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Nowe nabory dla przedsiębiorstw. Pieniądze na ładowarki, biogaz i dekarbonizację przemysłu

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Przedsiębiorstwa planujące inwestycje w elektromobilność, biogaz, biometan, magazyny energii i technologie niskoemisyjne mogą w najbliższych miesiącach skorzystać z nowych programów wsparcia. W zależności od instrumentu dotacje mogą pokryć do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a w części programów pełne finansowanie jest dostępne w formie pożyczki. Firmy muszą jednocześnie uwzględnić nowe zasady przyłączania inwestycji do sieci, w tym wyższe zaliczki, zabezpieczenia finansowe i krótszy okres ważności warunków przyłączenia.

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Przedsiębiorstwa realizujące projekty związane z transformacją energetyczną mogą w najbliższych miesiącach skorzystać z szeregu instrumentów wsparcia. W III kwartale 2026 r. planowane i ogłoszone nabory obejmują m.in. rozwój infrastruktury ładowania pojazdów ciężarowych, produkcję biogazu/biometanu, magazyny energii oraz inwestycje w technologie niskoemisyjne i zasobooszczędne. W wybranych przypadkach poziom dofinansowania może wynieść do 100% kosztów kwalifikowanych. Jednocześnie przedsiębiorcy muszą uwzględnić nowe zasady przyłączania do sieci elektroenergetycznej, które istotnie zmieniają warunki realizacji projektów energetycznych.

Transformacja energetyczna staje się jednym z kluczowych wyzwań i obszarów inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Inwestycje w odnawialne źródła energii, efektywność energetyczną czy technologie niskoemisyjne pozwalają firmom nie tylko ograniczać wpływ rosnących kosztów energii, ale także zwiększać odporność operacyjną i przygotować się na zmieniające się wymagania regulacyjne. Dostępne programy wsparcia mają przyspieszyć realizację takich projektów.

Wsparcie będzie dostępne w ramach krajowych i europejskich programów finansowania, obejmujących zarówno projekty inwestycyjne, jak i działania związane z rozwojem innowacyjnych technologii.

W III kwartale 2026 r. firmy mogą korzystać m.in. z dofinansowania projektów dotyczących elektromobilności, biogazu i biometanu, magazynowania energii oraz rozwoju innowacyjnych technologii wspierających dekarbonizację przemysłu.

Dostępne programy wsparcia tworzą dla przedsiębiorstw istotną szansę na przyspieszenie transformacji energetycznej, ale skuteczne pozyskanie finansowania wymaga dobrego przygotowania projektu już na wczesnym etapie. Firmy powinny dziś patrzeć na inwestycje energetyczne kompleksowo – uwzględniając nie tylko potencjalne źródła finansowania, ale również kwestie technologiczne, regulacyjne i biznesowe. Odpowiednie zaplanowanie projektu zwiększa szanse na uzyskanie wsparcia i sprawną realizację inwestycji – mówi Marcin Mańkowski, Dyrektor w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG w Polsce.

Elektromobilność – wsparcie dla pojazdów zeroemisyjnych i infrastruktury ładowania

Jednym z obszarów objętych wsparciem jest rozwój transportu zeroemisyjnego. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu lub leasingu nowych pojazdów ciężarowych kategorii N2 i N3. Program obejmuje pojazdy przeznaczone do przewozu ładunków, a wsparcie może zostać przeznaczone na zakup pojazdu lub – w przypadku leasingu – na pokrycie opłaty wstępnej. Nabór prowadzony jest do 30 czerwca 2029 r.

Równolegle rozwijane są programy dotyczące infrastruktury ładowania dla transportu ciężkiego. W naborze planowanym na III / IV kwartał br. przewidziano wsparcie budowy stacji ładowania zlokalizowanych m.in. wzdłuż sieci bazowej TEN-T, w centrach logistycznych, bazach eksploatacyjnych oraz terminalach intermodalnych. Poziom wsparcia może sięgać nawet 100% kosztów kwalifikowanych.

Trwający do 6 października nabór na poziomie Komisji Europejskiej dotyczący publicznie dostępnych hubów ładowania dla pojazdów ciężarowych zakłada wsparcie inwestycji obejmujących m.in. punkty ładowania o dużej mocy – co najmniej 1 MW.

Biogaz, biometan i magazyny energii wśród priorytetów inwestycyjnych

Kolejnym istotnym kierunkiem wsparcia jest rozwój gospodarki opartej na biogazie i biometanie. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dotacje na budowę nowych instalacji fermentacji biomasy wraz z systemami oczyszczania biogazu do biometanu oraz przyłączeniem do sieci gazowej. Poziom dofinansowania może wynieść do 45% kosztów kwalifikowanych. Nabór trwa do
18 sierpnia br.

Planowane na październik 2026 są także nabory dotyczące wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem biogazu oraz programu „Energia dla wsi”, obejmującego m.in. instalacje biogazowe, elektrownie wodne, instalacje wiatrowe i fotowoltaiczne wraz z magazynami energii. Poziom wsparcia może wynieść do 65% kosztów kwalifikowanych w formie bezzwrotnej dotacji, natomiast finansowanie zwrotne w formie pożyczki może objąć do 100% kosztów kwalifikowanych.

Magazynowanie energii jest kolejnym obszarem, który zyskuje na znaczeniu w kontekście stabilności systemu energetycznego. Instrumenty planowane na III / IV kw. 2026 obejmują zarówno magazyny ciepła dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wytwarzania i dystrybucji ciepła, jak i średniej wielkości magazyny energii elektrycznej zintegrowane z istniejącymi instalacjami OZE. W tym przypadku spodziewana wysokość dotacji wyniesie w zależności od programu oraz wielkości przedsiębiorstwa do 65% kosztów kwalifikowanych, zaś pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

Technologie cleantech i dekarbonizacja przemysłu z możliwością wysokiego poziomu wsparcia

Przedsiębiorstwa oraz konsorcja mogą również skorzystać z naborów w ramach programu STEP dotyczącego czystych i zasobooszczędnych technologii. Wsparcie obejmuje zarówno projekty badawczo-rozwojowe, jak i inwestycyjne, których celem jest rozwój technologii wzmacniających niezależność strategiczną Unii Europejskiej oraz przyspieszających transformację przemysłu.

Finansowane mogą być m.in. rozwiązania związane z odnawialnymi źródłami energii, magazynowaniem energii, wodorem, wychwytywaniem i wykorzystaniem CO₂, zrównoważonymi paliwami alternatywnymi, efektywnością energetyczną czy transformacyjnymi technologiami przemysłowymi. W zależności od rodzaju projektu i wielkości przedsiębiorstwa poziom wsparcia może wynieść do 80% kosztów kwalifikowanych.

Nowe zasady przyłączania do sieci zmieniają warunki realizacji projektów energetycznych

Równolegle z pojawiającymi się możliwościami finansowania przedsiębiorcy muszą uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji Prawa energetycznego, określanej jako „ustawa sieciowa”. Regulacja, która weszła w życie 30 kwietnia 2026 r., ma na celu uporządkowanie procesu przyłączeniowego, ograniczenie blokowania dostępnych mocy przez niezrealizowane projekty oraz zwiększenie efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej.

Nowe przepisy wprowadzają m.in. wyższe koszty związane ze składaniem wniosków o wydanie warunków przyłączenia, wyższe zaliczki oraz obowiązek ustanowienia zabezpieczeń finansowych dla wybranych projektów. Skrócono również okres ważności warunków przyłączenia z dwóch lat do roku, wprowadzono kamienie milowe dla realizacji inwestycji oraz ograniczenia dotyczące zmian lokalizacji projektów.

Zmiany dotyczą przede wszystkim inwestorów realizujących większe projekty wymagające dostępu do sieci – w szczególności deweloperów OZE, podmiotów rozwijających magazyny energii, przedsiębiorstw energochłonnych oraz jednostek samorządu terytorialnego i spółek komunalnych.

Zmiany w procesie przyłączeniowym oznaczają dla przedsiębiorców konieczność ponownej analizy planowanych i realizowanych projektów energetycznych. Szczególnej uwagi wymagają inwestycje posiadające już wydane warunki przyłączenia – warto zweryfikować, czy podlegają one nowym obowiązkom związanym z opłatami, zaliczkami lub zabezpieczeniami oraz czy istnieje ryzyko wygaśnięcia uprawnień w przypadku opóźnień. Kluczowe będzie kompleksowe podejście łączące analizę możliwości finansowania, ocenę ryzyk regulacyjnych oraz odpowiednie przygotowanie techniczne i formalne projektu – wskazuje Anna Szczodra, Partner współzarządzający, radca prawny, lider doradztwa dla branży energetycznej w Polsce i EMA w KPMG Law.

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