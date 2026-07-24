Kuehne+Nagel podnosi prognozę na 2026 rok po dobrym kwartale

Kuehne+Nagel notuje dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 roku.
- Doskonałe wyniki w dywizji logistyki lotniczej osiągnięte poprzez wzrost udziału w rynku i korzystną zmianę struktury przychodów
- Poprawa efektywności w całej Grupie
- Przyspieszone wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji
- Prognoza EBIT na cały 2026 rok podwyższona do przedziału 1,35-1,55 mld CHF
|Grupa Kuehne+Nagel
CHF mill.
|H1 2026
|H1 2025
|Δ
|Δ*
|Q2 2026
|Q2 2025
|Δ
|Δ*
|Obrót netto
|12,219
|12,479
|-2%
|3%
|6,616
|6,149
|8%
|11%
|Zysk brutto
|4,359
|4,424
|-2%
|3%
|2,249
|2,187
|3%
|6%
|EBITDA
|1,158
|1,193
|-3%
|3%
|596
|566
|5%
|10%
|EBIT
|724
|744
|-3%
|4%
|381
|342
|11%
|17%
|Zyski
|524
|555
|-6%
|–
|276
|252
|10%
|15%
|Wolne przepływy pieniężne
|310
|295
|5%
|116
|122
|-5%
*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych
Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła bardzo dobre wyniki biznesowe w drugim kwartale 2026 roku. Przychody netto wzrosły o 8% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 6,6 mld CHF (11% przy stałych kursach walutowych). EBIT wzrósł o 11% do 381 mln CHF (17% przy stałych kursach walutowych), natomiast zysk wzrósł o 10% do 276 mln CHF (15% przy stałych kursach walutowych). Wskaźnik konwersji Grupy wyniósł 17%.
Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG:
„Grupa Kuehne+Nagel nabrała znacznego rozpędu w drugim kwartale 2026 r., po raz kolejny wykazując swoją zdolność do skutecznego pozycjonowania się na rynku. Dywizja logistyki lotniczej odnotowała doskonały kwartał, zwiększając zysk o 35%.
Jednocześnie przyspieszamy wdrażanie sztucznej inteligencji w całej organizacji. Od optymalizacji procesów operacyjnych po integrację agentów AI – tworzymy podstawy dla wymiernego wzrostu wydajności i ciągłego podnoszenia jakości usług”.
Na podstawie wyników za pierwszą połowę 2026 r. firma Kuehne+Nagel przewiduje obecnie, że cykliczny EBIT za cały rok wyniesie od 1,35 do 1,55 mld CHF.
Logistyka morska
|CHF mill.
|H1 2026
|H1 2025
|Δ
|Δ*
|Q2 2026
|Q2 2025
|Δ
|Δ*
|Obrót netto
|4,057
|4,711
|-14%
|-9%
|2,171
|2,212
|-2%
|1%
|Zysk brutto
|928
|1,093
|-15%
|-10%
|479
|516
|-7%
|-4%
|EBIT
|253
|368
|-31%
|-27%
|140
|158
|-11%
|-6%
*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych
Przychody netto w logistyce morskiej wyniosły w drugim kwartale 2026 r. 2,2 mld CHF, a EBIT osiągnął poziom 140 mln CHF. Wskaźnik konwersji wyniósł 29%, co stanowi poprawę o cztery punkty procentowe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 r. W pierwszej połowie roku wolumen przewozów kontenerowych wyniósł łącznie 2,1 mln TEU.
Drugi kwartał 2026 r. charakteryzował się dalszym wzrostem wydajności w całej sieci oraz wzrostem udziału w rynku na trasach z Azji do Europy i Ameryki Północnej. Działalność eksportowa z Europy pozostawała na niskim poziomie ze względu na słabą koniunkturę gospodarczą. Dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kosztami firma Kuehne+Nagel częściowo zrównoważyła ten spadek poprzez obniżenie kosztów produkcji.
Logistyka lotnicza
|CHF mill.
|H1 2026
|H1 2025
|Δ
|Δ*
|Q2 2026
|Q2 2025
|Δ
|Δ*
|Obrót netto
|3,865
|3,649
|6%
|13%
|2,238
|1,867
|20%
|25%
|Zysk brutto
|901
|874
|3%
|10%
|494
|435
|14%
|18%
|EBIT
|265
|230
|15%
|24%
|154
|114
|35%
|42%
*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych
W drugim kwartale 2026 r. obroty netto w logistyce lotniczej wzrosły o 20% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 2,2 mld CHF, natomiast EBIT wzrósł o 35% do 154 mln CHF. Wskaźnik konwersji wyniósł 31%. Wolumen przewozów lotniczych osiągnął 1,1 mln ton w pierwszej połowie 2026 r.
Wyniki te związane są przede wszystkim z poprawą struktury portfela klientów oraz wzrostem udziału w rynku, szczególnie w sektorze technologicznym. Jednocześnie firma Kuehne+Nagel jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję w zakresie kompleksowych rozwiązań logistycznych, na przykład poprzez transport sprzętu infrastruktury chmurowej dla firmy Google z Azji do Stanów Zjednoczonych.
Logistyka drogowa
|CHF mill.
|H1 2026
|H1 2025
|Δ
|Δ*
|Q2 2026
|Q2 2025
|Δ
|Δ*
|Obrót netto
|1,908
|1,752
|9%
|13%
|1,000
|881
|14%
|16%
|Zysk brutto
|706
|668
|6%
|9%
|367
|337
|9%
|12%
|EBIT
|61
|47
|30%
|38%
|36
|28
|29%
|36%
*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych
W drugim kwartale 2026 r. obroty netto w dywizji drogowej wzrosły o 14% do 1,0 mld CHF, natomiast EBIT wzrósł o 29% do 36 mln CHF. Jednostka biznesowa zwiększyła swój udział w rynku we wszystkich regionach. Szczególnie pozytywny wpływ na wyniki miały usługi pośrednictwa celnego.
1 maja 2026 r. Søren Schmidt, uznany lider branży, objął kierownictwo nad globalną działalnością Kuehne+Nagel w zakresie logistyki drogowej.
Logistyka kontraktowa
|CHF mill.
|H1 2026
|H1 2025
|Δ
|Δ*
|Q2 2026
|Q2 2025
|Δ
|Δ*
|Obrót netto
|2,389
|2,367
|1%
|4%
|1,207
|1,189
|2%
|4%
|Zysk brutto
|1,824
|1,789
|2%
|6%
|909
|899
|1%
|3%
|EBIT
|145
|99
|47%
|53%
|51
|42
|21%
|26%
*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych
W drugim kwartale 2026 r. obroty netto w logistyce kontraktowej wzrosły o 2% do 1,2 mld CHF, natomiast EBIT wzrósł o 21% do 51 mln CHF.
W pierwszej połowie 2026 r. dywizja ta pozyskała nowe zlecenia od klientów z sektora technologicznego. Łączna powierzchnia nowych magazynów przeznaczonych dla dostawców usług w chmurze przekroczy 300 000 mkw.
Dr Joerg Wolle, prezes zarządu Kuehne+Nagel International AG:
„W pierwszej połowie 2026 r. Kuehne+Nagel z powodzeniem wykorzystało swoje strategiczne atuty w zmiennym i niepewnym otoczeniu w światowym handlu. Dzięki konsekwentnej realizacji naszego programu zwiększania efektywności oraz wysokim wynikom operacyjnym Grupa jeszcze bardziej wzmocniła swoje możliwości i atrakcyjność dla klientów. Otwierając nowe centrum IT w Indiach, dokonujemy ukierunkowanych inwestycji zarówno w efektywność, jak i w nasze możliwości w zakresie innowacji i technologii.
W świetle pozytywnego rozwoju działalności oraz naszej jeszcze silniejszej pozycji rynkowej podnosimy prognozę wyników finansowych na cały rok 2026”.