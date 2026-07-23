7R Park Warsaw South III w Sękocinie
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7R wraca na warszawski rynek magazynowy. W Sękocinie powstanie park o powierzchni 47 tys. mkw.

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7R rozpoczyna realizację nowoczesnego parku magazynowego 7R Park Warsaw South III w Sękocinie pod Warszawą. Projekt będzie składał się z dwóch budynków o łącznej powierzchni najmu około 47 000 mkw. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na początek sierpnia 2026 r. Jeszcze przed rozpoczęciem budowy 7R zawarł pierwszą, długoletnią umowę najmu. Strefa Tenisa, największy sklep e-commerce w Polsce sprzedający akcesoria dla grających w tenisa, wynajął 3 500 mkw. powierzchni w kompleksie.

Realizacja 7R Park Warsaw South III oznacza powrót 7R na stołeczny rynek magazynowy po kilkuletniej przerwie. Inwestycja powstaje w Sękocinie, przy granicy z Jankami, w jednej z najbardziej rozpoznawalnych lokalizacji logistycznych w otoczeniu Warszawy. Kompleks został zaprojektowany z myślą o firmach z sektorów e-commerce, omnichannel, retailu, logistyki last mile, dystrybucji oraz lekkiej produkcji, poszukujących efektywnej i elastycznej powierzchni w bezpośrednim sąsiedztwie największego rynku konsumenckiego w Polsce. 7R Park Warsaw South III i jego lokalizacja gwarantuje z jednej strony szybkie i elastyczne czasy dostaw, a z drugiej zaś stanowi atrakcyjne rozwiązanie w porównaniu z magazynami miejskimi pod kątem efektywności kosztowej.

Powrót na rynek warszawski to jeden z kluczowych elementów naszej strategii rozwoju w Polsce. Warszawa i jej otoczenie pozostają największym i najbardziej dojrzałym rynkiem magazynowym w kraju, a Sękocin wpisuje się w pozycję jednej z najważniejszych lokalizacji logistycznych w południowej części aglomeracji. 7R Park Warsaw South III poszerzy ofertę nowoczesnych powierzchni magazynowych, odpowiadając na potrzeby zarówno rynku stołecznego, jak i firm rozwijających krajowe sieci dystrybucji. Pozyskanie pierwszego najemcy jeszcze przed rozpoczęciem budowy potwierdza potencjał komercyjny Inwestycji i zasadność naszego powrotu na tej rynek – powiedziała Izabela Trancygier, Head of Region Central & South w 7R.

7R Park Warsaw South III powstanie w pobliżu drogi ekspresowej S8 oraz w niedużej odległości od węzła Opacz, integrującego trasy S2, S7 i S8 oraz autostradę A2. Takie położenie zapewnia sprawne połączenia z centrum Warszawy, Lotniskiem Chopina oraz najważniejszymi szlakami transportowymi prowadzącymi do innych części kraju. Lokalizacja w sąsiedztwie stolicy zapewnia również dostęp do rozwiniętej infrastruktury logistycznej i usługowej oraz szerokiej bazy pracowników. Dzięki temu projekt będzie mógł wspierać zarówno dystrybucję aglomeracyjną, jak i operacje prowadzone na większą skalę.

Pierwszym najemcą kompleksu została Strefa Tenisa, największy w Polsce sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży sprzętu, odzieży i akcesoriów tenisowych. Firma wynajęła 3 500 mkw. nowoczesnej powierzchni, która będzie wspierała rozwój jej sprzedaży internetowej i zaplecza logistycznego.

Strefa Tenisa od ponad dwóch dekad rozwija ofertę skierowaną zarówno do osób rozpoczynających grę w tenisa, jak i zawodników, trenerów oraz klubów tenisowych. Firma oferuje produkty czołowych światowych marek, m.in. Wilson, Babolat, Head, Yonex, Tecnifibre, Nike, Adidas, ASICS, On i Lacoste. W ostatnich latach Strefa Tenisa intensywnie rozwija sprzedaż internetową, operacje logistyczne i działalność zagraniczną pod markami Strefa Tenisa oraz Tennis Zone. Firma jest obecna na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej oraz planuje dalszą ekspansję europejską.

Dynamiczny rozwój Strefy Tenisa na rynku krajowym oraz nasza coraz silniejsza pozycja na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej wymagają od nas strategicznych decyzji w obszarze logistyki. Wybór 7R Park Warsaw South III to kolejny, naturalny krok w naszej ekspansji. Nowoczesna przestrzeń o powierzchni 3 500 mkw. pozwoli nam znacząco usprawnić procesy operacyjne, zwiększyć wydajność e-commerce i zagwarantować jeszcze szybszą realizację zamówień dla naszych klientów w Polsce i za granicą. Kluczowa była dla nas gwarancja solidności sprawdzonego dewelopera jakim jest 7R oraz to, że lokalizacja kompleksu jest w Sękocinie, która łączy bliskość warszawskiego rynku konsumenckiego z dogodnym wyjazdem na główne arterie transportowe kraju. Jest nam niezmiernie miło, że jako lider branży możemy zostać pierwszym najemcą tej inwestycji i rozwijać nasze zaplecze w tak nowoczesnym obiekcie logistycznym – skomentował Sławomir Sylwestrzak, Prezes Zarządu Strefa Tenisa.

W przypadku firm działających w formule e-commerce kluczowe znaczenie ma nie tylko sama powierzchnia, ale przede wszystkim możliwość jej dostosowania do konkretnego modelu operacyjnego. Ważne są sprawne przyjęcia i wydania towaru, efektywna organizacja stref magazynowych oraz możliwość dalszego skalowania działalności. 7R Park Warsaw South III daje najemcom swobodę w konfiguracji modułów i zaplecza biurowego, a jego parametry techniczne pozwalają zaplanować procesy od początku zgodnie z potrzebami użytkownika. Umowa ze Strefą Tenisa pokazuje, że projekt odpowiada na wymagania rozwijających się firm, które oczekują od powierzchni magazynowej realnego wsparcia dla swojej działalności operacyjnej – powiedział Jakub Rzeżuchowski, Senior Leasing Manager w 7R.

7R Park Warsaw South III zaoferuje łącznie 47 000 mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej klasy A w formule multitenant. Możliwy podział budynków na niezależne moduły (o minimalnej powierzchni 1 620 mkw.) pozwala na dopasowanie wielkości oraz układu wynajmowanej przestrzeni do potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. Projekt będzie wspierał m.in. operacje logistyczne i dystrybucyjne, obsługę sprzedaży internetowej oraz procesy lekkiej produkcji.

Budynki w ramach 7R Park Warsaw South III będą posiadały zaawansowane parametry techniczne, zaoferują przestrzeń o wysokości 10 m netto, posadzkę o nośności 7 T/m2 czy siatkę słupów 12×22,5 m z poszerzona strefą przydokową (pierwszy słup odsunięty na 24 m), Wyposażone będą również m.in. w hydrauliczne doki przeładunkowe, destryfikatory powietrza zmniejszające różnice temperaturowe wewnątrz, a także w instalację tryskaczową zgodnie z normą NFPA 13. Mają na względnie możliwie największą elastyczność dla klientów, budynki zaprojektowane zostały na dopuszczalne obciążenie ogniowe powyżej 4000 MJ/m2.

Ponadto, w projekcie zostaną zastosowane liczne rozwiązania wspierające efektywność energetyczną i komfort użytkowników, w tym system zarządzania budynkiem BMS, oświetlenie LED sterowane systemem DALI, instalacja fotowoltaiczna oraz ładowarki dla samochodów elektrycznych. Ukończenie pierwszego etapu inwestycji, która powstanie zgodnie z kryteriami certyfikacji środowiskowej BREEAM na poziomie Excellent, zaplanowano na marzec 2027 r.

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