

Liderzy wzrostu obrotów w maju 2026 r. (r/r)
Źródło danych: PRCH Turnover Density Index. Opracowanie własne na podstawie danych PRCH.
KategoriaZmiana obrotów r/r
Rozrywka+12,0%
Moda i akcesoria+6,5%
Zdrowie i uroda+4,1%
Restauracje i kawiarnie+2,0%

Wartość koszyka zakupowego w centrach handlowych rosła szybciej niż liczba odwiedzin, która w maju zwiększyła się rok do roku nieznacznie — to sygnał stabilności branży. Klienci niezmiennie chętnie odwiedzają stacjonarne punkty sprzedaży i wydają tam więcej. Widać to zwłaszcza w modzie i akcesoriach — kategorii dominującej w centrach handlowych — gdzie wynik był szczególnie dobry, bo maj to czas premier letnich kolekcji, na które klienci czekali. Pokazuje to, że handel w centrach handlowych pozostaje trudny do zastąpienia przez inne kanały. Bogda Korolczuk, dyrektor zarządzająca Polskiej Rady Centrów Handlowych

Duże obiekty rosną, małe tracą

Wzrost obrotów w maju odnotowały zarówno obiekty bardzo duże, duże, jak i średnie. Spadek widać natomiast w obiektach bardzo małych i małych — i jest on skorelowany ze spadkiem odwiedzalności w tym segmencie. Odwiedzalność dużych obiektów handlowych była o 0,5 proc. niższa niż rok wcześniej, podczas gdy obiekty średnie i bardzo duże odwiedzano odpowiednio o 0,1 proc. i 3 proc. częściej niż w maju 2025 r.

Zmiana obrotów i odwiedzalności wg wielkości obiektu (GLA), maj 2026 r. r/r
Źródło danych: PRCH Turnover Density Index / PRCH Footfall Density Index. Opracowanie własne na podstawie danych PRCH.
Kategoria obiektu (wielkość GLA)Obroty (TO)Odwiedzalność (FF)
Bardzo duże+4,2%+3,0%
Duże+2,6%-0,5%
Średnie+2,6%+0,1%
Bardzo małe i małe-3,6%-2,6%

Wschód i centrum Polski liderami regionalnymi

W ujęciu regionalnym największe wzrosty obrotów w maju odnotowano w regionach wschodnim, centralnym oraz południowo-zachodnim. Wśród aglomeracji miejskich najmocniej zyskały Białystok, Poznań i Warszawa.

Metodologia: dane pochodzą z PRCH Turnover Density Index oraz PRCH Footfall Density Index — funkcjonujących od 2008 r. wskaźników obrotów najemców i odwiedzalności centrów handlowych w Polsce. Gromadzeniem, weryfikacją i analizą danych odpowiada GfK — An NIQ Company. Wskaźniki obejmują obiekty handlowe o łącznej powierzchni powyżej 5 mln mkw., co odpowiada ok. 34 proc. rynku centrów handlowych w Polsce; odwiedzalność mierzona jest za pomocą kamer 3D z dokładnością sięgającą 98 proc.
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