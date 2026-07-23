Bankierzy widzą wakacyjne spowolnienie, ale prognozy na kolejne miesiące wyraźnie się poprawiły

Bieżąca aktywność klientów banków w lipcu wyraźnie osłabła, ale prognozy na najbliższe miesiące poprawiły się na tyle mocno, że sektor bankowy patrzy w przyszłość znacznie bardziej optymistycznie niż jeszcze miesiąc wcześniej.

Z lipcowego badania Pengab, przeprowadzonego przez Związek Banków Polskich wraz z ośrodkiem Minds & Roses wśród 60 placówek bankowych z całego kraju, wynika, że wskaźnik ocen bieżącej aktywności klientów spadł do 28,3 pkt (spadek o 9,0 pkt m/m), podczas gdy wskaźnik prognoz wzrósł do 45,7 pkt (wzrost o 7,7 pkt m/m). W efekcie syntetyczny indeks Pengab obniżył się nieznacznie, do 37,0 pkt, czyli o 0,7 pkt mniej niż w czerwcu. Autorzy badania wskazują, że rozjazd między bieżącymi ocenami a prognozami jest typowy dla okresu wakacyjnego.

Indeks Pengab oraz jego składowe – lipiec 2026

Źródło: Monitor Bankowy, lipiec 2026, ZBP / Minds & Roses.

Kredyty i depozyty gospodarstw domowych

Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów indywidualnych na rynku kredytów w lipcu wyniósł 45 pkt, czyli o 1 pkt mniej niż w czerwcu. Saldo ocen dla kredytów konsumpcyjnych obniżyło się do 43 proc. (z 46 proc. w czerwcu), a dla kredytów samochodowych spadło z 18 do 8 proc. Saldo ocen dla kredytów mieszkaniowych utrzymało się na zbliżonym poziomie, rosnąc nieznacznie do 43 proc. Saldo ocen kredytów zagrożonych gospodarstw domowych wzrosło z minus 8 do 0 proc.

Odwrotny kierunek zmian zanotowano po stronie depozytów. Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów indywidualnych na rynku depozytów wzrósł m/m o 10 pkt, do 40 pkt. Saldo ocen dla depozytów bieżących podniosło się do 56 proc. (z 48 proc. w czerwcu), a dla depozytów terminowych – do 48 proc. (z 36 proc.).

Saldo ocen aktywności klientów indywidualnych – VI vs VII 2026 (pkt proc.)

Źródło: Monitor Bankowy, lipiec 2026, ZBP / Minds & Roses.

Kredyty i depozyty przedsiębiorstw

W segmencie korporacyjnym nastroje pogorszyły się wyraźniej. Ogólny wskaźnik oceny aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów spadł o 5 pkt, do 3 pkt. Saldo ocen dla kredytów obrotowych zmalało z 28 do 6 proc., a dla kredytów inwestycyjnych nieznacznie wzrosło, z minus 4 do 0 proc. Saldo ocen kredytów zagrożonych przedsiębiorstw pogorszyło się z minus 8 do minus 14 proc.

Po stronie depozytów przedsiębiorstw spadek był jeszcze bardziej wyraźny. Wskaźnik ocen aktywności na rynku depozytów firm obniżył się o 5 pkt, do 11 pkt. Saldo ocen depozytów bieżących przedsiębiorstw spadło z 40 do 4 proc. (m/m minus 36 pkt), a saldo dla depozytów terminowych zmalało z 4 do minus 7 proc.

Saldo ocen aktywności przedsiębiorstw – VI vs VII 2026 (pkt proc.)

Źródło: Monitor Bankowy, lipiec 2026, ZBP / Minds & Roses.

Oprocentowanie kredytów

W pytaniach dodatkowych respondenci ocenili także kierunek zmian oprocentowania. Saldo ocen dla oprocentowania kredytów obrotowych wzrosło do 5 proc. (z minus 8 proc. w czerwcu), dla kredytów inwestycyjnych – do 0 proc., a dla kredytów mieszkaniowych – do 4 proc. Jedynie w przypadku kredytów konsumpcyjnych saldo pozostało ujemne i wyniosło minus 9 proc., choć i tu odnotowano poprawę względem czerwca (minus 12 proc.).

Saldo ocen zmian oprocentowania kredytów – lipiec 2026

Źródło: Monitor Bankowy, lipiec 2026, ZBP / Minds & Roses.

Ogólna ocena sytuacji ekonomicznej placówek bankowych poprawiła się m/m o 12 pkt, do salda 52 proc. – 57 proc. respondentów wskazało na poprawę sytuacji swojej placówki, 39 proc. nie odnotowało zmian, a jedynie 4 proc. zgłosiło pogorszenie.

Prognozy na kolejne miesiące

To właśnie w prognozach sześciomiesięcznych widać wyraźną poprawę nastrojów. Saldo prognoz dla kredytów mieszkaniowych osób indywidualnych wzrosło do 52 proc., a dla kredytów konsumpcyjnych – do 64 proc. Po stronie przedsiębiorstw najmocniej poprawiły się oczekiwania wobec kredytów inwestycyjnych (wzrost salda z 24 do 41 proc.) oraz obrotowych (z 40 do 50 proc.). Jedynym segmentem, w którym prognozy się pogorszyły, są długoterminowe lokaty osób indywidualnych – saldo spadło z 21 do 0 proc. Prognozy dla lokat długoterminowych przedsiębiorstw pozostały ujemne (minus 5 proc.), choć poprawiły się względem czerwca (minus 17 proc.).

Saldo prognoz sześciomiesięcznych rynku kredytowo-depozytowego – lipiec 2026

Źródło: Monitor Bankowy, lipiec 2026, ZBP / Minds & Roses.

Prognozy makroekonomiczne wyraźnie w górę Saldo prognoz sytuacji gospodarczej kraju wzrosło m/m o 21 pkt, do 13 pkt. Salda dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyniosły po 17 pkt – odpowiednio o 18 i 19 pkt więcej niż w czerwcu.

Banki ostrożne wobec euro

W badaniu zapytano również przedstawicieli banków o stosunek do przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Odsetek zwolenników wprowadzenia euro wyniósł w 2026 r. 35 proc., o 2 pkt proc. więcej niż rok wcześniej, przy jednoczesnym wzroście odsetka przeciwników o 1 pkt proc. i spadku liczby niezdecydowanych o 3 pkt proc. Zdaniem 44 proc. badanych na przyjęciu euro najbardziej skorzystałyby duże przedsiębiorstwa i korporacje, a przeciwnego zdania jest 35 proc. Dla działających w Polsce banków wprowadzenie euro byłoby korzystne zdaniem 26 proc. respondentów, wobec 35 proc. o odmiennej opinii. W ocenie skutków dla sektora MŚP korzyści widzi 34 proc. badanych, a straty – 39 proc. Najbardziej sceptycznie banki oceniają wpływ euro na gospodarstwa domowe: 56 proc. respondentów uważa, że przyjęcie wspólnej waluty przyniosłoby konsumentom więcej szkód niż korzyści, a odmiennego zdania jest 21 proc.