Polsce nie grozi kryzys zadłużeniowy, ale ryzyko systematycznie rośnie

Patrząc na polskie finanse publiczne, nie można ograniczać się tylko do budżetu państwa. Trzeba brać pod uwagę całość, także to, co ukrywał poprzedni rząd w Banku Gospodarstwa Krajowego czy Polskim Funduszu Rozwoju. Jeśli zdejmiemy tę „kosmetykę”, widać wyraźnie, że od co najmniej sześciu lat, a zwłaszcza od pandemii, mamy systematyczny marsz w stronę coraz większych deficytów i rosnącego zadłużenia. Na dziś nie grozi nam klasyczny kryzys zadłużeniowy w perspektywie najbliższej dekady. Ale równocześnie poruszamy się po coraz węższej krawędzi.

– Politycy dokładali kolejne wydatki. Część nieuniknionych, jak wzrost nakładów na obronność, część potrzebnych, choć źle adresowanych, jak gwałtowny wzrost finansowania ochrony zdrowia przy niesprawnym systemie, a część po prostu czysto politycznych, jak 13. i 14. emerytura, w całości na kredyt – powiedział serwisowi eNewsroom.pl profesor Witold Orłowski, ekonomista. – Do tego dochodzą nowe obietnice obecnej ekipy, podwyżki w budżetówce, w oświacie, kolejne transfery. Wspólny mianownik? Każdy coś dorzuca, nikt nie mówi, jak to sfinansować. Prezydent deklaruje, że nie zgodzi się na podwyżki podatków, ale nie towarzyszy temu zdanie: „tu i tu trzeba by ciąć wydatki”. Żaden poważny polityk, od rządu po opozycję, nie ma odwagi wskazać, z czego należy zrezygnować. W efekcie żyjemy w rzeczywistości, w której nowe wydatki są ogłaszane niemal co roku, a źródłem ich finansowania jest rosnący dług. To model, który na krótką metę działa, bo nie boli od razu. Jednak w pewnym momencie musi doprowadzić do kłopotów. Wyższych kosztów obsługi długu, ograniczenia pola manewru budżetu i konieczności gwałtownych korekt, jeśli ktoś wreszcie nie naciśnie hamulca – ostrzegł Witold Orłowski.