WINDYKACJA
Do przeczytania w3 min.

Upadłości konsumenckie znów mocno rosną. Ponad 12,2 tys. przypadków w pół roku. Najczęściej bankrutują 40-latkowie

ŹródłoCOIG
-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Liczba upadłości konsumenckich w Polsce ponownie mocno rośnie. W pierwszej połowie 2026 roku sądy ogłosiły je wobec 12 255 osób, czyli o 24,6 proc. więcej niż rok wcześniej. Tylko w czerwcu wydano 2245 postanowień. Utrzymanie obecnego tempa oznaczałoby przekroczenie 24 tys. upadłości w całym roku i ustanowienie nowego rekordu. Najczęściej bankrutują osoby w wieku 40–49 lat, ale ponad jedną piątą przypadków stanowią seniorzy.

Spis treści

W pierwszej połowie 2026 roku sądy ogłosiły upadłość konsumencką wobec 12 255 osób. Czerwiec przyniósł 2245 nowych postanowień, a utrzymanie obecnego tempa oznaczałoby przekroczenie poziomu 24 tys. upadłości w całym roku. Najczęściej bankrutują osoby w wieku od 40 do 49 lat, ale ponad jedną piątą przypadków stanowią seniorzy.

Z danych Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych wynika, że liczba upadłości konsumenckich w Polsce ponownie weszła na wyraźną ścieżkę wzrostową. Od stycznia do końca czerwca 2026 roku ogłoszono ich łącznie 12 255, wobec 9837 w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Oznacza to wzrost o około 24,6 proc. rok do roku. Warto zaznaczyć, że w opisie raportu COIG podano dynamikę na poziomie 19,73 proc., jednak z opublikowanej przez ośrodek tabeli wynika wyższy wzrost.

To również wynik o około 13 proc. wyższy niż w pierwszym półroczu 2024 roku, kiedy odnotowano 10 835 upadłości konsumenckich.

Czerwiec jednym z najmocniejszych miesięcy

Tylko w czerwcu 2026 roku upadłość konsumencką ogłoszono wobec 2245 osób. To o ponad 28 proc. więcej niż w czerwcu poprzedniego roku, kiedy takich przypadków było 1751. Wyższy miesięczny wynik odnotowano w tym roku jedynie w marcu – 2305 upadłości.

W styczniu sądy ogłosiły 1891 upadłości, w lutym 1707, w kwietniu 2078, a w maju 2029. Średnio każdego miesiąca bankrutowało więc ponad 2 tys. osób.

Jeżeli podobne tempo utrzyma się w drugiej części roku, liczba upadłości konsumenckich może przekroczyć 24 tys. COIG wskazuje, że byłby to kolejny bardzo wysoki wynik po wcześniejszych rekordach obserwowanych po liberalizacji przepisów dotyczących oddłużania osób fizycznych.

Najczęściej bankrutują osoby po czterdziestce

Największą grupę upadłych stanowią osoby w wieku od 40 do 49 lat. W pierwszym półroczu było ich 3336, czyli 27,25 proc. wszystkich przypadków. Kolejne 2981 upadłości dotyczyło osób w wieku 30–39 lat, które odpowiadały za 24,35 proc. postanowień.

Średni wiek osoby ogłaszającej upadłość wyniósł 47 lat. Najmłodsza osoba uwzględniona w zestawieniu miała 16 lat, a najstarsza 96 lat.

Wyraźną grupę stanowią także seniorzy. Osoby w wieku co najmniej 60 lat odpowiadały za 21,18 proc. wszystkich upadłości konsumenckich. Wśród nich 1634 osoby miały od 60 do 69 lat, 881 od 70 do 79 lat, a 78 osób ukończyło 80. rok życia.

Nieco częściej upadłość ogłaszali mężczyźni. W pierwszej połowie roku było ich 6685, czyli 54,55 proc. ogółu. W przypadku kobiet odnotowano 5570 postanowień, odpowiadających za 45,45 proc. wszystkich przypadków.

Śląskie i Mazowieckie na czele

Najwięcej upadłości konsumenckich ogłoszono w województwie śląskim – 1825. Niemal identyczny wynik odnotowano na Mazowszu, gdzie upadłość dotyczyła 1820 osób. Trzecie miejsce zajęła Wielkopolska z 1258 przypadkami.

Wysokie liczby odnotowano także w województwie dolnośląskim – 960, małopolskim – 949 oraz kujawsko-pomorskim – 915.

Najmniej upadłości zarejestrowano w województwach świętokrzyskim – 266, opolskim – 282 i lubuskim – 329. Są to jednak dane bez przeliczenia na liczbę mieszkańców, dlatego nie pokazują rzeczywistego natężenia problemu w poszczególnych regionach.

Wśród miast zdecydowanie prowadzi Warszawa, w której ogłoszono 687 upadłości konsumenckich. Kolejne miejsca zajęły Kraków z wynikiem 356, Łódź – 327, Poznań – 258 oraz Bydgoszcz – 232.

Ponad 1400 upadłych wcześniej prowadziło firmy

COIG ustalił również, że 1424 osoby przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej prowadziły działalność gospodarczą, zamkniętą nie wcześniej niż 12 miesięcy przed wydaniem postanowienia. Stanowiły one około 11,6 proc. wszystkich upadłych konsumentów.

Największą grupę byłych przedsiębiorców stanowili właściciele firm zajmujących się drogowym transportem towarów – 139 przypadków. Kolejne miejsca zajęły działalności związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, handlem detalicznym, sprzedażą internetową, gastronomią oraz budownictwem.

COIG wiąże te przypadki z wcześniejszym niepowodzeniem działalności gospodarczej. Same dane rejestrowe nie pozwalają jednak jednoznacznie przesądzić, że zamknięcie firmy było jedyną lub bezpośrednią przyczyną późniejszej niewypłacalności konsumenta.

Łatwiejszy dostęp do oddłużenia zwiększył liczbę postępowań

Od początku 2015 roku, kiedy istotnie ułatwiono korzystanie z upadłości konsumenckiej, do końca czerwca 2026 roku ogłoszono ją wobec 149 214 osób. Kolejną ważną zmianę wprowadzono 24 marca 2020 roku. Reforma uprościła dostęp do postępowania, a ocenę okoliczności, które doprowadziły do niewypłacalności, powiązała przede wszystkim z późniejszymi warunkami oddłużenia i długością planu spłaty wierzycieli.

Upadłość konsumencka nie oznacza automatycznego anulowania wszystkich zobowiązań. Postępowanie może obejmować likwidację majątku dłużnika oraz ustalenie planu spłaty dostosowanego do jego możliwości zarobkowych i kosztów utrzymania. Dopiero realizacja warunków określonych w postępowaniu może prowadzić do umorzenia pozostałej części zobowiązań.

Rosnąca liczba postępowań pokazuje zarówno skalę problemów ze spłatą zadłużenia, jak i coraz powszechniejsze wykorzystywanie upadłości konsumenckiej jako prawnego mechanizmu uporządkowania sytuacji finansowej. Dane za pierwsze półrocze wskazują, że 2026 rok może zakończyć się najwyższą dotychczas liczbą takich postępowań.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Firmy w Polsce mają 11,6 mld zł długów. Najgorzej wypadają Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza

0
Czołówka powiatów w Polsce, w których firmy są najbardziej...

Długi branży outsourcingowej wzrosły o jedną trzecią w trzy lata

0
Outsourcing miał odciążać firmy, ale sam ugina się pod...

Mniej zadłużonych firm, ale ich długi rosną. Przedsiębiorcy zalegają już 11,7 mld zł

0
Liczba przedsiębiorców figurujących w KRD zmniejszyła się o niespełna...

Co piąty zadłużony Polak jest multidłużnikiem. Ich zaległości sięgają 17,5 mld zł

0
Coraz większa grupa Polaków zalega z płatnościami wobec kilku...

Blisko 1,9 mln Polaków ma zaległe zobowiązania. Rekordzista jest winien 76 mln zł

0
O 7% rdr. spadła liczba osób zadłużonych w KRD...

Długi sektora rolno-spożywczego zbliżają się do 800 mln zł

0
Zadłużenie branży rolno-spożywczej zbliża się do 800 mln zł....

Rolników w KRD jest mniej, ale średnie zadłużenie rośnie

0
Według danych KRD, na koniec I kwartału br. liczba...

Firmy złapały oddech, ale presja kosztowa wróci. Coface prognozuje wzrost niewypłacalności

0
W kwartale otwierającym 2026 rok po raz pierwszy od...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
restrukturyzacja bankrut windykacja
Firmy w Polsce mają 11,6 mld zł długów. Najgorzej wypadają Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza