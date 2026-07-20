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Inwestorzy indywidualni budują najwięcej od 4 lat. Deweloperzy gromadzą pozwolenia

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Czerwiec 2026 roku przyniósł najwyższą od dwóch dekad liczbę mieszkań oddanych do użytkowania, jednak wynik całego półrocza pozostał przeciętny na tle ostatnich lat. Deweloperzy zgromadzili duży zapas pozwoleń, ale ostrożnie rozpoczynają nowe projekty, podczas gdy wyraźnie rośnie aktywność inwestorów indywidualnych oraz budownictwa społeczno-czynszowego.

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Czerwiec 2026 r. przyniósł 18 705 mieszkań oddanych do użytkowania – to najlepszy szósty miesiąc roku od co najmniej dwudziestu lat i wynik pobijający dotychczasowy czerwcowy rekord z 2023 r. Dobry miesiąc nie przełożył się jednak na rekordowe półrocze: żadna z głównych statystyk budownictwa mieszkaniowego nie osiągnęła pułapu rekordowego za okres styczeń–czerwiec. Prawdziwymi liderami półrocza okazały się segmenty poboczne – TBS-y, SIM-y i inwestorzy indywidualni.

18 705mieszkań oddanych w czerwcu 2026 – rekord miesiąca od 20 lat
94 886mieszkań oddanych w I półroczu 2026 – poniżej poziomów 2021–2023
42 052budów rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych – najlepsze półrocze od 4 lat

Dobry czerwiec, przeciętne półrocze

Od stycznia do czerwca 2026 r. w Polsce oddano do użytkowania łącznie 94 886 mieszkań. To wynik lepszy niż w słabym 2025 r. (91 947), ale wyraźnie poniżej poziomów z lat 2021–2023, gdy w analogicznym okresie oddawano ponad 100 tys. lokali (105 444 w 2021 r., 109 195 w 2022 r., 111 860 w 2023 r.). Rok 2024 przyniósł już wyraźne wyhamowanie – 95 617 mieszkań – a 2026 r. plasuje się na zbliżonym poziomie.

Mieszkania oddane do użytkowania przez wszystkie grupy inwestorów, I półrocze 2021–2026

Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych GUS. Opracowanie własne.

Deweloperzy: wynik przeciętny, mimo dobrego czerwca

Czerwiec 2026 r. był dla firm deweloperskich wyraźnie lepszy niż analogiczne miesiące 2024 i 2025 r., choć nie udało się pobić wyjątkowo mocnego czerwca 2023 r., gdy deweloperzy oddali ponad 13,5 tys. mieszkań – w tym roku było to 11 706 lokali. W ujęciu półrocznym firmy deweloperskie oddały łącznie 57 363 mieszkania, co plasuje 2026 r. pomiędzy słabszym 2025 r. (56 939) a lepszymi wcześniejszymi latami (64 499 w 2023 r., 62 758 w 2022 r., 60 646 w 2021 r.). Pierwsze półrocze 2026 r. pod względem oddań deweloperskich należy ocenić jako przeciętne.

Budownictwo społeczno-czynszowe idzie na rekord

Zupełnie inny obraz rysuje się w segmencie TBS-ów i SIM-ów. W czerwcu 2026 r. oddały one do użytku 1295 mieszkań – więcej niż w całym 2021 r. (1215 mieszkań rocznie w porównywalnym miesiącu). Dla porównania, w czerwcu 2025 r. było to aż 4383 mieszkania, ale w ujęciu narastającym za pierwsze półrocze 2026 r. TBS-y i SIM-y oddały łącznie 2531 mieszkań – tyle samo co w całym 2024 r. Wszystko wskazuje na to, że budownictwo społeczno-czynszowe zmierza w 2026 r. do rekordu, a przekroczenie progu 5000 oddanych mieszkań w skali roku to dziś realny scenariusz.

Segment TBS-ów i SIM-ów, choć wciąż niewielki w skali całego rynku, rośnie najszybciej ze wszystkich form budownictwa mieszkaniowego – efekt programów budownictwa społecznego realizowanych przez samorządy.

Deweloperzy gromadzą zapasy pozwoleń

W czerwcu 2026 r. wszystkie grupy inwestorów uzyskały łącznie 25 260 pozwoleń na budowę – wynik solidny na tle ostatnich trzech lat. Cały pierwszy półrocze wypada jeszcze korzystniej: 145 119 pozwoleń to więcej niż w analogicznych okresach 2023, 2024 i 2025 r., choć wciąż mniej niż w rekordowych latach 2021–2022, gdy wydawano ponad 170 tys. pozwoleń w ciągu sześciu miesięcy.

Wśród deweloperów widać wyraźną zmienność aktywności rok do roku: po bardzo dobrym 2022 r. (118 087 pozwoleń w H1) nastąpił słaby 2023 r. (73 766), potem dobry 2024 r. (102 119), ponownie słaby 2025 r. (76 543), by w 2026 r. znów odnotować mocny wynik – 95 963 pozwolenia. Deweloperzy zgromadzili więc zapas pozwoleń wystarczający do swobodnego uruchamiania nowych inwestycji w kolejnych miesiącach.

Pozwolenia na budowę mieszkań, I półrocze 2021–2026: wszyscy inwestorzy vs deweloperzy

Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych GUS. Opracowanie własne.

Inwestorzy indywidualni: najlepsze półrocze od czterech lat

Podczas gdy deweloperzy podchodzą do nowych inwestycji z rozwagą – co jest efektem wysokiej oferty mieszkań na sprzedaż na największych rynkach – inwestorzy indywidualni, czyli gospodarstwa domowe budujące własne domy, systematycznie zwiększają aktywność. W pierwszym półroczu 2026 r. rozpoczęli oni budowę 42 052 mieszkań – więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. (40 513), 2024 r. (39 924) i 2023 r. (35 576). To najlepszy wynik dla tej grupy od czterech lat, a systematyczny wzrost aktywności budowlanej inwestorów indywidualnych, widoczny od 2024 r., potwierdza trwałość tego trendu.

W ujęciu ogólnym (wszystkie grupy inwestorów łącznie) liczba rozpoczętych budów w I półroczu 2026 r. wyniosła 114 568 mieszkań – wynik dokładnie pośrodku stawki, między rekordowym 2021 r. (144 561) a najsłabszym 2023 r. (85 598). Firmy deweloperskie rozpoczęły w tym czasie budowę 69 622 mieszkań, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od słabego 2023 r. (47 956), ale wyraźnie niższym niż w najlepszych latach 2021 (87 682) i 2024 (80 591).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto, I półrocze 2021–2026: deweloperzy vs inwestorzy indywidualni

Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych GUS. Opracowanie własne.

Jak zauważa Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom, dobry czerwcowy wynik nie przełożył się na przełom w skali całego półrocza – żadna z kluczowych statystyk budownictwa mieszkaniowego nie osiągnęła w tym okresie poziomu rekordowego, a deweloperzy zanotowali przeciętne wyniki pod względem rozpoczętych budów, radząc sobie nieco lepiej w obszarze uzyskanych pozwoleń. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku, Otodom

Co to oznacza dla rynku

Obraz wyłaniający się z danych Otodom Analytics za pierwsze półrocze 2026 r. jest bardziej zniuansowany niż sugerowałby sam czerwcowy rekord. Deweloperzy działają ostrożnie, dysponując zapasem pozwoleń, ale wstrzymując się z uruchamianiem nowych inwestycji w obliczu wysokiej oferty mieszkań na sprzedaż na dużych rynkach. Jednocześnie rośnie aktywność dwóch innych segmentów: gospodarstw domowych budujących własne domy oraz budownictwa społeczno-czynszowego, które zmierza do rekordowego roku. Dla firm z branży budowlanej i materiałów budowlanych oznacza to zmianę struktury popytu – więcej drobniejszych, rozproszonych inwestycji indywidualnych i samorządowych, przy relatywnie stabilnej, ale nie rosnącej skali dużych projektów deweloperskich.

Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Komentarz: Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku, Otodom. Opracowanie własne na podstawie materiału prasowego Otodom.

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