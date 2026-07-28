Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. wypracowała w 2kw26 zysk netto w wysokości 408 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r i 36% kw/kw, zwiększając zysk netto za 1poł26 do 708 mln zł (+39% r/r). Raportowany wskaźnik ROE wzrósł w 2kw26 do 14,8%, a w 1poł26 wyniósł 13,6%. Tak mocny wynik został osiągnięty pomimo niższych rynkowych stóp procentowych oraz wyższej efektywnej stawki podatkowej, przy wsparciu ze strony solidnego wyniku z tytułu prowizji netto, zdyscyplinowanego wzrostu kosztów oraz wyraźnie niższego obciążenia związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych.

Pierwsza połowa 2026 roku była mocnym okresem, który znacząco przyczynił się do realizacji naszej Strategii Wartość i Wzrost 2028. Bank Millennium osiągnął solidne wyniki we wszystkich obszarach: wysoki zysk netto w wysokości 708 mln zł; utrzymujący się silny wzrost depozytów klientów; przyśpieszony wzrost pożyczek zarówno w bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej; dalsza poprawa jakości kredytów do nowego najlepszego poziomu w historii; oraz silna pozycja kapitałowa i finansowa.

W bankowości przedsiębiorstw pierwsze półrocze było kolejnym okresem transformacyjnym, charakteryzującym się 70% wzrostem produkcji nowych kredytów rok do roku, napędzanym głównie silnym wzrostem nowych kredytów inwestycyjnych i faktoringu. W rezultacie pożyczki dla firm osiągnęły 25 mld zł, co oznacza wzrost o 6,1 mld zł, czyli 32% rok do roku.

Jest to szczególnie ważne, ponieważ potwierdza jakość naszej działalności handlowej, kompetencje naszych pracowników oraz rosnącą zdolność do pozyskiwania nowych relacji korporacyjnych.

Odnotowano również znaczący wzrost wypłat kredytów hipotecznych oraz produkcji kredytów konsumpcyjnych. Ten kwartał wykazał silny wzrost kredytowy, odpowiadający już imponującemu wzrostowi depozytów klientów, odnotowanemu w ostatnich kwartałach.

Liczba aktywnych klientów detalicznych wzrosła do 3,35 miliona, co świadczy o atrakcyjności usług Banku, znanych z wysokiej jakości i innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby finansowe klientów – powiedział João Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Momentum biznesowe dalej się poprawiało. Portfel kredytowy wzrósł o 10% r/r oraz o 6% od początku roku, napędzany szybkim wzrostem kredytowania przedsiębiorstw oraz wyraźnym odbiciem w segmencie detalicznym. Wartość netto ekspozycji wobec przedsiębiorstw przekroczyła 25 mld zł, wykazując wzrost o 32% r/r, wspierany bardzo silnym wzrostem kredytów korporacyjnych oraz dalszą ekspansją działalności leasingowej oraz faktoringowej.

Kredyty detaliczne również nabrały tempa, przy wysokiej sprzedaży kredytów hipotecznych w PLN na poziomie 3,0 mld zł oraz silnej sprzedaży kredytów konsumpcyjnych w wysokości 2,2 mld zł w 2kw26. Portfel złotowych kredytów hipotecznych powrócił do wzrostu, a portfel kredytów konsumpcyjnych kontynuował ekspansję, potwierdzając silny popyt i skuteczną realizację działań komercyjnych. Liczba aktywnych klientów detalicznych utrzymała stabilny trend wzrostowy i przekroczyła poziom 3,35 mln (+5% r/r), natomiast liczba aktywnych klientów mikrofirm rosła w tempie 12% r/r. Liczba aktywnych klientów cyfrowych przekroczyła 3,15 mln, przy czym klienci „mobile only” stanowili niemal 80% tej grupy.

Płynność pozostała bardzo wysoka. Depozyty klientów wzrosły o 16% r/r i 4% kw/kw, osiągając 141 mld zł, przy korzystniejszej strukturze, ponieważ środki na rachunkach bieżących i oszczędnościowych rosły szybciej niż lokaty terminowe. Wskaźnik kredyty/depozyty utrzymał się poniżej 58%. Wartość produktów inwestycyjnych wzrosła o 6% kw/kw do poziomu ponad 16,6 mld zł. W ramach tej kategorii aktywa zarządzane przez Millennium TFI wzrosły o 6% kw/kw i 30% r/r, osiągając poziom 12,2 mld zł.

Pozycja kapitałowa i finansowanie Grupy uległy dalszemu wzmocnieniu, wspierane przez zysk wygenerowany w 1poł26 oraz styczniową emisję instrumentów AT1 o wartości 1,5 mld zł. Kapitał własny Grupy wzrósł o 36% r/r do 11,3 mld zł, zapewniając solidną bazę kapitałową dla dalszego wzrostu. Wskaźniki kapitałowe pozostawały na solidnych poziomach – TCR miał wartość 17.1%, T1 16.1% a CET1 13.6% na koniec czerwca 2026 r. – a bufory nad wymogami MREL były nadal na wysokich poziomach.

Realizacja strategii Banku i Grupy Banku Millennium

Pierwsza połowa 2026 roku to kolejny etap realizacji „Strategii 2028 – Wartość i Wzrost”, w ramach której bank kontynuuje działania ukierunkowane na osiąganie celów strategicznych oraz bieżąco monitoruje kluczowe wskaźniki efektywności. Plan rozwoju strategicznego obowiązujący w latach 2025 – 2028, zakłada nieprzerwany rozwój w segmencie detalicznym, silne wzmocnienie pozycji banku w segmencie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz poprawę rentowności. Bank stawia na cyfryzację, rozwój oferty, w tym produktów inwestycyjnych i oszczędnościowych, a także na konsekwentne doskonalenie obsługi klienta.

W pierwszym półroczu 2026 r. Bank Millennium kontynuował rozwój wielokanałowego modelu obsługi klientów, łącząc rozwiązania cyfrowe z bezpośrednim wsparciem doradców. W aplikacji mobilnej wdrożono nowe funkcjonalności wspierające kontakt z klientem, w tym możliwość współdzielenia ekranu podczas rozmowy z doradcą oraz usługę połączenia z tłumaczem online Polskiego Języka Migowego. Bank rozwijał również rozwiązania cyfrowe dla klientów. Wśród nich znalazł się specjalny przycisk bezpieczeństwa (Panic Button) umożliwiający natychmiastową blokadę dostępu do usług bankowych w przypadku podejrzenia oszustwa, usługa potwierdzania tożsamości za pomocą kodu QR w ramach Millennium ID, pierwsza na polskim rynku uniwersalnych banków wirtualna karta debetowa do jednorazowych płatności internetowych oraz nowa oferta ubezpieczenia podróżnego.

W obszarze bankowości przedsiębiorstw Bank Millennium konsekwentnie rozwijał wzmożone działania komercyjne skutkujące rekordowym przyrostem portfela kredytowego w tym segmencie. Bank wdrożył również rozwiązania wspierające cyfryzację procesów oraz dostępność usług dla firm. Klienci zyskali możliwość kompleksowego zarządzania firmową kartą płatniczą w aplikacji mobilnej w trybie „Mam tylko kartę”. Bank rozszerzył również ofertę usług dla przedsiębiorców o możliwość uzyskania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w serwisie Millenet dla Przedsiębiorstw. W ramach rozwoju oferty finansowania przedsiębiorstw wprowadzono finansowanie w formule Sustainability-Linked Loan (SLL), wspierające realizację celów zrównoważonego rozwoju, a także preferencyjne gwarancje de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze obronnym i wytwarzającym produkty podwójnego zastosowania (dual-use). Równolegle Grupa rozwijała synergie biznesowej poprzez działania promocyjne Millennium Leasing skierowane do klientów ze wszystkich segmentów rynku – od mikrofirm po duże korporacje.