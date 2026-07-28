Projekt Port Polska, znany wcześniej jako Centralny Port Komunikacyjny, wchodzi w etap faktycznej realizacji. Wartość całego programu inwestycyjnego szacowana jest obecnie na około 132 mld zł. Z tej kwoty około 43 mld zł ma przypadać na budowę nowego lotniska, a około 77 mld zł na część kolejową.

Najbardziej widocznym potwierdzeniem postępu inwestycji ma być rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych. Pierwsze prace związane z wykonaniem fundamentów terminala powinny ruszyć w drugiej połowie września 2026 roku.

Lotnisko od początku większe niż wcześniej planowano

Jedną z najważniejszych ostatnich decyzji dotyczących projektu jest budowa od razu czterech piersów terminala. Są to części budynku, z których pasażerowie przechodzą rękawami bezpośrednio na pokład samolotów.

Wcześniejsze założenia przewidywały, że nowy port lotniczy będzie początkowo przygotowany do obsługi około 33 mln pasażerów rocznie. Poprawiające się prognozy ruchu lotniczego sprawiły jednak, że planowana przepustowość na moment otwarcia została zwiększona do około 44 mln podróżnych rocznie.

Decyzja oznacza, że większa część infrastruktury terminalowej powstanie od razu, bez konieczności jej szybkiej rozbudowy krótko po rozpoczęciu działalności lotniska.

Jest decyzja lokalizacyjna i 26 wniosków budowlanych

Od maja obowiązuje ostateczna decyzja lokalizacyjna dla nowego portu lotniczego. Inwestor złożył już także 26 wniosków o wydanie pozwoleń na budowę.

Dotychczas działania prowadzone na terenie inwestycji obejmowały przede wszystkim przygotowanie gruntów, wyburzanie przejętych zabudowań i usuwanie drzew. Kolejny etap ma już oznaczać rozpoczęcie właściwych prac konstrukcyjnych.

– Najważniejsze jest jednak to, co widać „gołym okiem”. Nie chodzi już o wyburzanie zabudowań czy wycinkę drzew, ale o zasadnicze roboty budowlane. Podpisano kluczową umowę. Na razie na relatywnie niewielką kwotę, ale o fundamentalnym znaczeniu. 146 mln zł na palowanie, czyli wykonanie pali pod fundamenty lotniska – powiedział Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR.

Ponad 8 tys. pali pod terminalem

Wartość podpisanej umowy na palowanie wynosi 146 mln zł. W ramach prac pod przyszłym terminalem lotniczym zostanie wykonanych ponad 8 tys. pali fundamentowych.

Poszczególne pale mają mieć od 9 do 30 metrów długości. Ich zadaniem będzie przenoszenie obciążeń konstrukcji terminala na głębsze i bardziej stabilne warstwy gruntu.

– To nie jest prosta operacja, trzeba wbić ponad 8 tysięcy pali o długości od 9 do 30 metrów. W drugiej połowie września ma być już widoczny fizyczny start budowy, z pewnością z udziałem kamer i mediów – podkreślił Adrian Furgalski.

Rozpoczęcie palowania będzie symbolicznym przejściem od przygotowywania terenu do budowy zasadniczych obiektów nowego portu.

Równolegle przyspiesza część kolejowa

Postępują również przygotowania do budowy infrastruktury Kolei Dużych Prędkości. Dla całego kolejowego „Y”, obejmującego połączenia Warszawy, Łodzi, Poznania i Wrocławia, wydana została decyzja środowiskowa.

Prowadzone są ponadto procedury dotyczące decyzji lokalizacyjnych dla nowych linii. Ogłoszono przetargi na budowę systemu sterowania ruchem kolejowym oraz sieci trakcyjnej.

Linia Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią została podzielona na sześć odcinków. Na dwóch z nich ogłoszono już postępowania dotyczące wykonania robót budowlanych.

– Równolegle toczy się część kolejowa. Jest decyzja środowiskowa dla całego „Y” na odcinku Warszawa–Łódź–Poznań/Wrocław oraz procedowane decyzje lokalizacyjne dla nowych linii. Ogłoszono przetargi na system sterowania ruchem kolejowym i sieć trakcyjną, a z sześciu odcinków linii Warszawa–Łódź na dwóch przetargi na roboty już ruszyły – wskazał prezes ZDG TOR.

Tunel KDP w Łodzi symbolem rozpoczęcia inwestycji

Jednym z najbardziej spektakularnych elementów programu będzie tunel Kolei Dużych Prędkości pod Łodzią. Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie połączenia między Retkinią a okolicami dworca Łódź Fabryczna.

Tunel będzie miał około 4,6 km długości i około 14 metrów średnicy. Wewnątrz znajdą się dwa tory, po których pociągi będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h.

– Symbolem faktycznego startu kolei dużych prędkości w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej ma być jesień, kiedy w Łodzi ruszy tarcza drążąca tunel dla szybkich pociągów – powiedział Adrian Furgalski.

Zgodnie z harmonogramem odcinek Kolei Dużych Prędkości między Warszawą a Łodzią oraz nowe lotnisko mają zostać uruchomione w 2032 roku. Linie prowadzące z Łodzi w kierunku Wrocławia i Poznania powinny być gotowe do końca 2035 roku.