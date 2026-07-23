Grupa Kęty buduje struktury sprzedażowe we Francji

Grupa Kęty SA rozpoczęła budowę lokalnych struktur sprzedażowych we Francji, powołując spółkę Aluprof France SAS. To jeden z pierwszych widocznych efektów filaru ekspansji zagranicznej w przyjętej strategii Grupy na lata 2025-2029, zgodnie z którą 1,7 mld zł nowej sprzedaży ma pochodzić z rynków zagranicznych. Już dziś ponad połowa przychodów Grupy pochodzi spoza Polski.

Strategia Grupy Kęty zakłada wzrost skonsolidowanych przychodów z 5,144 mld zł w 2024 r. do 7,754 mld zł w 2029 r. To średnioroczny wzrost na poziomie 8,6% – przy zwiększeniu udziału sprzedaży zagranicznej z ponad 50% obecnie do 54% na koniec okresu strategii. Priorytetowym kierunkiem jest Europa Zachodnia, w której rozwój ma postępować zarówno organicznie przez rozbudowę struktur sprzedażowych, jak i poprzez akwizycje. Ważnym dowodem na wzmocnienie międzynarodowej pozycji Grupy jest wejście jej akcji w skład indeksu STOXX Europe 600, grupującego 600 największych spółek notowanych na europejskich rynkach kapitałowych.

Francja to jeden z liderów renowacji budynków w Europie. Znajduje się także w ścisłej czołówce producentów profili aluminiowych w UE. Z wymagającymi ramami regulacyjnymi – dyrektywą EPBD, francuską normą RE2020 oraz certyfikacjami HQE – które premiują dostawców o udokumentowanej, niskoemisyjnej bazie materiałowej. Specyfika techniczna rynku, m.in. montaż stolarki w warstwie ocieplenia (monoblok) oraz bezinwazyjna renowacja na istniejących ramach, wymaga specjalnie przygotowanej oferty produktowej.

Wybraliśmy ten rynek świadomie: duży, dojrzały, z jasnymi ramami regulacyjnymi w zakresie efektywności energetycznej budynków, które premiują dostawców z udokumentowanym śladem węglowym. Powołanie Aluprof France SAS i lokalnego zespołu to kolejny etap konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju na rynkach Europy Zachodniej, opartej na budowaniu własnych struktur sprzedażowych i bliskiej obecności przy klientach, a nie wyłącznie na działalności eksportowej – mówi Roman Przybylski, prezes zarządu Grupy Kęty SA.

Aluprof France SAS dysponuje lokalną strukturą sprzedażową i serwisową z siedzibą w Saint-Jacques-de-la-Lande w Bretanii, której dyrektorem zarządzającym został Gilles Carré-Roué, doświadczony menadżer z wieloletnim stażem w branży stolarki. Wiosną 2026 r. Grupa rozbudowała lokalny zespół sprzedaży obejmujący obsługę trzech segmentów biznesowych – ekstruzji aluminium, architektonicznych systemów aluminiowych i osłon przeciwsłonecznych. Od decyzji o powołaniu spółki do pierwszej obecności na francuskich targach branżowych mija zaledwie kilka miesięcy. W październiku 2026 r. oferta zostanie po raz pierwszy zaprezentowana w pełnej skali na targach BATIMAT 2026 w Paryżu.

Regulacyjna presja jako szansa dla polskiej inżynierii

Zaostrzający się unijny porządek regulacyjny – dyrektywa EPBD, mechanizm CBAM i wymogi raportowania ESG – ujednolica warunki konkurencji w całej UE oraz wzmacnia pozycję producentów dysponujących udokumentowanym śladem węglowym. Dla Grupy Kęty, największego w Polsce dostawcy profili i komponentów aluminiowych, otwieranie nowych geografii jest naturalnym kierunkiem wzrostu wobec ograniczonego potencjału dalszego zwiększania udziałów na rynku krajowym.

Filary przewagi na rynkach zagranicznych

Argumentem w specyfikacji projektowej jest niskoemisyjne aluminium. Profile wyciskane z wlewków własnej odlewni Grupy Kęty posiadają zweryfikowaną Deklarację Środowiskową EPD typu III (zgodność z normą EN 15804, status „ECO-EPD verified”) o śladzie węglowym 2,02 kg CO₂e/kg – wobec średniej unijnej na poziomie 6,6 kg. W ofercie dostępne są także wlewki Ultra Low Carbon (1,24 kg CO₂e/kg), oparte na wysokim udziale aluminium z recyklingu. To bezpośredni argument dla architektów i deweloperów w projektach objętych wymogami dekarbonizacji oraz certyfikacjami BREEAM, LEED i DGNB.

Drugim filarem jest konsolidacja oferty pod jedną marką. Strategia integruje Segment Systemów Architektonicznych (SSA), Segment Osłon Przeciwsłonecznych (SOP) oraz bazę produkcyjną Segmentu Wyrobów Wyciskanych (SWW) w spójną ofertę systemową. Rebranding SWW pod markę Aluprof Extrusion zaplanowano do końca 2027 r. Dla partnerów zagranicznych oznacza to prostszą komunikację handlową: jeden dostawca i pełen zakres aluminiowej powłoki budynku – od profilu po osłonę przeciwsłoneczną.

Na rynek francuski Grupa przygotowała portfel produktowy: okna MB-79N RENO/MONO i drzwi przesuwne MB-43 SLIDE RENO/MONO z roletami nadstawnymi SKT OPOTERM, systemy przeciwpożarowe zapewniające bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej oraz pełen zakres osłon przeciwsłonecznych – od rolet zewnętrznych i screenów po pergole i markizy.