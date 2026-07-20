Czerwiec 2026 r. przyniósł 18 705 mieszkań oddanych do użytkowania – to najlepszy szósty miesiąc roku od co najmniej dwudziestu lat i wynik pobijający dotychczasowy czerwcowy rekord z 2023 r. Dobry miesiąc nie przełożył się jednak na rekordowe półrocze: żadna z głównych statystyk budownictwa mieszkaniowego nie osiągnęła pułapu rekordowego za okres styczeń–czerwiec. Prawdziwymi liderami półrocza okazały się segmenty poboczne – TBS-y, SIM-y i inwestorzy indywidualni.

18 705 mieszkań oddanych w czerwcu 2026 – rekord miesiąca od 20 lat 94 886 mieszkań oddanych w I półroczu 2026 – poniżej poziomów 2021–2023 42 052 budów rozpoczętych przez inwestorów indywidualnych – najlepsze półrocze od 4 lat

Dobry czerwiec, przeciętne półrocze

Od stycznia do czerwca 2026 r. w Polsce oddano do użytkowania łącznie 94 886 mieszkań. To wynik lepszy niż w słabym 2025 r. (91 947), ale wyraźnie poniżej poziomów z lat 2021–2023, gdy w analogicznym okresie oddawano ponad 100 tys. lokali (105 444 w 2021 r., 109 195 w 2022 r., 111 860 w 2023 r.). Rok 2024 przyniósł już wyraźne wyhamowanie – 95 617 mieszkań – a 2026 r. plasuje się na zbliżonym poziomie.

Mieszkania oddane do użytkowania przez wszystkie grupy inwestorów, I półrocze 2021–2026 Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych GUS. Opracowanie własne.

Deweloperzy: wynik przeciętny, mimo dobrego czerwca

Czerwiec 2026 r. był dla firm deweloperskich wyraźnie lepszy niż analogiczne miesiące 2024 i 2025 r., choć nie udało się pobić wyjątkowo mocnego czerwca 2023 r., gdy deweloperzy oddali ponad 13,5 tys. mieszkań – w tym roku było to 11 706 lokali. W ujęciu półrocznym firmy deweloperskie oddały łącznie 57 363 mieszkania, co plasuje 2026 r. pomiędzy słabszym 2025 r. (56 939) a lepszymi wcześniejszymi latami (64 499 w 2023 r., 62 758 w 2022 r., 60 646 w 2021 r.). Pierwsze półrocze 2026 r. pod względem oddań deweloperskich należy ocenić jako przeciętne.

Budownictwo społeczno-czynszowe idzie na rekord

Zupełnie inny obraz rysuje się w segmencie TBS-ów i SIM-ów. W czerwcu 2026 r. oddały one do użytku 1295 mieszkań – więcej niż w całym 2021 r. (1215 mieszkań rocznie w porównywalnym miesiącu). Dla porównania, w czerwcu 2025 r. było to aż 4383 mieszkania, ale w ujęciu narastającym za pierwsze półrocze 2026 r. TBS-y i SIM-y oddały łącznie 2531 mieszkań – tyle samo co w całym 2024 r. Wszystko wskazuje na to, że budownictwo społeczno-czynszowe zmierza w 2026 r. do rekordu, a przekroczenie progu 5000 oddanych mieszkań w skali roku to dziś realny scenariusz.

Segment TBS-ów i SIM-ów, choć wciąż niewielki w skali całego rynku, rośnie najszybciej ze wszystkich form budownictwa mieszkaniowego – efekt programów budownictwa społecznego realizowanych przez samorządy.

Deweloperzy gromadzą zapasy pozwoleń

W czerwcu 2026 r. wszystkie grupy inwestorów uzyskały łącznie 25 260 pozwoleń na budowę – wynik solidny na tle ostatnich trzech lat. Cały pierwszy półrocze wypada jeszcze korzystniej: 145 119 pozwoleń to więcej niż w analogicznych okresach 2023, 2024 i 2025 r., choć wciąż mniej niż w rekordowych latach 2021–2022, gdy wydawano ponad 170 tys. pozwoleń w ciągu sześciu miesięcy.

Wśród deweloperów widać wyraźną zmienność aktywności rok do roku: po bardzo dobrym 2022 r. (118 087 pozwoleń w H1) nastąpił słaby 2023 r. (73 766), potem dobry 2024 r. (102 119), ponownie słaby 2025 r. (76 543), by w 2026 r. znów odnotować mocny wynik – 95 963 pozwolenia. Deweloperzy zgromadzili więc zapas pozwoleń wystarczający do swobodnego uruchamiania nowych inwestycji w kolejnych miesiącach.

Pozwolenia na budowę mieszkań, I półrocze 2021–2026: wszyscy inwestorzy vs deweloperzy Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych GUS. Opracowanie własne.

Inwestorzy indywidualni: najlepsze półrocze od czterech lat

Podczas gdy deweloperzy podchodzą do nowych inwestycji z rozwagą – co jest efektem wysokiej oferty mieszkań na sprzedaż na największych rynkach – inwestorzy indywidualni, czyli gospodarstwa domowe budujące własne domy, systematycznie zwiększają aktywność. W pierwszym półroczu 2026 r. rozpoczęli oni budowę 42 052 mieszkań – więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. (40 513), 2024 r. (39 924) i 2023 r. (35 576). To najlepszy wynik dla tej grupy od czterech lat, a systematyczny wzrost aktywności budowlanej inwestorów indywidualnych, widoczny od 2024 r., potwierdza trwałość tego trendu.

W ujęciu ogólnym (wszystkie grupy inwestorów łącznie) liczba rozpoczętych budów w I półroczu 2026 r. wyniosła 114 568 mieszkań – wynik dokładnie pośrodku stawki, między rekordowym 2021 r. (144 561) a najsłabszym 2023 r. (85 598). Firmy deweloperskie rozpoczęły w tym czasie budowę 69 622 mieszkań, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym od słabego 2023 r. (47 956), ale wyraźnie niższym niż w najlepszych latach 2021 (87 682) i 2024 (80 591).

Mieszkania, których budowę rozpoczęto, I półrocze 2021–2026: deweloperzy vs inwestorzy indywidualni Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych GUS. Opracowanie własne.

Jak zauważa Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodom, dobry czerwcowy wynik nie przełożył się na przełom w skali całego półrocza – żadna z kluczowych statystyk budownictwa mieszkaniowego nie osiągnęła w tym okresie poziomu rekordowego, a deweloperzy zanotowali przeciętne wyniki pod względem rozpoczętych budów, radząc sobie nieco lepiej w obszarze uzyskanych pozwoleń. Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku, Otodom

Co to oznacza dla rynku

Obraz wyłaniający się z danych Otodom Analytics za pierwsze półrocze 2026 r. jest bardziej zniuansowany niż sugerowałby sam czerwcowy rekord. Deweloperzy działają ostrożnie, dysponując zapasem pozwoleń, ale wstrzymując się z uruchamianiem nowych inwestycji w obliczu wysokiej oferty mieszkań na sprzedaż na dużych rynkach. Jednocześnie rośnie aktywność dwóch innych segmentów: gospodarstw domowych budujących własne domy oraz budownictwa społeczno-czynszowego, które zmierza do rekordowego roku. Dla firm z branży budowlanej i materiałów budowlanych oznacza to zmianę struktury popytu – więcej drobniejszych, rozproszonych inwestycji indywidualnych i samorządowych, przy relatywnie stabilnej, ale nie rosnącej skali dużych projektów deweloperskich.

Źródło: Otodom Analytics na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego. Komentarz: Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku, Otodom. Opracowanie własne na podstawie materiału prasowego Otodom.