Kiepskie dla metali szlachetnych było pierwsze półrocze. To one zdominowały ranking najgorszych inwestycji na kontraktach terminowych. Bardzo odczuli to inwestujący w złoto i srebro, choć te ustanowiły historyczne rekordy cenowe.

Największe straty na rynku surowców dotknęły inwestujących w pallad.

– Straty na tym metalu szlachetnym wynosiły ok. 30% – mówi w rozmowie z MarketNews24 Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz w XTB.

Na drugim miejscu w rankingu najgorszych surowców znalazła się platyna, a na kolejnych miejscach kakao i kukurydza.

– Kakao i kukurydza traciły bardzo ze względu na oczekiwania bardzo wysokiej produkcji – wyjaśnia ekspert XTB. – W II półroczu te oczekiwania bardzo się zmieniły, stąd szanse na zysk z inwestycji w kontrakty.

Listę pięciu najgorszych inwestycji zamyka srebro.

Cena srebra najpierw ustanowiła w styczniu historyczne poziomy 120 USD za uncję, by w marcu spaść do 68 USD, a na początku II półrocza jego cena była niższa o kolejne 10 USD za uncję.

Tuż poza rankingiem najgorszej piątki znalazło się właśnie złoto, które straciło jednak procentowo prawie dwukrotnie mniej niż srebro.

– Złoto i srebro znajdują się pod presją oczekiwań inflacyjnych, a im wyższe są te oczekiwania tym bardziej prawdopodobne stają się podwyżki stóp procentowych – komentuje M.Stajniak z XTB. – Jednak w II półroczu złoto ma szanse odrobić część strat i powrócić do ceny w okolicach 5 tys. USD za uncję, a scenariusz bazowy to 4 400 – 4 500 USD. Natomiast perspektywy dla pozostałych trzech metali szlachetnych są gorsze niż dla złota, ze względu na osłabiony popyt przemysłowy.