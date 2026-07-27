W minionym tygodniu rynki finansowe przypominały pole walki pomiędzy dwoma potężnymi siłami – rosnącą eskalacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie a jastrzębią niepewnością wokół decyzji amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Podczas gdy wstrząsy w Cieśninie Ormuz wywołały skok cen ropy i obawy o inflację, w Chinach cicho dokonała się rewolucja – wyciągnięto wtyczkę ze spekulacyjnego, „papierowego” handlu złotem dla klientów detalicznych.

“Przeciąganie liny” na złocie

Ostatnie dni na rynku metali szlachetnych zdefiniowało starcie geopolityki z makroekonomią. Z jednej strony inwestorzy obserwują niepokojący rozwój wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Po wygaśnięciu tymczasowych ustaleń nastąpiła nowa fala napięć wokół Iranu, a ataki w rejonie Morza Czerwonego oraz w Cieśninie Ormuz sparaliżowały część szlaków handlowych. Ryzyko geopolityczne tradycyjnie buduje silny popyt na złoto jako bezpieczną przystań.

Z drugiej jednak strony, ten sam konflikt wywołał gwałtowny skok cen surowców energetycznych. Wyższa cena ropy naftowej to bezpośrednie zagrożenie powrotem presji inflacyjnej. Wyższa inflacja zwiększa prawdopodobieństwo, że Fed utrzyma stopy procentowe na wysokim poziomie dłużej, a nawet zdecyduje się na ich podwyżkę. Obawy przed „drogim pieniądzem” napędzają wzrost rentowności amerykańskich obligacji i wzmacniają dolara.

W efekcie kurs złota znalazł się w swoistej pułapce. Po dynamicznym podejściu w rejon 4160 USD za uncję, notowania kruszcu cofnęły się w czwartek w okolice wsparcia na poziomie 4040 USD. Inwestorzy z niepokojem czekają na przyszłotygodniowe posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej oraz publikację danych o inflacji bazowej, które wyznaczą kierunek dla rynku na resztę wakacji.

Chiński ban na „papierowe złoto” – koniec ery dźwigni dla detalistów

Gdy oczy inwestorów w Zachodnim świecie były skierowane na Fed, w Azji doszło do kluczowej zmiany rynkowej. Z końcem sesji rozliczeniowej 24 lipca 2026 r. największe chińskie banki komercyjne (na czele z ICBC) całkowicie wygasiły obsługę detalicznych kontraktów na złoto na giełdzie Shanghai Gold Exchange (SGE).

Wstrzymano wyłącznie handel produktami lewarowanymi i syntetycznymi (opartymi na depozycie zabezpieczającym) dla inwestorów indywidualnych. Drobni gracze zostali zobowiązani do zamknięcia pozycji lub odebrania fizycznego kruszcu.

Regulacja nie dotyczy zakupu fizycznego złota (sztabek, monet, biżuterii), funduszy ETF oraz transakcji dokonywanych przez duże podmioty instytucjonalne.

Oficjalny powód vs. rzeczywisty cel Pekinu

Regulatorzy w Chinach oficjalnie tłumaczą tę decyzję chęcią ochrony drobnych inwestorów przed drastyczną zmiennością rynku, nawiązując do głębokiej korekty kursu złota ze szczytów rzędu 5500–5600 USD do okolic 4000 USD.

Analitycy rynkowi zwracają jednak uwagę na głębszy sens tego ruchu. Pekin dąży do usunięcia kapitału spekulacyjnego. Celem jest przeniesienie procesu wyceny z kontraktów bezpośrednio na rynek fizycznych dostaw metalu.

Dla rynku fizycznego jest to w długim horyzoncie niezwykle byczy sygnał. Odcięcie spekulacyjnej dźwigni na największym rynku konsumpcyjnym świata ogranicza ryzyko manipulowania cenami za pomocą papierowych instrumentów pozbawionych pokrycia w skarbcu.

Podsumowanie

W krótkim terminie kurs złota pozostaje zależny od rozwoju sytuacji militarnej na Bliskim Wschodzie oraz retoryki banków centralnych. Jednak decyzja chińskich władz pokazuje szerszy, długofalowy trend: światowy rynek powoli zwraca się w stronę twardych, fizycznych aktywów, ograniczając rolę instrumentów finansowych.