Polski rynek faktoringu utrzymuje dwucyfrowe tempo wzrostu. W pierwszym półroczu 2026 r. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów sfinansowały wierzytelności krajowych przedsiębiorstw o łącznej wartości 275,3 mld zł. Oznacza to wzrost o 11,7 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Polski Związek Faktorów skupia większość podmiotów świadczących usługi faktoringowe w Polsce: 4 banki komercyjne i 21 wyspecjalizowanych firm udzielających finansowania. Wyniki osiągnięte przez jego członków pokazują, że krajowe przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują faktoring jako stały element zarządzania płynnością finansową i finansowania bieżącej działalności.

– Dwucyfrowy wzrost rynku w pierwszej połowie roku potwierdza, że faktoring dobrze odpowiada na potrzeby polskich przedsiębiorstw. Firmy, chcąc się rozwijać i zwiększać sprzedaż, niejednokrotnie muszą oferować swoim odbiorcom konkurencyjne warunki współpracy, w tym długie terminy płatności. Jednocześnie muszą chronić własną płynność finansową. Faktoring pozwala połączyć te cele: uwolnić środki zamrożone w fakturach, ograniczyć ryzyko związane z odroczonymi płatnościami i lepiej planować przepływy pieniężne – mówi Konrad Klimek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

W pierwszym półroczu firmy należące do PZF obsługiwały 28,4 tys. klientów, którzy przedstawili do finansowania 15,6 mln faktur. Dokumenty te dotyczyły należności od ponad 537 tys. kontrahentów, o 8,95 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Wyraźnie wzrosła przeciętna wartość finansowanej faktury. Wyniosła 17,7 tys. zł wobec 14,9 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, co oznacza wzrost o prawie 19 proc. Wzrost jej wartości jest konsekwencją zwiększenia nominalnej wielkości transakcji zawieranych między przedsiębiorstwami. Wpływają na to m.in. wyższe ceny towarów, usług, energii i pracy, które przekładają się na wartość sprzedaży dokumentowanej pojedynczą fakturą. Dane mogą również wskazywać na rosnące wykorzystanie faktoringu przy większych kontraktach i przez przedsiębiorstwa realizujące transakcje o wyższej jednostkowej wartości – mówi Konrad Klimek, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów.

Wzrost przeciętnej wartości faktury sprawił, że łączna wartość sfinansowanych wierzytelności zwiększyła się dwucyfrowo. Faktoring obejmuje dziś transakcje o coraz większej wartości i pozostaje ważnym źródłem finansowania obrotu gospodarczego.

– Faktoring coraz rzadziej jest traktowany wyłącznie jako sposób na doraźne uzupełnienie środków finansowych. Dla wielu przedsiębiorstw staje się elementem długoterminowego zarządzania kapitałem obrotowym, ryzykiem oraz relacjami z odbiorcami i dostawcami. Jego znaczenie rośnie wraz ze skalą działalności firmy, długością terminów płatności oraz liczbą kontrahentów. Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją tę funkcję faktoringu – podkreśla Konrad Klimek.

Perspektywy rynku na kolejne miesiące pozostają pozytywne. Popyt na usługi faktoringowe będzie zależał przede wszystkim od aktywności sprzedażowej przedsiębiorstw, poziomu inwestycji, sytuacji w handlu krajowym i zagranicznym oraz terminowości rozliczeń pomiędzy firmami.

Dalszy rozwój rynku będzie wspierać cyfryzacja procesów, automatyczna wymiana danych oraz coraz szybszy dostęp do finansowania. Faktorzy będą jednocześnie dostosowywać rozwiązania do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości i rosnącej skali finansowanych transakcji