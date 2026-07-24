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BANKOWOŚĆ
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Bank Millennium najlepszym bankiem cyfrowym w Polsce 2026

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Bank Millennium otrzymał nagrodę Poland’s Best Digital Bank w konkursie Awards for Excellence 2026 organizowanym przez magazyn „Euromoney”. To jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży finansowej określane mianem oscarów świata bankowości.

Międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney od wielu lat wyróżnia instytucje i liderów rynku, którzy wyznaczają globalne standardy w bankowości oraz na rynkach kapitałowych. Jego oceny opierają się na twardych danych zbieranych na podstawie ustandaryzowanych zgłoszeń. W trakcie rygorystycznego procesu badawczego eksperci analizują innowacyjność i wyniki finansowe badanych podmiotów. Oscary świata bankowości przyznawane są w kilkudziesięciu kategoriach globalnych i regionalnych.

„Otrzymanie nagrody „Poland’s Best Digital Bank” to dla nas ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że nasza strategia rozwoju cyfrowego przynosi realne korzyści klientom. Stawiamy na innowacje, prostotę i bezpieczeństwo, tworząc rozwiązania, które ułatwiają codzienne zarządzanie finansami. Nadal rozwijamy naszą strategię obsługi wielokanałowej, w ramach której klient otrzymuje pełne wsparcie w wybranym przez siebie kontekście i kanale. Spójne doświadczenie klienta jest możliwe dzięki synergii między kanałami cyfrowymi i tradycyjnymi, również w aplikacji mobilnej. Jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci.” – powiedziała Halina Karpińska, członkini zarządu Banku Millennium.

„Aplikacja bankowa stanowi obecnie serce obsługi klienta – jest intuicyjna, szybka i bezpieczna. Jest to pierwszy wybór klientów w codziennych kontaktach z bankiem. Już 74% użytkowników loguje się do banku wyłącznie za pośrednictwem aplikacji. W 2025 roku udoskonaliliśmy nasze codzienne procesy bankowe i dodaliśmy do aplikacji nowe opcje transakcji, a także nowe produkty, metody płatności i usługi na styku z handlem elektronicznym. Rozpoczęliśmy również prace nad asystentem AI, który pomoże kształtować ekosystem obsługi obok tradycyjnych rozwiązań. Nagroda Euromoney motywuje do dalszego rozwoju innowacji, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku i klientów.” – podkreśla Jarek Hermann, członek zarządu Banku Millennium.

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