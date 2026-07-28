Pierwsze elementy tarczy drążącej tunel szybkiej kolei w Łodzi już pod ziemią
INFRASTRUKTURAŁódź
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Rekordowa inwestycja kolejowa w Łodzi. Tarcza TBM szykuje się do drążenia tunelu

ŹródłoMateriały prasowe
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Budowa tunelu Kolei Dużych Prędkości w Łodzi weszła w kolejny etap. Do komory startowej na Retkini, znajdującej się około 45 metrów pod ziemią, opuszczono pierwsze 215-tonowe elementy tarczy TBM. Po zakończeniu montażu maszyna ma w I kwartale 2027 roku rozpocząć drążenie tunelu o długości około 4,6 kilometra.

Kolejny etap budowy tunelu Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Łodzi w ramach programu inwestycyjnego Port Polska. Tunel drążony będzie tarczą zmechanizowaną TBM (Tunnel Boring Machine), która rozpocznie prace w komorze startowej na Retkini. Pierwsze elementy tarczy zostały właśnie opuszczone do komory, gdzie cała maszyna zostanie zmontowana, aby następnie – w I kwartale 2027 roku – rozpocząć drążenie tunelu.

Każdy opuszczony element tarczy ma ok 19 metrów długości i waży 215 ton. Na głębokość około 45 metrów opuszcza go suwnica o udźwigu 450 ton. To właśnie w tych elementach, za głowicą drążącą, znajdą się między innymi systemy zasilania, sterowania, hydrauliki i transportu obsługujące maszynę TBM. O spektakularnych próbach obciążeniowych suwnicy pisaliśmy tu

Tunel Kolei Dużych Prędkości Port Polska jest kluczowym elementem, linii kolejowej nr 85, czyli kolejowego „Y”, który połączy Warszawę i nowe lotnisko z Łodzią, a następnie z Wrocławiem i Poznaniem. Tunel dalekobieżny w Łodzi będzie miał średnicę ok. 14 metrów oraz ok. 4,6 km długości. Będzie to najdłuższy oraz najszerszy w Polsce tunelowy obiekt kolejowy wydrążony jednym odcinkiem. Wewnątrz znajdą się dwa tory umożliwiające jazdę pociągów w obu kierunkach z prędkością do 160 km/h.

Montowana obecnie w komorze startowej na Retkini tarcza TBM ma rozpocząć prace w pierwszym kwartale przyszłego roku. Jak zakłada harmonogram, budowa tunelu zakończy się w 2028 r. w zbudowanej już komorze odbiorczej Łódź Fabryczna. Prace wykończeniowe i testy bezpieczeństwa mają potrwać do 2029 r., na który zaplanowane są odbiory inwestycji.

Na linii nr 85, czyli kolejowym „Y”, pociągi będą mogły jechać do 350 km/h, co przełoży się na bezkonkurencyjne czasy przejazdów. Podróż z Warszawy na nowe lotnisko zajmie około 15 minut, a do Łodzi pasażerowie dojadą w 40 minut. Najszybsze pociągi, trasę z Warszawy do Wrocławia i Poznania mają pokonywać odpowiednio w: 1 godz. 36 min i 1 godz. 38 min.

Zgodnie z harmonogramem odcinek linii „Y” między Warszawą a Łodzią ma zostać oddany w 2032 r. – równocześnie z otwarciem nowego lotniska. Kolejne odcinki „igreka” – z Łodzi do Wrocławia i z Sieradza do Poznania - powinny zostać uruchomione do końca 2035 r.

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