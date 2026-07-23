Czynsze rosły szybciej niż inflacja. Heimstaden poprawił wyniki w drugim kwartale

W drugim kwartale 2026 roku Heimstaden Bostad zwiększył przychody z najmu o 4,1 proc. w ujęciu like-for-like, utrzymując bardzo wysoki poziom wynajęcia na poziomie 98,8 proc. Dzięki silnemu wzrostowi czynszów, wysokiemu obłożeniu oraz konsekwentnej dyscyplinie kosztowej Heimstaden Bostad osiągnął rekordową marżę NOI. W ramach programu prywatyzacji sprzedano 538 mieszkań o łącznej wartości 2 238 mln SEK, uzyskując premię 30,1 proc. względem wartości księgowej.

W drugim kwartale Heimstaden kontynuował stabilny wzrost oraz wysoką efektywność operacyjną. Wzrost czynszów przewyższający inflację oraz skuteczna realizacja modelu operacyjnego przełożyły się na dalszą poprawę wyników. Kwartalna marża NOI wzrosła do 75,9 proc., a marża NOI w ujęciu LTM osiągnęła rekordowy poziom 73,1 proc. Solidne fundamenty operacyjne wsparły również wzrost wartości nieruchomości o 0,2 proc.

Wskaźnik LTV netto uległ dalszej poprawie i wyniósł 47,9 proc., przy jednoczesnym wzroście wskaźnika pokrycia odsetek (ICR) do poziomu 2,3x. W drugim kwartale Spółka wyemitowała również zielone obligacje o wartości 650 mln SEK z terminem zapadalności 3,5 roku oraz 500 mln SEK z terminem zapadalności 5 lat, wzmacniając strukturę finansowania i utrzymując wysoki poziom elastyczności finansowej.

Drugi kwartał 2026 roku przyniósł bardzo dobre wyniki w zakresie prywatyzacji. Na wszystkich rynkach sprzedano łącznie 538 mieszkania z premią 30,1 proc. względem wartości księgowej, co potwierdza utrzymujące się silne zainteresowanie inwestorów sektorem mieszkaniowym.

– W połowie roku nasze portfolio ponownie osiągnęło bardzo dobre wyniki operacyjne. Czynsze rosły szybciej niż inflacja bazowa, co było efektem konsekwentnej realizacji naszego modelu operacyjnego oraz zdyscyplinowanego zarządzania portfelem – podkreśla Helge Krogsbøl, Co-CEO Heimstaden.

– Dzisiejsze wyniki potwierdzają, że realizowana strategia przynosi oczekiwane rezultaty. Utrzymujemy nasze założenia na 2026 rok, opierając się na ostrożnym zarządzaniu ryzykiem stóp procentowych, efektywnej alokacji kapitału oraz konsekwentnym wykorzystaniu potencjału wysokiej jakości portfela mieszkaniowego – dodaje Christian Fladeland, Co-CEO Heimstaden.

– W Polsce w drugim kwartale utrzymaliśmy tempo sprzedaży z pierwszego kwartału, pomimo rosnącej ostrożności kupujących oraz szerszej oferty wolnych lokali. Jednocześnie poprawiliśmy zyskowność na sprzedaży dzięki większej dyscyplinie przy wycenie mieszkań oraz wysiłkowi naszych agentów, w tym naszego świeżo utworzonego zespołu, który odpowiadał za 38% wszystkich transakcji w tym kwartale. Jeżeli chodzi o nasz biznes operacyjny najmu, osiągnęliśmy bardzo wysoką marżę operacyjną i poprawiliśmy ją rok do roku – wraz z wzrostem czynszów o 3,8 proc., pomimo uwzględnienia efektu pustostanów, w okresie bardziej stabilnym czynszowo, niż w poprzednich latach. Przychody z najmu wyniosły 48 mln SEK, a wartość portfela, po uwzględnieniu efektu prywatyzacji, nieznacznie, ale ponownie wzrosła do ok. 4,2 mld SEK przy poprawie rentowności portfela powyżej 5,6%. Aktywnie realizujemy sprzedaż – w drugim kwartale jej wartość wyniosła 227 mln SEK. Był to nasz najlepszy kwartał od początku procesu prywatyzacji pod względem osiągniętej marży, co potwierdza zasadność prowadzonej strategii. W tym czasie podpisaliśmy również ponad 500 nowych umów najmu i jesteśmy dobrze przygotowani na okres letni pod względem oferty mieszkań – podkreśla Paweł Romańczuk, Head of Asset Management & Operations w Heimstaden Poland.

Heimstaden jest wiodącą europejską firmą działającą w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. Dysponujemy 156,000 mieszkaniami, a wartość posiadanych przez nas nieruchomości wynosi 331 mld SEK. Koncentrujemy się na nabywaniu, budowie i zarządzaniu budynkami w długoterminowej perspektywie. Kierując się naszym skandynawskim dziedzictwem i wartościami Dare, Care i Share, realizujemy naszą misję, aby wzbogacać i upraszczać życie naszych klientów poprzez ideę Friendly Homes.