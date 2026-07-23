W III i IV kwartale 2026 r. w eUrzędzie Skarbowym pojawią się m.in. wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG, kreator formularza PCC-3 oraz możliwość rozłożenia na raty mandatu karnego skarbowego. To fragment kwartalnie aktualizowanego planu informatyzacji usług Krajowej Administracji Skarbowej, który obejmuje lata 2024-2028.

Plan jest publikowany co kwartał, tak by klienci KAS – podatnicy, przedsiębiorcy i podmioty gospodarcze korzystające z usług skarbowo-celnych – mogli z wyprzedzeniem przygotować się do zapowiadanych zmian. KAS zastrzega, że harmonogram może ulec modyfikacji w razie pojawienia się nowych przepisów wymagających pilnej budowy lub zmiany systemów, a jego realizacja zależy od dostępnego finansowania oraz zasobów IT resortu finansów.

Co nowego w eUrzędzie Skarbowym

III kwartał 2026 r. – wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG.

– wniosek o wydanie interpretacji ogólnej ORD-OG. IV kwartał 2026 r. – wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS, wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego (do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu) oraz tryb ciemny w aplikacji mobilnej eUS.

– wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS, wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego (do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu) oraz tryb ciemny w aplikacji mobilnej eUS. III/IV kwartał 2026 r. – kreator formularza PCC-3, wniosek WN-SD o przywrócenie terminu do złożenia zgłoszenia SD-Z2/SD-ZP oraz prace nad IX edycją usługi Twój e-PIT (rozliczenia za 2026 r.) wraz z nową odsłoną usługi.

PUESC i Krajowy System e-Faktur

Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) zaplanowano w III i IV kwartale 2026 r. m.in. dalszy rozwój podsystemów obsługujących zgłoszenia celne (AIS, AES, NCTS2), integrację z unijnym systemem AIS/ICS2 do analizy ryzyka przesyłek przed ich przybyciem na granicę, kontynuację pilotażu usługi e-Awizacja oraz modernizację systemu ZEFIR2 (nowe wzory deklaracji akcyzowych i VAT importowego).

W Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) planowane jest wdrożenie zbiorczego identyfikatora – 35-znakowego numeru grupującego co najmniej dwie faktury ustrukturyzowane, który ułatwi identyfikację płatności w systemie STIR – a także rozdzielenie tworzenia identyfikatora wewnętrznego od nadawania uprawnień administratorowi jednostki podrzędnej oraz rozszerzenie procesu wydawania certyfikatów KSeF o możliwość powiązania z identyfikatorem wewnętrznym.

Zmodernizowany Wykaz Podatników VAT

W ramach programu Jednolity System Podatkowy (JSP) KAS zapowiada udostępnienie zmodernizowanego, wysokowydajnego serwisu Wykaz Podatników VAT opartego na Centralnym Rejestrze Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Termin wdrożenia to 7 września 2026 r., a 1 października 2026 r. usługa zostanie zaktualizowana w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług, o możliwość prezentacji statusu podatnika na wybrany dzień.

Zastrzeżenie metodologiczne Dane pochodzą z materiału informacyjnego KAS według stanu na 30 czerwca 2026 r. Terminy wdrożeń mają charakter planistyczny – KAS wskazuje, że nowe przepisy prawne mogą zyskać pierwszeństwo przed wcześniej zaplanowanymi pracami, a realizacja całości zależy od finansowania i dostępnych zasobów informatycznych resortu finansów.

Jak rośnie wykorzystanie usług cyfrowych KAS

Skala korzystania z usługi Twój e-PIT rośnie z roku na rok. Za rok podatkowy 2023 (rozliczenia złożone w 2024 r.) skorzystano z niej 13,8 mln razy – z czego 7,6 mln rozliczeń złożono samodzielnie, a 6,2 mln zaakceptowano automatycznie. Za 2024 r. złożono ponad 14,25 mln zeznań, a za 2025 r. – ponad 9 mln rozliczeń samodzielnie i 5,8 mln w trybie automatycznej akceptacji.

Liczba rozliczeń złożonych w usłudze Twój e-PIT, według roku podatkowego

Źródło: Plan wdrażania usług dla klientów KAS w latach 2024-2028, stan na 30.06.2026 r.

Rośnie też popularność usługi Umów wizytę, przy czym coraz większy udział rezerwacji odbywa się online. W 2025 r. klienci umówili łącznie 4 282 625 wizyt (1 769 468 przez internet, 2 513 157 za pośrednictwem urzędnika), a w samym I i II kwartale 2026 r. – już 2 335 901 wizyt (834 617 przez internet, 1 501 284 przez urzędnika).

Umówione wizyty w urzędach skarbowych według kanału rezerwacji

Źródło: Plan wdrażania usług dla klientów KAS w latach 2024-2028, stan na 30.06.2026 r.

Niektóre z niedawno wdrożonych funkcjonalności eUrzędu Skarbowego odnotowały gwałtowny wzrost wykorzystania. Ekran mandatów karnych skarbowych, dostępny od 2 marca 2026 r., wyświetlono od uruchomienia 1,37 mln razy, z czego aż 0,96 mln – w samym II kwartale 2026 r. Jeszcze silniejszą koncentrację widać przy publikacji zajęć nadpłat i zwrotów podatku (dostępnej od 25 marca 2026 r.): z 2,6 mln odsłon od uruchomienia, 2,37 mln przypadło na II kwartał 2026 r.

Wykorzystanie wybranych funkcjonalności eUS: łącznie od uruchomienia a II kwartał 2026 r.

Źródło: Plan wdrażania usług dla klientów KAS w latach 2024-2028, stan na 30.06.2026 r.

420 966 274 faktur ustrukturyzowanych w Krajowym Systemie e-Faktur od uruchomienia produkcyjnego (1 lutego 2026 r.) do 30 czerwca 2026 r. 6 474 331 połączeń odebranych na infolinii KAS (eMCeK) od 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2026 r. 52 285 091 zgłoszeń w podsystemie AIS/e-COMMERCE HUB od uruchomienia w 2024 r. 1 094 168 pobrań aplikacji mobilnej eUrząd Skarbowy od momentu wdrożenia 2 130 986 / 2 181 139 otwartych / zamkniętych operacji tranzytowych w systemie NCTS2 PLUS do 30.06.2026 r.

Źródło: Plan wdrażania usług dla klientów KAS w latach 2024-2028, stan na 30.06.2026 r.