Sprzedaż detaliczna z wyraźnym wzrostem. Lepsze wyniki we wszystkich kategoriach

Sprzedaż detaliczna w Polsce wyraźnie przyspieszyła w czerwcu 2026 roku. W cenach stałych była o 6,2 proc. wyższa niż rok wcześniej i o 1,4 proc. większa niż w maju. Najsilniejszy wzrost zanotowano w kategorii mebli, sprzętu RTV i AGD, natomiast wartość sprzedaży internetowej zwiększyła się w ujęciu rocznym o 12,3 proc. Dane wskazują na poprawę konsumpcji, choć część wysokiej dynamiki była związana z większą liczbą dni handlowych.

Sprzedaż detaliczna w Polsce wyraźnie przyspieszyła w czerwcu 2026 roku. W cenach stałych była o 6,2 proc. wyższa niż przed rokiem, a w porównaniu z majem zwiększyła się o 1,4 proc. Najsilniejszy wzrost zanotowano w sprzedaży mebli, sprzętu RTV i AGD.

+6,2% wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych rok do roku +1,4% zmiana sprzedaży detalicznej w porównaniu z majem 2026 roku +3,5% wzrost sprzedaży w całym pierwszym półroczu 2026 roku

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w czerwcu 2026 roku o 6,2 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Dla porównania w czerwcu 2025 roku roczna dynamika sprzedaży wynosiła 2,2 proc.

W ujęciu miesięcznym, czyli w porównaniu z majem 2026 roku, sprzedaż detaliczna zwiększyła się o 1,4 proc. W okresie od stycznia do czerwca wzrost wyniósł natomiast 3,5 proc. rok do roku. W pierwszej połowie 2025 roku sprzedaż rosła nieco szybciej, o 3,7 proc.

Sprzedaż rosła także po uwzględnieniu sezonowości

Po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w czerwcu o 4,7 proc. wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z majem wzrosła o 1,7 proc.

GUS zwrócił uwagę, że na wysoką roczną dynamikę sprzedaży wpłynęła między innymi większa liczba dni handlowych niż w czerwcu 2025 roku. Oznacza to, że część przyspieszenia mogła wynikać z układu kalendarza, choć wzrost utrzymał się również po dokonaniu korekty sezonowej.

Ważne: dane w cenach stałych pokazują zmianę rzeczywistego wolumenu sprzedaży po wyeliminowaniu wpływu zmian cen. Pozwalają więc lepiej ocenić, czy konsumenci kupili więcej towarów niż przed rokiem.

Meble, RTV i AGD z największym wzrostem

W czerwcu wzrost sprzedaży w cenach stałych odnotowano we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Najsilniejszą dynamikę osiągnęła kategoria obejmująca meble, sprzęt RTV i AGD. Sprzedaż zwiększyła się w niej o 14,8 proc. rok do roku.

Dwucyfrowy wzrost zanotowano również w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego. Wyniósł on 10,2 proc.

Zmiana sprzedaży detalicznej w czerwcu 2026 roku Ceny stałe, zmiana w porównaniu z czerwcem 2025 roku Meble, RTV i AGD 14,8% Farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny 10,2% Pozostałe 9,9% Pojazdy samochodowe, motocykle i części 9,6% Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 9,0% Tekstylia, odzież i obuwie 3,3% Prasa, książki i sprzedaż w sklepach wyspecjalizowanych 3,0% Żywność, napoje i wyroby tytoniowe 1,7% Sprzedaż detaliczna ogółem wzrosła o 6,2 proc. rok do roku.

W grupie określanej przez GUS jako „pozostałe” sprzedaż wzrosła o 9,9 proc. Sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części zwiększyła się o 9,6 proc., a paliw stałych, ciekłych i gazowych o 9 proc.

Znacznie słabszą dynamikę odnotowano w kategoriach obejmujących towary codziennego użytku. Sprzedaż tekstyliów, odzieży i obuwia wzrosła o 3,3 proc., a żywności, napojów i wyrobów tytoniowych o 1,7 proc.

Odzież z najwyższym wzrostem w porównaniu z majem

W ujęciu miesięcznym największy wzrost sprzedaży zanotowano w kategorii tekstyliów, odzieży i obuwia. W porównaniu z majem wyniósł on 5 proc.

Sprzedaż pojazdów samochodowych, motocykli i części zwiększyła się o 3,2 proc. Sprzedaż paliw oraz żywności wzrosła odpowiednio o 1,4 i 1,1 proc.

Spadek miesięczny odnotowano w sprzedaży farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego, która zmniejszyła się o 2,4 proc. Sprzedaż prasy, książek i pozostałych towarów w wyspecjalizowanych sklepach spadła o 1,3 proc.

Kategoria Czerwiec 2026 / maj 2026 Czerwiec 2026 / czerwiec 2025 I półrocze 2026 / I półrocze 2025 Sprzedaż detaliczna ogółem +1,4% +6,2% +3,5% Pojazdy samochodowe, motocykle i części +3,2% +9,6% +4,1% Paliwa stałe, ciekłe i gazowe +1,4% +9,0% +10,3% Żywność, napoje i wyroby tytoniowe +1,1% +1,7% −1,1% Farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny −2,4% +10,2% +7,9% Tekstylia, odzież i obuwie +5,0% +3,3% +0,8% Meble, RTV i AGD +0,6% +14,8% +7,0% Prasa, książki i pozostała sprzedaż wyspecjalizowana −1,3% +3,0% −1,7% Pozostałe +0,2% +9,9% +7,5%

Paliwa liderem wzrostu w pierwszym półroczu

W okresie od stycznia do czerwca 2026 roku najwyższy wzrost sprzedaży w cenach stałych odnotowano w kategorii paliw. Sprzedaż była o 10,3 proc. wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Sprzedaż farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego zwiększyła się w pierwszym półroczu o 7,9 proc. W grupie „pozostałe” wzrost wyniósł 7,5 proc., natomiast w przypadku mebli, sprzętu RTV i AGD osiągnął 7 proc.

Poniżej poziomu z pierwszej połowy 2025 roku pozostawała sprzedaż żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, która spadła o 1,1 proc. Spadek o 1,7 proc. zanotowano także w sprzedaży prasy, książek i pozostałych towarów oferowanych przez wyspecjalizowane sklepy.

Sprzedaż internetowa wzrosła o 12,3 proc.

Wartość sprzedaży detalicznej przez internet w cenach bieżących była w czerwcu o 12,3 proc. wyższa niż przed rokiem. Udział handlu internetowego w całkowitej sprzedaży detalicznej zwiększył się z 8,7 proc. w czerwcu 2025 roku do 9,1 proc. w czerwcu 2026 roku.

Wzrost znaczenia kanału internetowego był szczególnie widoczny w sprzedaży mebli, sprzętu RTV i AGD oraz prasy i książek. Niewielki spadek udziału internetu odnotowano natomiast w kategorii tekstyliów, odzieży i obuwia.

Udział sprzedaży internetowej w wybranych grupach Porównanie czerwca 2025 i czerwca 2026 roku, w proc. Sprzedaż detaliczna ogółem 8,7% 2025 9,1% 2026 Meble, RTV i AGD 17,7% 2025 19,7% 2026 Prasa, książki i sprzedaż wyspecjalizowana 20,1% 2025 21,7% 2026

Odzież nadal ma wysoki udział sprzedaży online

W grupie obejmującej tekstylia, odzież i obuwie udział sprzedaży internetowej obniżył się z 23 proc. w czerwcu 2025 roku do 22,6 proc. w czerwcu 2026 roku. Pomimo niewielkiego spadku internet nadal odpowiadał za ponad jedną piątą sprzedaży tej kategorii.

Wartość sprzedaży w cenach bieżących wzrosła o 6,8 proc.

W cenach bieżących, czyli bez eliminowania wpływu zmian cen, wartość sprzedaży detalicznej była w czerwcu o 6,8 proc. wyższa niż przed rokiem. W porównaniu z majem zwiększyła się o 0,2 proc.

Największą część sprzedaży detalicznej stanowiły żywność, napoje i wyroby tytoniowe, których udział wyniósł 25,3 proc. Paliwa odpowiadały za 14,3 proc. sprzedaży, grupa „pozostałe” za 9,7 proc., a farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny za 8,2 proc.

Struktura sprzedaży detalicznej w pierwszym półroczu 2026 roku Udział wybranych kategorii w sprzedaży w cenach bieżących Żywność, napoje i wyroby tytoniowe 25,3% Paliwa stałe, ciekłe i gazowe 14,3% Pozostałe 9,7% Farmaceutyki, kosmetyki i sprzęt ortopedyczny 8,2% Pojazdy samochodowe, motocykle i części 7,8% Meble, RTV i AGD 7,6% Tekstylia, odzież i obuwie 5,4% Prasa, książki i sprzedaż wyspecjalizowana 3,6%

Dane nie obejmują najmniejszych firm

Publikowane przez GUS dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych zatrudniających więcej niż dziewięć osób. Firmy są klasyfikowane według przeważającego rodzaju prowadzonej działalności.

Zmiany sprzedaży w poszczególnych grupach mogą częściowo wynikać ze zmian organizacyjnych przedsiębiorstw lub zmiany ich przeważającego rodzaju działalności. Według GUS nie wpływa to jednak na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, „Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2026 r.”, publikacja z 22 lipca 2026 r.