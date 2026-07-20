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Infrastruktura ciągnie budownictwo. Produkcja wzrosła o 5,2 proc.

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Produkcja budowlano-montażowa wzrosła w czerwcu 2026 roku o 5,2 proc. rok do roku i o 11,5 proc. względem maja. Dane po wyrównaniu sezonowym pokazują jednak znacznie słabszy wzrost – odpowiednio o 1,8 i 0,1 proc. Za poprawą stoi przede wszystkim budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej, która zwiększyła produkcję o 18,7 proc. rok do roku. Budowa budynków, roboty specjalistyczne oraz prace remontowe nadal pozostają pod presją.

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Produkcja budowlano-montażowa w Polsce wzrosła w czerwcu 2026 r. o 5,2% r/r i aż o 11,5% względem maja. Po wyeliminowaniu efektów sezonowych wzrost w skali roku wyniósł jednak tylko 1,8%, a względem maja – 0,1%. Za wynikiem stoi wyraźnie zróżnicowany obraz branży: mocny wzrost inwestycji w infrastrukturę liniową przy spadku budowy budynków i robót specjalistycznych.

+5,2%produkcja budowlano-montażowa r/r (dane surowe)
+1,8%wzrost r/r po wyrównaniu sezonowym
+11,5%wzrost m/m (dane surowe)

Dane mają charakter wstępny i obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 9 osób, których przeważająca działalność mieści się w sekcji F „Budownictwo” według PKD 2007. W porównaniu z przeciętną miesięczną wartością z 2021 r. produkcja budowlano-montażowa w czerwcu 2026 r. była wyższa o 12,6% (dane surowe) i o 7,8% po wyrównaniu sezonowym.

Silna sezonowość, słabszy trend bazowy

Wykres poniżej pokazuje charakterystyczny dla budownictwa wzorzec sezonowy – gwałtowne spadki produkcji na przełomie roku (styczeń–luty) i szczyty w listopadzie–grudniu, gdy firmy starają się domknąć kontrakty przed końcem roku budżetowego. Po wyrównaniu sezonowym widać jednak, że dynamika roczna osłabła: od szczytów rzędu 110–120 pkt w latach 2022–2023 wskaźnik zszedł do poziomu 96–108 pkt w 2025–2026 r., z wyraźnym dołkiem na przełomie 2025/2026.

Produkcja budowlano-montażowa (ceny stałe, przeciętna miesięczna 2021=100), 01/2022–06/2026

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Infrastruktura ciągnie wynik, budynki i specjalistyka w dół

W czerwcu 2026 r. produkcja wzrosła w skali roku wyłącznie w segmencie obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 18,7%. Jednocześnie zmniejszyła się w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (-5,7%) oraz zajmujących się budową budynków (-2,9%). Względem maja br. produkcja obiektów inżynierii lądowej i wodnej zwiększyła się aż o 28,9%, podczas gdy w pozostałych dwóch segmentach pozostała praktycznie bez zmian (odpowiednio -0,1% i -0,1%).

Dynamika produkcji budowlano-montażowej wg rodzaju budownictwa, czerwiec 2026

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Ten obraz potwierdza się w danych narastających za okres styczeń–czerwiec 2026 r.: produkcja w budowie budynków spadła o 6,5% r/r, w robotach specjalistycznych o 2,9% r/r, natomiast w obiektach inżynierii lądowej i wodnej odnotowano niewielki wzrost o 0,2% r/r. Motorem branży budowlanej pozostają w tym momencie duże projekty infrastrukturalne, a nie budownictwo kubaturowe.

Za wzrostem produkcji budowlano-montażowej w czerwcu stoi głównie infrastruktura liniowa – drogi, koleje, sieci przesyłowe – napędzana m.in. końcową fazą wydatkowania środków z KPO. Budownictwo kubaturowe pozostaje w defensywie.

Inwestycje rosną, remonty wyraźnie w dół

Z punktu widzenia charakteru robót, w czerwcu 2026 r. produkcja o charakterze inwestycyjnym wzrosła o 19,2% r/r i o 13,7% m/m. Prace remontowe zanotowały natomiast spadek o 26,8% r/r, choć w ujęciu miesięcznym wzrosły o 4,2%. Rok wcześniej relacje te były znacznie łagodniejsze – w czerwcu 2025 r. prace inwestycyjne rosły o 9,3% r/r, a remontowe spadały o 11,3% r/r. Skala tegorocznego kontrastu jest więc wyraźnie większa.

Produkcja budowlano-montażowa wg charakteru robót, zmiana r/r

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

W ujęciu narastającym za okres styczeń–czerwiec 2026 r. produkcja o charakterze remontowym spadła aż o 29,1% r/r, podczas gdy prace inwestycyjne wzrosły o 8,9% r/r. To potwierdza, że budżety inwestycyjne – zarówno publiczne, jak i część prywatnych – w pierwszej połowie 2026 r. koncentrowały się na nowych projektach kosztem utrzymania i modernizacji istniejącego majątku.

Pełne dane: produkcja budowlano-montażowa, czerwiec 2026

Wyszczególnienie05/2026 = 100 (m/m)06/2026 = 100 (m/m)06/2025 = 100 (r/r)01–06 2025 = 100 (r/r)
BUDOWNICTWO (ogółem)107,9111,5105,297,1
Budowa budynków105,799,997,193,5
Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej110,7128,9118,7100,2
Roboty budowlane specjalistyczne106,699,994,397,1

Tabela pokazuje wskaźniki jako wartość bieżąca = 100 wobec okresu porównawczego (np. 111,5 oznacza wzrost o 11,5%). Kolumny 05/06 2026 = 100 dotyczą zmiany miesiąc do miesiąca, pozostałe – zmiany rok do roku.

Co to oznacza dla rynku

Dla firm budowlanych i deweloperów obraz czerwca 2026 r. jest dwutorowy. Segment infrastrukturalny – drogi, koleje, sieci energetyczne i wodociągowe – korzysta z przyspieszonego wydatkowania środków unijnych i krajowych programów inwestycyjnych, co widać w dwucyfrowym wzroście zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca. Budownictwo kubaturowe (mieszkaniowe, komercyjne) oraz roboty specjalistyczne pozostają natomiast pod presją – to sygnał ostrożności popytu inwestycyjnego prywatnego oraz wysokich kosztów finansowania. Wyraźny spadek prac remontowych sugeruje też, że część inwestorów odkłada wydatki na modernizację i utrzymanie majątku na później, koncentrując budżety na nowych, dużych kontraktach.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane za czerwiec 2026 r. mają charakter wstępny.

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