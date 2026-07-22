Sprzedaż detaliczna z wyraźnym wzrostem. Lepsze wyniki we wszystkich kategoriach

Sprzedaż detaliczna w Polsce wyraźnie przyspieszyła w czerwcu 2026 roku. W cenach stałych była o 6,2 proc. wyższa niż rok wcześniej i o 1,4 proc. większa niż w maju. Najsilniejszy wzrost zanotowano w kategorii mebli, sprzętu RTV i AGD, natomiast wartość sprzedaży internetowej zwiększyła się w ujęciu rocznym o 12,3 proc. Dane wskazują na poprawę konsumpcji, choć część wysokiej dynamiki była związana z większą liczbą dni handlowych.
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w czerwcu 2026 roku o 6,2 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Dla porównania w czerwcu 2025 roku roczna dynamika sprzedaży wynosiła 2,2 proc.
W ujęciu miesięcznym, czyli w porównaniu z majem 2026 roku, sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 1,4 proc. W okresie od stycznia do czerwca wzrost wyniósł natomiast 3,5 proc. rok do roku. W pierwszej połowie 2025 roku sprzedaż rosła nieco szybciej, o 3,7 proc.
Sprzedaż rosła także po uwzględnieniu sezonowości
Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w czerwcu o 4,7 proc. wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z majem wzrosła o 1,7 proc.
GUS zwrócił uwagę, że na wysoką roczną dynamikę sprzedaży wpłynęła między innymi większa liczba dni handlowych niż w czerwcu 2025 roku. Oznacza to, że część przyspieszenia mogła wynikać z układu kalendarza, choć wzrost utrzymał się również po dokonaniu korekty sezonowej.
Meble, RTV i AGD z największym wzrostem
W czerwcu wzrost sprzedaży w cenach stałych odnotowano we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Najsilniejszą dynamikę osiągnęła kategoria obejmująca meble, sprzęt RTV i AGD. Sprzedaż zwiększyła się w niej o 14,8 proc. rok do roku.
Dwucyfrowy wzrost zanotowano również w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego. Wyniósł on 10,2 proc.
W grupie określanej przez GUS jako „pozostałe” sprzedaż wzrosła o 9,9 proc. Sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części zwiększyła się o 9,6 proc., a paliw stałych, ciekłych i gazowych o 9 proc.
Znacznie słabszą dynamikę odnotowano w kategoriach obejmujących towary codziennego użytku. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia wzrosła o 3,3 proc., a żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 1,7 proc.
Odzież z najwyższym wzrostem w porównaniu z majem
W ujęciu miesięcznym największy wzrost sprzedaży zanotowano w kategorii tekstyliów, odzieży i obuwia. W porównaniu z majem wyniósł on 5 proc.
Sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części zwiększyła się o 3,2 proc. Sprzedaż paliw oraz żywności wzrosła odpowiednio o 1,4 i 1,1 proc.
Spadek miesięczny odnotowano w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego, która zmniejszyła się o 2,4 proc. Sprzedaż prasy, książek i pozostałych towarów w wyspecjalizowanych sklepach spadła o 1,3 proc.
|Kategoria
|Czerwiec 2026 / maj 2026
|Czerwiec 2026 / czerwiec 2025
|I półrocze 2026 / I półrocze 2025
|Sprzedaż detaliczna ogółem
|+1,4%
|+6,2%
|+3,5%
|Pojazdy samochodowe, motocykle i części
|+3,2%
|+9,6%
|+4,1%
|Paliwa stałe, ciekłe i gazowe
|+1,4%
|+9,0%
|+10,3%
|Żywność, napoje i wyroby tytoniowe
|+1,1%
|+1,7%
|−1,1%
|Farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny
|−2,4%
|+10,2%
|+7,9%
|Tekstylia, odzież i obuwie
|+5,0%
|+3,3%
|+0,8%
|Meble, RTV i AGD
|+0,6%
|+14,8%
|+7,0%
|Prasa, książki i pozostała sprzedaż wyspecjalizowana
|−1,3%
|+3,0%
|−1,7%
|Pozostałe
|+0,2%
|+9,9%
|+7,5%
Paliwa liderem wzrostu w pierwszym półroczu
W okresie od stycznia do czerwca 2026 roku najwyższy wzrost sprzedaży w cenach stałych odnotowano w kategorii paliw. Sprzedaż była o 10,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
Sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego zwiększyła się w pierwszym półroczu o 7,9 proc. W grupie „pozostałe” wzrost wyniósł 7,5 proc., natomiast w przypadku mebli, sprzętu RTV i AGD osiągnął 7 proc.
Poniżej poziomu z pierwszej połowy 2025 roku pozostawała sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, która spadła o 1,1 proc. Spadek o 1,7 proc. zanotowano także w sprzedaży prasy, książek i pozostałych towarów oferowanych przez wyspecjalizowane sklepy.
Sprzedaż internetowa wzrosła o 12,3 proc.
Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była w czerwcu o 12,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Udział handlu internetowego w całkowitej sprzedaży detalicznej zwiększył się z 8,7 proc. w czerwcu 2025 roku do 9,1 proc. w czerwcu 2026 roku.
Wzrost znaczenia kanału internetowego był szczególnie widoczny w sprzedaży mebli, sprzętu RTV i AGD oraz prasy i książek. Niewielki spadek udziału internetu odnotowano natomiast w kategorii tekstyliów, odzieży i obuwia.
Odzież nadal ma wysoki udział sprzedaży online
W grupie obejmującej tekstylia, odzież i obuwie udział sprzedaży internetowej obniżył się z 23 proc. w czerwcu 2025 roku do 22,6 proc. w czerwcu 2026 roku. Pomimo niewielkiego spadku internet nadal odpowiadał za ponad jedną piątą sprzedaży tej kategorii.
Wartość sprzedaży w cenach bieżących wzrosła o 6,8 proc.
W cenach bieżących, czyli bez eliminowania wpływu zmian cen, wartość sprzedaży detalicznej była w czerwcu o 6,8 proc. wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z majem zwiększyła się o 0,2 proc.
Największą część sprzedaży detalicznej stanowiły żywność, napoje i wyroby tytoniowe, których udział wyniósł 25,3 proc. Paliwa odpowiadały za 14,3 proc. sprzedaży, grupa „pozostałe” za 9,7 proc., a farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny za 8,2 proc.
Dane nie obejmują najmniejszych firm
Publikowane przez GUS dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych zatrudniających więcej niż dziewięć osób. Firmy są klasyfikowane według przeważającego rodzaju prowadzonej działalności.
Zmiany sprzedaży w poszczególnych grupach mogą częściowo wynikać ze zmian organizacyjnych przedsiębiorstw lub zmiany ich przeważającego rodzaju działalności. Według GUS nie wpływa to jednak na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.