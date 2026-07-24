Kuehne+Nagel podnosi prognozę na 2026 rok po dobrym kwartale

Kuehne+Nagel notuje dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2026 roku.

Doskonałe wyniki w dywizji logistyki lotniczej osiągnięte poprzez wzrost udziału w rynku i korzystną zmianę struktury przychodów

Poprawa efektywności w całej Grupie

Przyspieszone wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji

Prognoza EBIT na cały 2026 rok podwyższona do przedziału 1,35-1,55 mld CHF

Grupa Kuehne+Nagel CHF mill. H1 2026 H1 2025 Δ Δ* Q2 2026 Q2 2025 Δ Δ* Obrót netto 12,219 12,479 -2% 3% 6,616 6,149 8% 11% Zysk brutto 4,359 4,424 -2% 3% 2,249 2,187 3% 6% EBITDA 1,158 1,193 -3% 3% 596 566 5% 10% EBIT 724 744 -3% 4% 381 342 11% 17% Zyski 524 555 -6% – 276 252 10% 15% Wolne przepływy pieniężne 310 295 5% 116 122 -5%

*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych

Grupa Kuehne+Nagel osiągnęła bardzo dobre wyniki biznesowe w drugim kwartale 2026 roku. Przychody netto wzrosły o 8% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 6,6 mld CHF (11% przy stałych kursach walutowych). EBIT wzrósł o 11% do 381 mln CHF (17% przy stałych kursach walutowych), natomiast zysk wzrósł o 10% do 276 mln CHF (15% przy stałych kursach walutowych). Wskaźnik konwersji Grupy wyniósł 17%.

Stefan Paul, dyrektor generalny Kuehne+Nagel International AG:

„Grupa Kuehne+Nagel nabrała znacznego rozpędu w drugim kwartale 2026 r., po raz kolejny wykazując swoją zdolność do skutecznego pozycjonowania się na rynku. Dywizja logistyki lotniczej odnotowała doskonały kwartał, zwiększając zysk o 35%.

Jednocześnie przyspieszamy wdrażanie sztucznej inteligencji w całej organizacji. Od optymalizacji procesów operacyjnych po integrację agentów AI – tworzymy podstawy dla wymiernego wzrostu wydajności i ciągłego podnoszenia jakości usług”.

Na podstawie wyników za pierwszą połowę 2026 r. firma Kuehne+Nagel przewiduje obecnie, że cykliczny EBIT za cały rok wyniesie od 1,35 do 1,55 mld CHF.

Logistyka morska

CHF mill. H1 2026 H1 2025 Δ Δ* Q2 2026 Q2 2025 Δ Δ* Obrót netto 4,057 4,711 -14% -9% 2,171 2,212 -2% 1% Zysk brutto 928 1,093 -15% -10% 479 516 -7% -4% EBIT 253 368 -31% -27% 140 158 -11% -6%

*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych

Przychody netto w logistyce morskiej wyniosły w drugim kwartale 2026 r. 2,2 mld CHF, a EBIT osiągnął poziom 140 mln CHF. Wskaźnik konwersji wyniósł 29%, co stanowi poprawę o cztery punkty procentowe w porównaniu z pierwszym kwartałem 2026 r. W pierwszej połowie roku wolumen przewozów kontenerowych wyniósł łącznie 2,1 mln TEU.

Drugi kwartał 2026 r. charakteryzował się dalszym wzrostem wydajności w całej sieci oraz wzrostem udziału w rynku na trasach z Azji do Europy i Ameryki Północnej. Działalność eksportowa z Europy pozostawała na niskim poziomie ze względu na słabą koniunkturę gospodarczą. Dzięki zdyscyplinowanemu zarządzaniu kosztami firma Kuehne+Nagel częściowo zrównoważyła ten spadek poprzez obniżenie kosztów produkcji.

Logistyka lotnicza

CHF mill. H1 2026 H1 2025 Δ Δ* Q2 2026 Q2 2025 Δ Δ* Obrót netto 3,865 3,649 6% 13% 2,238 1,867 20% 25% Zysk brutto 901 874 3% 10% 494 435 14% 18% EBIT 265 230 15% 24% 154 114 35% 42%

*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych

W drugim kwartale 2026 r. obroty netto w logistyce lotniczej wzrosły o 20% w ujęciu rok do roku, osiągając poziom 2,2 mld CHF, natomiast EBIT wzrósł o 35% do 154 mln CHF. Wskaźnik konwersji wyniósł 31%. Wolumen przewozów lotniczych osiągnął 1,1 mln ton w pierwszej połowie 2026 r.

Wyniki te związane są przede wszystkim z poprawą struktury portfela klientów oraz wzrostem udziału w rynku, szczególnie w sektorze technologicznym. Jednocześnie firma Kuehne+Nagel jeszcze bardziej umocniła swoją pozycję w zakresie kompleksowych rozwiązań logistycznych, na przykład poprzez transport sprzętu infrastruktury chmurowej dla firmy Google z Azji do Stanów Zjednoczonych.

Logistyka drogowa

CHF mill. H1 2026 H1 2025 Δ Δ* Q2 2026 Q2 2025 Δ Δ* Obrót netto 1,908 1,752 9% 13% 1,000 881 14% 16% Zysk brutto 706 668 6% 9% 367 337 9% 12% EBIT 61 47 30% 38% 36 28 29% 36%

*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych

W drugim kwartale 2026 r. obroty netto w dywizji drogowej wzrosły o 14% do 1,0 mld CHF, natomiast EBIT wzrósł o 29% do 36 mln CHF. Jednostka biznesowa zwiększyła swój udział w rynku we wszystkich regionach. Szczególnie pozytywny wpływ na wyniki miały usługi pośrednictwa celnego.

1 maja 2026 r. Søren Schmidt, uznany lider branży, objął kierownictwo nad globalną działalnością Kuehne+Nagel w zakresie logistyki drogowej.

Logistyka kontraktowa

CHF mill. H1 2026 H1 2025 Δ Δ* Q2 2026 Q2 2025 Δ Δ* Obrót netto 2,389 2,367 1% 4% 1,207 1,189 2% 4% Zysk brutto 1,824 1,789 2% 6% 909 899 1% 3% EBIT 145 99 47% 53% 51 42 21% 26%

*po uwzględnieniu wpływu kursów walutowych

W drugim kwartale 2026 r. obroty netto w logistyce kontraktowej wzrosły o 2% do 1,2 mld CHF, natomiast EBIT wzrósł o 21% do 51 mln CHF.

W pierwszej połowie 2026 r. dywizja ta pozyskała nowe zlecenia od klientów z sektora technologicznego. Łączna powierzchnia nowych magazynów przeznaczonych dla dostawców usług w chmurze przekroczy 300 000 mkw.

Dr Joerg Wolle, prezes zarządu Kuehne+Nagel International AG:

„W pierwszej połowie 2026 r. Kuehne+Nagel z powodzeniem wykorzystało swoje strategiczne atuty w zmiennym i niepewnym otoczeniu w światowym handlu. Dzięki konsekwentnej realizacji naszego programu zwiększania efektywności oraz wysokim wynikom operacyjnym Grupa jeszcze bardziej wzmocniła swoje możliwości i atrakcyjność dla klientów. Otwierając nowe centrum IT w Indiach, dokonujemy ukierunkowanych inwestycji zarówno w efektywność, jak i w nasze możliwości w zakresie innowacji i technologii.

W świetle pozytywnego rozwoju działalności oraz naszej jeszcze silniejszej pozycji rynkowej podnosimy prognozę wyników finansowych na cały rok 2026”.