Sukces kosztem zdrowia. Niepokojące dane o kadrze zarządzającej e-commerce

Menedżerowie polskiego e-commerce płacą za dynamiczny rozwój branży własnym zdrowiem — wynika z pierwszego tak kompleksowego badania kondycji zdrowotnej i psychicznej tej grupy zawodowej. Wskaźnik dobrostanu psychicznego WHO-5 wśród kadry zarządzającej sektorem e-handlu wynosi zaledwie 46,7 punktu na 100 możliwych, czyli statystycznie w strefie ryzyka depresji — podczas gdy przeciętny polski internauta ocenia swój dobrostan na 57,0 punktu. To grupa, która zarządza jedną z najszybciej rosnących gałęzi polskiej gospodarki (10–12% wzrostu rocznie), a jednocześnie funkcjonuje bliżej klinicznego progu ryzyka niż reszta społeczeństwa.

Dobrostan psychiczny: co trzeci menedżer spełnia kryteria wypalenia

Wskaźnik WHO-5 to walidowane narzędzie przesiewowe rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia — wynik do 50 punktów wskazuje na ryzyko depresji wymagające pogłębionej diagnostyki, 51–67 punktów oznacza obniżony dobrostan, a od 68 punktów wzwyż mówimy o dobrej kondycji psychicznej. Wśród ogółu badanych internautów w strefie ryzyka depresji (≤50 pkt) znajduje się 8% respondentów. Wśród menedżerów e-commerce — aż 19%, czyli blisko co piąty. Dobry dobrostan psychiczny deklaruje tylko co piąty menedżer, podczas gdy w populacji ogólnej — co drugi (51%).

Wskaźnik dobrostanu psychicznego WHO-5 (skala 0–100) oraz progi interpretacyjne. Źródło: Raport „Zdrowy E-commerce 2026”, e-Izba/Mobile Institute.

Autorzy raportu wprowadzają pojęcie „proxy burnout” — jednoczesnego niskiego wyniku WHO-5 i wysokiego obciążenia objawami somatyczno-psychicznymi. Kryteria te spełnia 31% menedżerów e-commerce, czyli niemal co trzeci. Sam wskaźnik obciążenia objawami (mierzony 13 pytaniami o dolegliwości: bóle głowy, pleców, problemy ze snem, lęk, chroniczne zmęczenie i inne) wynosi u menedżerów 10,33 punktu na możliwe 26, podczas gdy u ogółu internautów — 4,48, czyli ponad dwukrotnie mniej.

Zdrowie fizyczne: choroby przewlekłe częstsze niż w populacji ogólnej

Długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe deklaruje 23% ogółu internautów. Wśród pracowników sektora e-commerce odsetek ten sięga 53%, a wśród menedżerów e-commerce — 38%. Raport zwraca uwagę, że to właśnie na stanowiskach zarządczych najwyższego szczebla (prezesi, c-level) oraz wśród przedsiębiorców prowadzących własne firmy e-commerce problemy zdrowotne występują najczęściej — u ponad 70% badanych z tych grup.

Występowanie długotrwałych problemów zdrowotnych / chorób przewlekłych według grupy badanych. Źródło: Raport „Zdrowy E-commerce 2026”.

Wśród konkretnych jednostek chorobowych menedżerowie e-commerce wskazują istotnie częściej niż ogół internautów: choroby układu krążenia (25% wskazań, o 9 p.p. więcej), choroby metaboliczne, np. cukrzycę i otyłość (23%, +12 p.p.), choroby układu oddechowego (17%, +9 p.p.), choroby autoimmunologiczne i neurologiczne (25%, +5 p.p.) oraz choroby nowotworowe (10%, +6 p.p.).

Wybrane grupy chorób przewlekłych: menedżerowie e-commerce vs ogół internautów (wartości dla ogółu wyliczone z podanych w raporcie różnic punktowych). Źródło: Raport „Zdrowy E-commerce 2026”.

Uwaga metodologiczna: wskaźniki chorób przewlekłych i objawów opierają się na subiektywnej samoocenie respondentów (pytanie ankietowe, nie diagnoza kliniczna). Autorzy raportu odnotowują też, że odsetek deklarowanych chorób przewlekłych jest wyższy wśród pracowników e-commerce (53%) niż wśród menedżerów (38%) — raport nie wyjaśnia wprost tej różnicy między szczeblami, dlatego przytaczamy ją bez dodatkowej interpretacji przyczynowej.

Sen i zdolność do odpoczynku

Problemy ze snem deklaruje 44% ogółu internautów, z czego 7% bardzo często. Wśród menedżerów e-commerce odsetek ten rośnie do 62%, w tym aż 16% zgłasza problemy bardzo częste. Jeszcze bardziej niepokojący jest wynik dotyczący zdolności do oderwania się od obowiązków: tylko 2% menedżerów potrafi samodzielnie i pewnie zatrzymać się w natłoku zadań. Pozostali potrzebują zewnętrznego bodźca — przypomnienia bliskich, zalecenia lekarza lub sygnału od własnego organizmu.

Występowanie problemów ze snem: ogół internautów vs menedżerowie e-commerce. Źródło: Raport „Zdrowy E-commerce 2026”.

Praca bez granic: przeciążenie, work-life balance i cztery typy menedżerów

Siedmiu na dziesięciu menedżerów e-commerce deklaruje przeciążenie pracą (tzw. overemployment) — pracują więcej, niż chcieliby lub powinni. Ponad dwie trzecie przyznaje, że nie lubi swojej pracy. Co trzeci menedżer ma dla siebie mniej niż godzinę czasu wolnego dziennie (wobec 10% w populacji ogólnej), a niemal połowa spędza z rodziną lub bliskimi nie więcej niż godzinę na dobę. Idea równowagi między pracą a życiem prywatnym (work-life balance) jest ważna dla 55% ogółu internautów, dla trzech czwartych pracowników e-commerce i dla dwóch trzecich menedżerów — mimo to menedżerowie oceniają realny poziom tej równowagi najgorzej ze wszystkich grup (3,88 w skali 0–5, wobec 4,22 u ogółu internautów).

Autorzy raportu wyodrębnili cztery segmenty menedżerów na podstawie stosunku do idei work-life balance i ilości czasu poświęcanego na siebie:

Segment Udział w grupie WHO-5 (0–100) Objawy chorobowe Overemployment Pracoholizm Aspirujący (W-L-B ważne, mało czasu) 61% 14,8 35% 92% 78% Zatopiony w pracy (W-L-B nieważne, brak czasu) 20% 16,9 34% 91% 68% Zbalansowany (W-L-B ważne, dużo czasu) 11% 37,6 21% 84% 100% Wolny strzelec (W-L-B nieważne, dużo czasu) 8% 28,5 24% 58% 51%

Najzdrowszy okazuje się najmniejszy segment — „Zbalansowani” (11% menedżerów), który mimo stuprocentowego nasycenia cechami pracoholizmu osiąga najwyższy WHO-5 (37,6) spośród wszystkich czterech grup. Zmienną różnicującą nie jest więc liczba przepracowanych godzin, lecz umiejętność psychologicznego odłączenia się od pracy. Najliczniejszy segment — „Aspirujący” (61% menedżerów) — ceni ideę równowagi, ale nie potrafi jej zrealizować, co koreluje z najniższym wynikiem WHO-5 (14,8) w całym zestawieniu.

Konsekwencje dla branży Raport wskazuje, że przeciążony psychicznie menedżer podejmuje decyzje wolniej, bardziej reaktywnie i z wyższą awersją do ryzyka, co bezpośrednio ogranicza zdolność organizacji do innowacji. Cytowany w raporcie raport Medicover z 2025 r. odnotowuje wzrost liczby konsultacji psychiatrycznych wśród pracowników o 87% w ciągu dwóch lat. Mimo najgorszych wskaźników zdrowotnych menedżerowie rzadziej niż przeciętny internauta wykonują badania profilaktyczne — jedynie 27% z nich robi to regularnie, czyli o 15 p.p. mniej niż wynikałoby z ich podwyższonego ryzyka zdrowotnego. Autorzy raportu podkreślają też, że tylko 25% menedżerów e-commerce deklaruje ogólne zaufanie do innych ludzi, co może ograniczać zdolność do budowania partnerstw biznesowych i długofalowej współpracy.

Źródło danych: Raport „Zdrowy E-commerce 2026”, Izba Gospodarki Elektronicznej / Mobile Institute. Opracowanie własne na podstawie raportu.