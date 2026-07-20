Deweloperzy szykują więcej mieszkań. Liczba pozwoleń wzrosła o 18,9 proc.

W pierwszej połowie 2026 r. w Polsce oddano do użytkowania 94,9 tys. mieszkań – o 3,2% więcej niż rok wcześniej. Znacznie mocniej rosną jednak wskaźniki wyprzedzające: liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia, wzrosła aż o 18,9%, a liczba rozpoczętych budów o 3,5%. To sygnał, że po dwóch latach stagnacji podaż nowych mieszkań zaczyna przyspieszać.

94,9 tys. mieszkań oddanych do użytkowania (+3,2% r/r) 145,1 tys. mieszkań z pozwoleniem na budowę (+18,9% r/r) 114,6 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto (+3,5% r/r) 858,5 tys. mieszkań w budowie na koniec czerwca (+0,6% r/r)

Dane mają charakter wstępny. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 57,4 tys. mieszkań (+0,7% r/r), a inwestorzy indywidualni – 34,1 tys. (+4,2% r/r); łącznie te dwie formy budownictwa odpowiadały za 96,4% wszystkich nowych mieszkań. Powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych mieszkań wyniosła 8,5 mln m² (+2,8% r/r), a przeciętne mieszkanie miało 89,8 m².

Trzy wskaźniki, trzy różne tempa

Zestawienie trzech kluczowych wskaźników budownictwa mieszkaniowego pokazuje wyraźnie rozjeżdżające się tempo. Liczba pozwoleń na budowę – wskaźnik najbardziej wyprzedzający, pokazujący plany inwestorów na kolejne 1–2 lata – rośnie najszybciej, po dwóch latach relatywnej stagnacji w 2024 i 2025 r. Rozpoczęte budowy rosną umiarkowanie, a oddania – najwolniej, bo odzwierciedlają decyzje inwestycyjne sprzed 2–3 lat, gdy rynek mieszkaniowy przechodził przez okres wysokich stóp procentowych i niepewności popytowej.

Budownictwo mieszkaniowe w Polsce – dane miesięczne, 01/2022–06/2026 Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

18,9-procentowy wzrost liczby pozwoleń na budowę w pierwszym półroczu 2026 r. to najsilniejszy sygnał ożywienia inwestycyjnego na rynku mieszkaniowym od kilku lat. Efekty w postaci nowej podaży będą jednak widoczne dopiero za 1–2 lata.

Kto buduje: deweloperzy przyspieszają najmocniej w pozwoleniach

W segmencie pozwoleń na budowę deweloperzy odnotowali wzrost o 25,4% r/r (do 96,0 tys. mieszkań), a inwestorzy indywidualni o 9,6% r/r (do 45,1 tys.). Deweloperzy odpowiadają więc za większość przyspieszenia – to oni najsilniej reagują na poprawę warunków finansowania i sygnały popytowe. W rozpoczętych budowach obraz jest bardziej wyrównany: deweloperzy +1,9% r/r (69,6 tys.), inwestorzy indywidualni +3,8% r/r (42,1 tys.).

Mieszkania oddane do użytkowania – pełne dane

Forma budownictwa Czerwiec 2026 (liczba) Czerwiec 2026 vs maj Czerwiec 2026 vs 2025 01–06 2026 (liczba) 01–06 2026 vs 01–06 2025 Ogółem 18 705 122,5 121,5 94 886 103,2 Indywidualne 5 442 101,8 112,9 34 131 104,2 Przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 11 706 123,5 115,0 57 363 100,7 w tym na wynajem 142 75,9 95,3 629 136,1 Spółdzielcze 78 136,8 – 329 128,5 Komunalne 182 132,8 165,5 389 75,7 Społeczne czynszowe 1 295 500,0 456,0 2 531 174,0 Zakładowe 2 – – 143 357,5

Warto zwrócić uwagę na dynamiczny, choć niski bazowo, wzrost mieszkań społecznych czynszowych (+74% narastająco r/r) – efekt programów budownictwa społecznego realizowanych przez samorządy i TBS-y, które w skali kraju wciąż stanowią margines (2,5 tys. z blisko 95 tys. mieszkań), ale rosną najszybciej ze wszystkich form.

Mazowieckie, Śląskie i Małopolskie liderami

W pierwszym półroczu 2026 r. najwięcej mieszkań oddano, rozpoczęto i uzyskano dla nich pozwolenia w województwach: mazowieckim (odpowiednio 18,9 tys., 21,8 tys. i 25,7 tys.), śląskim (8,6 tys., 10,2 tys. i 16,8 tys.) oraz małopolskim (10,2 tys., 11,1 tys. i 13,3 tys.). Śląskie wyróżnia się szczególnie wysoką liczbą pozwoleń względem oddań – sygnał, że region ten może w najbliższych kwartałach odnotować wyraźne przyspieszenie podaży.

Budownictwo mieszkaniowe według województw, 01–06/2026 (tys. mieszkań) Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Co to oznacza dla rynku

Obraz pierwszego półrocza 2026 r. wskazuje na rynek mieszkaniowy wchodzący w fazę odbudowy podaży po okresie spowolnienia z lat 2024–2025. Bieżące oddania rosną powoli, bo odzwierciedlają decyzje sprzed kilku lat, ale skokowy wzrost pozwoleń na budowę – szczególnie deweloperski, +25,4% r/r – zapowiada wyraźne zwiększenie liczby projektów wchodzących w fazę realizacji w 2026 i 2027 r. Dla deweloperów oznacza to potrzebę zabezpieczenia gruntów i mocy wykonawczych z wyprzedzeniem, zwłaszcza że – jak pokazują wcześniejsze dane GUS – ceny robót budowlanych rosną w tempie 5,5% r/r, a segment budowy budynków notuje spadek wolumenu produkcji. Rosnąca liczba pozwoleń przy słabszej bieżącej produkcji budowlanej w segmencie kubaturowym może w kolejnych kwartałach zwiększyć presję na dostępność wykonawców i podwykonawców.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane wstępne, mogą podlegać rewizji.