No Fluff Jobs, rozwijany dotychczas w ramach Grupy Ringier Axel Springer Polska, jeden z najbardziej rozpoznawalnych serwisów rekrutacyjnych dla specjalistów IT w Polsce, dołącza do Grupy Pracuj. Akwizycja umacnia obecność Grupy w segmencie rekrutacji IT, uzupełniając ofertę Pracuj.pl oraz theprotocol.it. No Fluff Jobs posiada ponad 25 tys. aktywnych ofert pracy miesięcznie, marce zaufało ponad 10 tys. klientów, a portal odwiedza co miesiąc ponad 530 tys. unikalnych użytkowników, zapewniając najwyższą wśród polskich serwisów rekrutacyjnych responsywność ofert na stanowiska seniorskie IT. Dla Grupy Ringier Axel Springer Polska transakcja jest częścią konsekwentnej koncentracji na markach, spółkach i projektach, które najmocniej wspierają strategię firmy.

Akwizycja wzmacnia portfolio Grupy Pracuj w jednym z kluczowych segmentów rynku pracy — rekrutacji specjalistów technologicznych — w momencie, w którym rynek IT przechodzi z fazy postpandemicznej korekty do selektywnego odbicia, skoncentrowanego wokół ról seniorskich i związanych z rozwojem AI. Transakcja wpisuje się w Strategię 2030 Grupy Pracuj oraz podejście do rozwoju poprzez selektywne przejęcia innych komplementarnych podmiotów, które uzupełniają istniejący ekosystem marek i technologii HR.

No Fluff Jobs pozostanie odrębną marką w portfolio Grupy Pracuj, w naturalny sposób uzupełniając ofertę grupy w segmencie IT. Serwis ma silną pozycję wśród doświadczonych specjalistów IT, a także wyróżnia się wysoką efektywnością ogłoszeń mierzoną liczbą aplikacji, szczególnie w segmentach mid i senior. Dla Grupy Pracuj oznacza to zwiększenie ekspozycji na najbardziej wartościową część rynku IT: kandydatów o wysokich kompetencjach, których dostępność pozostaje jednym z kluczowych ograniczeń rozwoju firm technologicznych i organizacji przechodzących transformację cyfrową.

Rynek pracy IT zmienia się, ale jego strategiczne znaczenie dla gospodarki i biznesu nie maleje. Po okresie korekty widzimy odbudowę popytu, szczególnie w obszarach wymagających doświadczenia oraz związanych ze sztuczną inteligencją i cyberbezpieczeństwem. Akwizycja No Fluff Jobs wzmacnia naszą obecność w tym segmencie przy zachowaniu dyscypliny kapitałowej. Razem budujemy najszerszą i najbardziej efektywną ofertę rekrutacyjną dla branży IT w Polsce— powiedział Przemysław Gacek, prezes Grupy Pracuj

No Fluff Jobs to silna i rozpoznawalna marka, która przez ostatnie lata rozwijała się w ramach Grupy Ringier Axel Springer Polska. RASP wspierał No Fluff Jobs w skalowaniu biznesu, wzmacnianiu rozpoznawalności marki oraz budowaniu silnej pozycji na rynku rekrutacji technologicznych. Dziś wierzymy, że najlepszym miejscem do dalszego wzrostu No Fluff Jobs będzie Grupa Pracuj, lider serwisów rekrutacyjnych na polskim rynku i wiodąca platforma HR Tech w Europie. Dla Grupy Ringier Axel Springer Polska to decyzja zgodna z naszym strategicznym kierunkiem: większym focusem, jasnymi priorytetami i koncentracją na markach, spółkach oraz projektach, które najmocniej wspierają nasz rozwój— powiedział Krzysztof Stopa, CFO Grupy Ringier Axel Springer Polska

Przez ostatnie 12 lat udowodniliśmy, że transparentność wynagrodzeń działa. Gdy zaczynaliśmy, publikowanie widełek płacowych w ogłoszeniach było wyjątkiem. Dziś jest rynkowym standardem, a No Fluff Jobs odegrał w tej zmianie kluczową rolę. Jestem dumny z tego, co wspólnie z zespołem udało nam się zbudować. Jestem przekonany, że Grupa Pracuj jest najlepszym partnerem, aby dalej rozwijać markę, jej misję i wartości, które od początku nam przyświecały. Dzięki skali, technologii i doświadczeniu Grupy Pracuj No Fluff Jobs będzie mógł jeszcze skuteczniej wspierać pracodawców i specjalistów IT— powiedział Tomasz Bujok, Founder i ustępujący Prezes Zarządu No Fluff Jobs

Transakcja o wartości 10.4 mln zł uzupełnia dotychczasową obecność Grupy Pracuj w segmencie IT. W 2026 roku należący do Grupy serwis theprotocol.it obchodził pięć lat działalności. Od startu platforma opublikowała ponad 120 tys. ofert pracy w IT od ponad 7 300 pracodawców, a w 2025 roku liczba aplikacji kandydatów przekroczyła 2 mln. Serwis jest obecnie drugim najlepiej rozpoznawalnym serwisem rekrutacyjnym IT wśród grupy docelowej w Polsce. Połączenie organicznie rozwijanej marki theprotocol.it z No Fluff Jobs zwiększa skalę działania Grupy Pracuj w specjalistycznym segmencie IT, przy jednoczesnym zachowaniu odrębnych propozycji wartości obu marek.

No Fluff Jobs wnosi do Grupy Pracuj silną markę, lojalną społeczność oraz doświadczenie w komunikacji z wymagającymi kandydatami technologicznymi. Chcemy rozwijać tę markę, wykorzystując jej dotychczasowe atuty i jednocześnie wzmacniając ją potencjałem operacyjnym, technologicznym i sprzedażowym Grupy Pracuj. Naszym celem nie jest ujednolicanie marek, lecz budowa szerszego, bardziej precyzyjnego ekosystemu dla pracodawców i kandydatów IT— dodał Piotr Trzmiel, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Grupie Pracuj, odpowiedzialny za segment ogłoszeń IT w Polsce

Akwizycja następuje w otoczeniu rosnącego znaczenia kompetencji technologicznych i AI. Dane Indeed Hiring Lab z rynku amerykańskiego wskazują, że od lutego 2025 roku liczba ofert dla software developerów wzrosła o niemal 15%, podczas gdy liczba ofert ogółem spadła o 7%. Jednocześnie 71% wzrostu liczby ofert w tym obszarze pochodziło z ról seniorskich, a 37% z ofert zawierających AI w nazwie stanowiska. To potwierdza, że automatyzacja i narzędzia AI nie eliminują popytu na specjalistów IT, lecz przesuwają go w kierunku bardziej doświadczonych, interdyscyplinarnych profili.

W Polsce podobny kierunek widać w badaniach planów zatrudnienia pracodawców. Według Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla III kwartału 2026 roku sektor technologii i usług IT pozostaje jednym z najmocniejszych obszarów pod względem prognoz zatrudnienia, z dodatnią prognozą netto na poziomie +28%.

Z perspektywy Grupy Pracuj transakcja zwiększa przewagę konkurencyjną Grupy w momencie odbicia popytu na kompetencje technologiczne, szczególnie wśród pracodawców poszukujących seniorów, ekspertów AI i cyberbezpieczeństwa, inżynierów danych, architektów systemów oraz zespołów odpowiedzialnych za skalowanie produktów cyfrowych.

Dołączenie do Grupy Pracuj otwiera przed No Fluff Jobs nowy etap rozwoju, przy zachowaniu tożsamości marki i relacji z użytkownikami. Wspólnym mianownikiem obu organizacji jest koncentracja na jakości usług dla kandydatów i pracodawców. Wierzymy, że dzięki skali, doświadczeniu i know-how Grupy Pracuj będziemy mogli jeszcze skuteczniej wspierać firmy w dotarciu do najlepszych specjalistów IT— powiedział Tomasz Wija, Członek Zarządu No Fluff Jobs Sp. z o.o.